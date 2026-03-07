SUSCRÍBETE
    Cristóbal del Solar tiene una deslucida actuación en la tercera jornada del Chile Classic

    El chileno se alejó de la parte alta e iniciará la definición como T53, con una papeleta de -3. En tanto, Gustavo Silva marcha T59, con una tarjeta total de -4.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Foto: Astara Chile Classic.

    Cristóbal del Solar sufrió un duro tropiezo en la tercera jornada del Chile Classic. Comenzó el día como T17, pero cayó hasta el T53 tras completar 73 golpes (210 totales) y acumular una tarjeta total de -3. El chileno disputará el último día de competencia del torneo que se disputa en el Prince of Wales Country Club de La Reina sin opciones de título.

    El nacional inició su participación a las 13.15 horas, con el objetivo de capitalizar el gran desempeño del viernes y así recortar distancia con los líderes. Sin embargo, estuvo lejos de hacerlo tras obtener dos birdies, dos bogeys y un doble bogey.

    En tanto, Gustavo Silva, el otro golfista chileno que paso el corte y continúa en competencia, marcha justamente abajo de del Solar. Finalizó el sábado como T59, con una papeleta de -4, tras sellar tres birdies y tres bogeys.

    Lejos de la pelea

    Del Solar logró descontar en el hoyo 3, pero sufrió un doble bogey en el 6. Mientras que el birdie en el 10 tampoco le sirvió para hacerle frente a los dos bogeys del 8 y 14.

    Silva, por su parte, consiguió un birdies en las banderas 5, 7 y 17; pero complicó su desempeño en el 11, 15 y 16. El chileno fue la gran figura nacional en el estreno del certamen, llegando incluso a meterse en el top 10, pero fue de más a menos. Su rendimiento cayó progresivamente con el paso de los días.

    En tanto, el estadounidense Doc Redman llegó al domingo como líder. Iniciará la jornada definitiva como el gran favorito para quedarse con el Chile Classic, con - 15 en su tarjeta. Más atrás le siguen sus compatriotas Michael Johnson (-13), como 2°, y Chad Sewell y Davis Shore, ambos T3 con -12.

