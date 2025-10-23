Catalina Fillol aborda las novedades del Chile Open 2026: “Hemos hablado con todos los top 20″

El BCI Seguros Chile Open 2026 entra en la recta final para definir su cuadro para la próxima temporada. Catalina Fillol, directora del ATP 250 capitalino explicó en Conversaciones LT las novedades del principal certamen del país.

En ese sentido, la hija de Jaime Fillol detalló las mejoras que tendrá el torneo en cuanto a la experiencia para el público, la sostenibilidad y el main draw, que ya tiene a Matteo Berrettini como su primera gran figura confirmada.

La máxima autoridad del evento relató las arduas conversaciones que el torneo ha tenido con diversas figuras mundiales. “Hemos hablado con todos los top 20″, relata, junto con abordar las complejidades de la fecha, que comparte con los ATP 500 de Dubái y Acapulco.

A pesar de esos obstáculos, afirma que la meta es una sola. “Queremos ser el mejor torneo de Sudamérica”, sostiene. En la búsqueda de ese objetivo, ratificó que el torneo se quedará en San Carlos de Apoquindo por muchos años, por lo que la opción de llevarlo al Estadio Nacional es prácticamente nula.