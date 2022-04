Bravo se distancia de una llegada de Pellegrini a La Roja: “No me lo imagino, porque sería una pelea constante, disgustos a diario”

Claudio Bravo sacó la voz a poco más de un mes de haber quedado fuera del Mundial de Catar. En una conversación con un canal de televisión, el portero nacional abordó el proceso clasificatorio de La Roja y la decisión de haber disputado en San Carlos de Apoquindo los partidos de local. Además dialogó sobre un posible retorno a Colo Colo y la chance de que Manuel Pellegrini llegue a la banca de la Selección Chilena.

Uno de los temas en donde el arquero fue más claro, fue el de la decisión de disputar los partidos de local en el recinto precordillerano por sobre el estadio de los albos. “Alguien dijo que habíamos cambiado el Monumental por San Carlos por caprichos nuestros, porque queríamos más estacionamientos y no fue así. Fue sencillamente porque en San Carlos de Apoquindo encontramos más comodidades que en el Monumental. Encontramos una mejor cancha, mejores camarines, mejores accesos para la hora de nosotros utilizar los espacios y las zonas que teníamos” comenzó relatando Bravo a el programa Pelota Parada, de TNT Sports.

Una declaración que la ahondó, dando detalles que los llevaron a tomar esta medida. “Un día llegamos al camarín (del Monumental) y de las seis o siete duchas sólo funcionaba una y mal, te encuentras con los camarines oscuros y las luces rotas. Así te vas encontrando con cosas que te hacen decir ‘la selección no puede jugar aquí’. Te encuentras con una cancha que no estaba en condiciones, hablo del partido que jugamos ahí con Brasil y de verdad la cancha no estaba en condiciones”, remató el portero del Betis.

Pero La Roja siguió siendo tema en la conversación que sostuvo con el canal de televisión, al punto de que le preguntaron por una posible llegada de su actual técnico a la banca del combinado nacional. “He visto sus declaraciones y para que él llegue tienen que pasar muchas cosas y mejorar otras. Hacer una planificación completa, y no solo a nivel de Selección, sino que también a nivel de clubes. Él podría ser el encargado de esa reformulación, pero no me lo imagino trabajando allí, porque sería una pelea constante, disgustos a diario. Lamentablemente en Chile no funcionan las cosas como acá”, declaró el capitán.

De todas formas recalcó que uno de los sueños de Pellegrini sería dirigir a Chile. “Hemos conversado con mucho respeto acerca de esto. Sé que él siente una gran admiración por la Selección. Sería un broche de oro para su carrera el llevar a Chile a una copa del mundo”, comentó.

¿El retorno a Colo Colo?

Pero no solo de La Roja habló Bravo. Uno de los temas donde se detuvo fue un posible retorno a Colo Colo, dejando en claro que para que vuelva al club tienen que darse muchos factores. “Yo también he sido claro en este aspecto, porque tampoco quiero llegar a un lugar en donde a lo mejor pueda generar una pared. No quiero tapar a nadie”, confesó Claudio.

“He estado muchas veces en Chile y siempre he tenido la puerta abierta para conversar. Es cosa de invitarme, nos tomamos un café, hablamos si existe un proyecto o una idea. Sé como funciona Colo Colo, llegué con 10 años ahí, es el equipo de toda mi vida, de mi familia y cómo no voy a querer volver. Pero para eso tiene que generarse ese espacio. No quiero llegar a estorbar” concluyó.