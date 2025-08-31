Carlos Alcaraz extrema recursos para superar a Arthur Rinderknech y meterse en los octavos de final del US Open

Carlos Alcaraz sigue su tranco firme para recuperar el número uno del mundo. El manacorí ya está en los cuartos de final del US Open, luego de derrotar al francés Arthur Rinderknech (82º) por 7-6 (3), 6-3 y 6-4.

El francés hizo gala de su gran servicio, complicando al número de dos del planeta. Sin embargo, supo resolver ese problema y consiguió una gran victoria, que confirma su tranco sólido en esta edición del certamen que se disputa en Nueva York.

Alcaraz mostró lo mejor de su repertorio, incluido un golpe por la espalda, después de que acertara la dirección a la que iba la pelota, pero se pasara, ganándose una ovación del público en Flushing Meadows.

El pupilo de Juan Carlos Ferrero encontró tenaz resistencia en el galo, quien mostró pocas fisuras y lo obligó a sacar sus mejores tiros y mantener la concentración al máximo.

Un claro ejemplo de esto fue que Alcaraz necesitó de una hora y 20 minutos para romper por primera vez el saque de su oponente. Era el segundo set. El primero lo resolvió en el desempate en el que se vio una de las joyas del pupilo de Juan Carlos Ferrero, ese passing con la muñeca.

Ese quiebre de Carlitos fue decisivo, ya que cambió el rumbo del duelo. El murciano entró en confianza y también tuvo que aguantar algunas posibilidades de ruptura de su rival. Eso le permitió ponerse 5-2 en el segundo parcial y empezar a encaminar el encuentro a su favor.

Luego, en el tercer capítulo, todo se mantuvo muy igualado hasta el 4-4, donde el oriundo de El Palmar consiguió el break definitivo, que lo acercó a los cuartos de final, donde ya tiene rival.

Lehecka lo espera

Los medios españoles celebraron que Alcaraz “vengara” al tenis hispanos, pues Rinderknech había sido verdugo de Roberto Carballés en la primera ronda y de Alejandro Davidovich en la segunda. De este modo, se metió en los cuartos de final sin ceder sets y con un nivel bastante alto. Tampoco se vio con las molestias en la rodilla que tuvo en la ronda anterior. “Carlitos está bien”, avisó Juan Carlos Ferrero en los micrófonos de Movistar.

El número dos del mundo se enfrentará ahora con Lehecka, número 21 del orbe, y con quien mantiene un igualado historial en las dos veces que se midieron esta temporada. En febrero en Doha se impuso el checo, por 6-3, 3-6 y 6-4 y en el pasto de Queen’s, en julio, el triunfo fue para el español, por 7-5, 6-7 (5) y 6-2.

Lehecka se metió en esta ronda tras batir a Adrian Mannarino (77º) por 7-6 (4), 6-4, 2-6 y 6-2 y esta viviendo la mejor temporada de su carrera.