Chile Classic: Cristóbal del Solar cierra como el mejor golfista nacional y el estadounidense Doc Redman se corona campeón

La fiesta del golf nacional llegó a su fin. Durante este domingo, el Prince of Wales Country Club de la comuna de La Reina albergó la jornada de cierre del Astara Chile Classic 2026 con nutrida presencia de deportistas locales e internacionales.

Dentro de los 77 participantes que llegaron hasta esta cuarta ronda, Cristóbal del Solar y Gustavo Silva aparecieron como los únicos representantes chilenos en competencia. En el caso del primer golfista, se repuso de una tercera ronda complicada y tuvo un buen desempeño durante este domingo gracias a una seguidilla de birdies en los hoyos 1, 5, 9 y 11. De esta manera, pudo escalar 19 posiciones, pasando del T53 al T34.

El sábado, el viñamarino había registrado 73 golpes (210 totales) con una tarjeta total de -3. Sin embargo, en esta fase dominical firmó 67 impactos (277 totales) con una papeleta acumulada de -7. Una notable mejoría.

Silva, por su lado, también exhibió un leve repunte. Escaló del T59 al T58, anotándose con cuatro birdie y tres bogey. En el desglose general, tuvo un recorrido con 70 palos (-1), con un total de 281 para el campeonato (-3). Al finalizar su participación, el rancagüino dio cuenta de su balance individual. “Contento por el desempeño en general durante toda la semana. Esto me ayuda mucho a tomar confianza y saber que tengo el juego para pelear en este nivel”, dijo en conversación con la organización del certamen patrocinado por el Korn Ferry Tour, que forma parte del circuito de desarrollo oficial del PGA Tour.

El título se va para Estados Unidos

En la parte alta de la tabla de posiciones, lejos de los chilenos, se libró una batalla entre estadounidenses para quedarse con el título. En tres carriles distintos, aparecían Doc Redman, Cooper Dossey y Michael Johnson.

Pese a la altísima exigencia y la paridad que reinó en la última ronda, el que demostró mayor solvencia y jerarquía fue el mencionado Redman. El oriundo de Carolina del Norte ya contaba con un importante colchón de -15, que le había permitido asegurar el primer lugar en las jornadas previas. Sin embargo, durante esta tarde, logró mejorar sus números gracias a un rendimiento exorbitante y sacó una diferencia inalcanzable para sus compatriotas.

Con birdies en ocho de las 18 banderas (en un momento llegó a marcar dos bogey, en los hoyos 4 y 7, pero metió una racha de tres estaciones consecutivas con golpes bajo par que le permitieron enrielar su cometido), el norteamericano alcanzó una rutilante tarjeta de -19, con 68 impactos (265 totales), y se hizo con la ansiada corona. Dossey y Johnson, en tanto, completaron el podio con -14 cada uno.

Doc Redman se proclamó campeón del Chile Classic. Foto: Astara Chile Classic.

En ese marco de festejos, el trofeo no es lo único que se lleva de vuelta a Estados Unidos. Redman también se adjudicó US$ 1 millón, incentivo económico que representa el pozo monetario más grande en la historia del golf nacional. Además, sumó valiosos puntos oficiales para el ranking mundial que servirán como plataforma para acceder al codiciado PGA Tour.