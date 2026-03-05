Golf: Gustavo Silva sorprende en el Chile Classic y se mete en el top 10 tras la primera ronda

El Chile Classic está en marcha. Gustavo Silva fue el mejor chileno tras la primera ronda del torneo que se disputa en el Prince of Wales Country Club en La Reina. El golfista de 32 años firmó una tarjeta de 66 golpes (-5) y se ubica en el T7 del torneo.

Silva comenzó su recorrido por el hoyo 10 y registró tres birdies en la primera vuelta, en los hoyos 10, 11 y 18, para completar el tramo inicial con 32 impactos (-3). En la segunda mitad sumó dos birdies más, en los hoyos 3 y 9, y no anotó bogeys, cerrando con 34 golpes en los últimos nueve.

“Estuve bastante cómodo. Sobre todo al arrancar con dos birdies, lo que me dio una tranquilidad importante para lo que venía en el resto de la ronda. Para mañana debo descansar, voy tiro a tiro, no pienso más allá”, señaló Silva tras la ronda.

Gabriel Morgan-Birke terminó con 70 golpes (-1) y se ubicó en el T59. Partió desde el hoyo 10 y completó los primeros nueve hoyos en par. En la segunda vuelta registró un birdie en el hoyo 3, un bogey en el 7 y otro birdie en el 9, para cerrar bajo par.

Cristóbal del Solar, quien en esta temporada vuelve al Korn Ferry Tour, finalizó con 71 golpes y quedó en el T83. De arranque tuvo un bogey en el hoyo 14 y completó el tramo con +1. En los segundos nueve registró un eagle en el hoyo 4, pero cerró con bogey en el 9 para terminar el día en par.

“Me hubiera gustado seguir en el PGA Tour, obviamente, pero como lo dije antes, es dar un paso más para subir al Tour y tratar de ser de los mejores del mundo. Sin embargo, estoy feliz de jugar en casa, al frente de mis amigos, de mi familia y dar lo mejor de mí”, señaló Del Solar a El Deportivo en la antesala del certamen.

Martín Sandoval, en tanto, firmó una tarjeta de 74 golpes (+3) y se ubicó en el T137. En la primera vuelta hizo birdie en el hoyo 11 y bogeys en el 15 y 16 para completar los primeros nueve en +1. En la segunda mitad sumó un doble bogey en el hoyo 3 y otro bogey en el 6.

“Estuve sólido, solo un par de errores chicos que me costaron un par de bogeys. Esta cancha es poco perdonadora. Estoy demasiado feliz de estar acá. Es lindo ver al público chileno apoyarnos. Me gusta saber que quieren que haga un buen tiro. Mañana debo ser agresivo, tratar de jugar como siempre, hoy estuve más conservador. En estos torneos gana el que comete menos errores”, dijo Sandoval tras la ronda.

Por ahora, los líderes del Chile Classic son los estadounidenses James Nicholas y Caleb VanArragon, ambos con un registro de -7. Como un hecho sin precedentes en el deporte nacional, la competición tiene a disposición una bolsa de US$ 1 millón para el golfista que finalice en el primer lugar. Será el mayor de toda la historia. En esa misma línea, se otorgan puntos oficiales para el ranking mundial que sirven como plataforma para acceder al PGA Tour.