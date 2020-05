Cae el segundo hermano de una familia acusada por arreglo de partidos y apuestas

La mirada de la Unidad de Integridad del Tenis, el departamento que investiga las redes de apuestas y arreglo de partidos, está especialemente puesta en jugadores que pasan buena parte de su carrera en circuitos challengers y futuros, Con escasos ingresos por premios, es inexplicable que se mantengan jugando al tenis.

Varios chilenos han sido castigados por este motivo y no es raro que en el mundo caigan tenistas por este motivo, pero el caso de Youssef Hossam es distinto. Este lunes la ITU informó que el jugador egipcio fue expulsado de por vida de los circuitos por 21 cargos entre 2015 y 2019. Lo que hace excepcional esta decisión es que su hermano Karim había sido sancionado por los mismos motivos hace dos años.

Youssef, que estaba suspendido provisionalmente hacía 12 meses, fue acusado de arreglar ocho encuentros; de facilitar apuestas seis veces; otras dos de solicitar a otros jugadores que no se esforzasen al máximo; además de no avisar en tres ocasiones sobre elementos de corrupción y finalmente de no cooperar con una investigación y eso que fue requerido dos veces.

Karim Hossam.

El mejor ranking ATP de Youssef, de 21 años, fue el 297, conseguido hace dos años y medio, mientras que las ganancias informadas por el ATP son de 57 mil dólares, en seis años de carrera profesional. Su hermano, de 26, fue 337 en 2013 y ganó 47 mil dólares en las seis temporadas que pudo completar. Ninguno registra títulos.

En Chile, Juan Carlos Sáez purga ocho años de suspensión y Mauricio Álvarez fue castigado de por vida por temas similares, mientras que Cristóbal Saavedra fue castigado por no colaborar en una investigación.