Cerrado el mercado de pases en las grandes ligas: Ben Brereton se queda en el Blackburn Rovers

Se bajó la cortina de transferencias. Este jueves, se cerró el mercado de pases en las grandes ligas de Europa. El denominado Deadline Day. Las movidas de último minuto de los clubes no alcanzaron a tocar a Ben Brereton Díaz, quien finalmente se quedará en el Blackburn Rovers, a lo menos hasta enero, cuando ocurra el mercado invernal.

Tanto Fulham como Everton fueron los elencos que pujaron hasta el final por quedarse con el seleccionado chileno. Sin embargo, las ofertas de ambos no fueron suficientes para las intenciones del club de Lancashire. Así lo consignó el medio Sky Sports: “Cualquier movimiento potencial para el delantero Ben Brereton Díaz no sucederá y se quedará en Ewood Park”. “Los propietarios de Blackburn, Venky’s, estaban decididos en la tarifa que querían para el jugador y eso no se cumplió”, añadió.

Las cifras que se manejaban eran alrededor de 12 millones de libras, mientras que el Blackburn pedía 20 millones.

El propio entrenador del delantero, Jon Dahl Tomasson, dijo después del partido contra Blackpool, ayer, que “si Ben no se queda, el que venga por él necesitará mucho dinero”. El otrora ariete danés pujó por la permanencia del atacante de la Roja en la plantilla. Brereton tiene contrato por una temporada más con Blackburn. El punto es que en enero puede acordar con otro equipo como libre.

“Sabemos que Ben es un jugador de gran calidad, así que esperemos y veamos qué sucede mañana (hoy jueves). Esperemos que todavía esté en Blackburn el viernes porque necesitamos su calidad”, había agregado Tomasson. En efecto, seguirá contando con el futbolista, de cara al cotejo del sábado ante el Bristol, por el Championship.

Movimientos del último día

Varios de los clubes top cerraron incorporaciones en el límite. Así fue, por ejemplo, con el Liverpool. Los Reds se reforzaron con el brasileño Arthur Melo, cedido hasta el final de la temporada desde la Juventus. El elenco de Jürgen Klopp aceleró la operación del ex Gremio después de la lesión de Jordan Henderson. Por el lado de la Juve, cuentan con el argentino Leandro Paredes, que no tenía cabida en el PSG.

Arthur llegó al Liverpool.

El poderoso cuadro parisino también tuvo movimientos en el cierre del libro de pases. Llegó el volante español Carlos Soler, proveniente del Valencia, y se queda el arquero Keylor Navas. Pero vio partir a dos, liberándose de jugadores sin espacio en la plantilla. Idrissa Gana Gueye fichó en el Everton, mientras que el alemán Julian Draxler fue cedido al Benfica de Portugal.

El Betis de Manuel Pellegrini ya pudo inscribir a Claudio Bravo, solucionando un problema que tenía inquieto al técnico chileno. Pero además logró anotar en los registros de LaLiga al delantero brasileño Willian José. Uno que se fue es Rober, cedido al Alavés.

Uno de los elencos que generó más expectativas para el día de cierre fue el Barcelona. El club culé confirmó el arribo de Héctor Bellerín, como agente libre. El lateral derecho llega en lugar del norteamericano Sergiño Dest, que se fue al Milan. El delantero neerlandés Memphis Depay finalmente se queda en el equipo de Xavi, a diferencia del danés Martin Braithwaite, transferido al Espanyol.

Por su parte, el Valencia ató al delantero Justin Kluivert, hijo de Patrick, gloria del fútbol de Países Bajos. En la Premier League, el brasileño Willian volvió a la liga firmando con Fulham. Mientras que el Manchester United confirmó a Antony, ex Ajax, y al golero Martin Dubravka, ex Newcastle.