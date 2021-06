Brasil premia a la Eurocopa y castiga a la Copa América

La Copa América y la Eurocopa comenzaron el fin de semana del 12 y 13 de junio y desde ahí los aficionados han gozado de una gran cantidad de partidos. En Brasil, eso sí, los datos de redes sociales, los motores de búsqueda y las audiencias televisivas han mostrado una clara preferencia de los brasileños por el torneo europeo; la Euro gana en sintonía al reunir a las estrellas del fútbol mundial en estadios con aficionados, gracias al avance de la vacunación.

Según informa el diario El País de España, los índices de medición en la nación amazónica fueron concluyentes, cuando ambos torneos compitieron. Así, por ejemplo, la Euro tuvo el partido de Inglaterra vs. Croacia, a las 10.00 (hora de Brasilia) en la emisora Globo, y el Brasil vs. Venezuela abrió la Copa América en la SBT, a las 18.00. Por la mañana, Globo lideró en todas las ciudades del país con el choque europeo, con 9 puntos de media en São Paulo y 10 en Río de Janeiro. El partido de la selección brasileña, ocho horas más tarde, tuvo un pico de 15,6 puntos en São Paulo, pero también quedó por detrás de Globo, que tuvo una media de 16 puntos con el programa Domingão do Faustão la misma hora. Los 2,8 millones de personas que vieron a Brasil representan la peor audiencia registrada en un partido de la selección en la televisión abierta desde 2016.

De acuerdo al periódico hispano, la diferencia es mayor en las cifras de la televisión paga. Transmitido por ESPN en Brasil, el debut de Brasil en la Copa América obtuvo 0,89 puntos de audiencia, situándose en el puesto 22 de una encuesta sobre las emisiones deportivas más vistas en circuito cerrado de televisión durante la primera semana de los dos torneos. El Scratch perdió incluso con el Austria vs. Macedonia y obtuvo 0,94 puntos. Entre el 7 y el 15 de junio, SporTV obtuvo 47 de las 50 mayores audiencias de la televisión paga. Según informó UOL, el Francia contra Alemania tuvo la segunda mayor audiencia en televisión cerrada desde el inicio de la pandemia. SporTV aún registró un aumento del 42% en la audiencia de la Eurocopa 2021 en comparación con la última edición de 2016.

En internet se da una lógica parecida. Según Google Trends, la Euro fue un término buscado en promedio cuatro veces más que la Copa América durante el mes de junio, alcanzando su punto máximo el 19 de junio, con un volumen casi siete veces superior al de la competencia sudamericana. En el ranking de los temas deportivos más buscados en Brasil desde el inicio de ambos torneos, la liga brasileña es líder, con la Euro en el cuarto lugar y la Copa América en el undécimo, incluso por detrás de la Serie B del campeonato brasileño y del equipo de básquetbol de Palmeiras.

Lo mismo ocurre entre los jugadores: Desde su debut en la Eurocopa, el 15 de junio, el astro portugués Cristiano Ronaldo solo perdió un día de popularidad en la plataforma frente a Neymar.

Por otro lado, es factor la presencia de público en los estadios. En el Reino Unido, donde más de la mitad de la población ya ha recibido las dos dosis de la vacuna, se permite un 25% de la capacidad máxima del estadio, igual que en Italia. Alemania, que tiene cerca de la mitad de sus ciudadanos inmunizados con la primera dosis y una media de 2.000 casos al día, ha restringido la presencia a no más del 20% de su capacidad. En tanto, en Hungría, que cuenta con la segunda tasa de mortalidad por coronavirus más alta del mundo (300 muertes por cada 100.000) y también la mitad de la población inmunizada con la primera dosis, se visó la capacidad máxima. Cada una de las 11 ciudades anfitrionas tiene su propia norma específica, pero, en general, la UEFA exige uso de mascarilla y un test negativo.

En Brasil, donde la Copa América ha generado críticas por celebrarse en un país con más de 2.000 muertes diarias, 60 mil casos por jornada y con solo el 10% de la población inmunizada. Entre los jugadores, las delegaciones y los funcionarios se registraron 166 casos positivos. En el mismo periodo, se informaron de solo ocho infectados en la Eurocopa, todos casos aislados y repartidos entre las delegaciones de España, Suecia, Eslovaquia, Portugal y Escocia.