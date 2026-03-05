SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Golf: Gustavo Silva sorprende en el Chile Classic y se mete en el top 10 tras la primera ronda

    Este jueves se dio inicio al tradicional certamen en el Prince of Wales Country Club de La Reina.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Gustavo Silva sorprende en el Chile Classic y se mete en el top 10 tras la primera ronda. Foto: Chile Classic Raul BRAVO

    El Chile Classic está en marcha. Gustavo Silva fue el mejor chileno tras la primera ronda del torneo que se disputa en el Prince of Wales Country Club en La Reina. El golfista de 32 años firmó una tarjeta de 66 golpes (-5) y se ubica en el T7 del torneo.

    Silva comenzó su recorrido por el hoyo 10 y registró tres birdies en la primera vuelta, en los hoyos 10, 11 y 18, para completar el tramo inicial con 32 impactos (-3). En la segunda mitad sumó dos birdies más, en los hoyos 3 y 9, y no anotó bogeys, cerrando con 34 golpes en los últimos nueve.

    “Estuve bastante cómodo. Sobre todo al arrancar con dos birdies, lo que me dio una tranquilidad importante para lo que venía en el resto de la ronda. Para mañana debo descansar, voy tiro a tiro, no pienso más allá”, señaló Silva tras la ronda.

    Gabriel Morgan-Birke terminó con 70 golpes (-1) y se ubicó en el T59. Partió desde el hoyo 10 y completó los primeros nueve hoyos en par. En la segunda vuelta registró un birdie en el hoyo 3, un bogey en el 7 y otro birdie en el 9, para cerrar bajo par.

    Cristóbal del Solar, quien en esta temporada vuelve al Korn Ferry Tour, finalizó con 71 golpes y quedó en el T83. De arranque tuvo un bogey en el hoyo 14 y completó el tramo con +1. En los segundos nueve registró un eagle en el hoyo 4, pero cerró con bogey en el 9 para terminar el día en par.

    “Me hubiera gustado seguir en el PGA Tour, obviamente, pero como lo dije antes, es dar un paso más para subir al Tour y tratar de ser de los mejores del mundo. Sin embargo, estoy feliz de jugar en casa, al frente de mis amigos, de mi familia y dar lo mejor de mí”, señaló Del Solar a El Deportivo en la antesala del certamen.

    Martín Sandoval, en tanto, firmó una tarjeta de 74 golpes (+3) y se ubicó en el T137. En la primera vuelta hizo birdie en el hoyo 11 y bogeys en el 15 y 16 para completar los primeros nueve en +1. En la segunda mitad sumó un doble bogey en el hoyo 3 y otro bogey en el 6.

    “Estuve sólido, solo un par de errores chicos que me costaron un par de bogeys. Esta cancha es poco perdonadora. Estoy demasiado feliz de estar acá. Es lindo ver al público chileno apoyarnos. Me gusta saber que quieren que haga un buen tiro. Mañana debo ser agresivo, tratar de jugar como siempre, hoy estuve más conservador. En estos torneos gana el que comete menos errores”, dijo Sandoval tras la ronda.

    Por ahora, los líderes del Chile Classic son los estadounidenses James Nicholas y Caleb VanArragon, ambos con un registro de -7. Como un hecho sin precedentes en el deporte nacional, la competición tiene a disposición una bolsa de US$ 1 millón para el golfista que finalice en el primer lugar. Será el mayor de toda la historia. En esa misma línea, se otorgan puntos oficiales para el ranking mundial que sirven como plataforma para acceder al PGA Tour.

    Lee también:

    Más sobre:GolfPolideportivoChile ClassicKorn Ferry TourGustavo SilvaGabriel Morgan-BirkeCristóbal del SolarMartín Sandoval

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Senapred declara alerta roja para la comuna de Galvarino por incendio forestal: se activó mensajería SAE para evacuación

    Carlos Williamson asumirá como nuevo rector de la Universidad San Sebastián

    Senapred declara alerta roja en Galvarino, Región de La Araucanía por incendio forestal y solicita evacuación del sector

    Ejército confirma detenciones por muerte de cabo y señala que hecho se vincularía a preparación para un curso de combate

    Concejo Municipal aprueba impulsar licitación del proyecto Parque Inundable Estero Viña del Mar

    Ahora sí: Asskha Sumathra se presentará en el Gran Arena Monticello con “Lo que no se vio en Viña”

    Lo más leído

    1.
    Histórica jornada: Senado aprueba por amplia mayoría la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas

    Histórica jornada: Senado aprueba por amplia mayoría la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas

    2.
    El recado del padre de Paulo Díaz a Coudet en River Plate: “Siempre estuvo a disposición; Gallardo hizo algo y no resultó”

    El recado del padre de Paulo Díaz a Coudet en River Plate: “Siempre estuvo a disposición; Gallardo hizo algo y no resultó”

    3.
    La Roja femenina derrota a Paraguay de visita gracias a la cabeza de Mary Valencia

    La Roja femenina derrota a Paraguay de visita gracias a la cabeza de Mary Valencia

    4.
    La calculadora de las Diablas: qué resultados necesita la selección femenina de hockey para meterse en el Mundial

    La calculadora de las Diablas: qué resultados necesita la selección femenina de hockey para meterse en el Mundial

    5.
    “No me arrepiento”: la sorpresiva reflexión de Arturo Vidal al recordar el choque en su Ferrari en plena Copa América

    “No me arrepiento”: la sorpresiva reflexión de Arturo Vidal al recordar el choque en su Ferrari en plena Copa América

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo

    Servicios

    Beca Presidente de la República: ¿Cómo postular y hasta cuándo hay plazo para solicitarla?

    Beca Presidente de la República: ¿Cómo postular y hasta cuándo hay plazo para solicitarla?

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Estos son los beneficios que pueden cobrar las personas cesantes durante marzo

    Estos son los beneficios que pueden cobrar las personas cesantes durante marzo

    Senapred declara alerta roja para la comuna de Galvarino por incendio forestal: se activó mensajería SAE para evacuación
    Chile

    Senapred declara alerta roja para la comuna de Galvarino por incendio forestal: se activó mensajería SAE para evacuación

    Carlos Williamson asumirá como nuevo rector de la Universidad San Sebastián

    Senapred declara alerta roja en Galvarino, Región de La Araucanía por incendio forestal y solicita evacuación del sector

    FNE y el SII firman alianza para mejorar la gestión de fiscalización en operaciones de concentración
    Negocios

    FNE y el SII firman alianza para mejorar la gestión de fiscalización en operaciones de concentración

    Regulador dicta los cambios para las comisiones indirectas que las AFP podrán cobrar con cargo a los fondos de pensiones

    Grupo Marina aumentó sus ingresos y la tasa de ocupación en 2025

    Los microbios de Marte podrían viajar a la Tierra, según un reciente experimento
    Tendencias

    Los microbios de Marte podrían viajar a la Tierra, según un reciente experimento

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Golf: Gustavo Silva sorprende en el Chile Classic y se mete en el top 10 tras la primera ronda
    El Deportivo

    Golf: Gustavo Silva sorprende en el Chile Classic y se mete en el top 10 tras la primera ronda

    Marruecos queda sin DT a tres meses del Mundial 2026 y exayudante de Bielsa es parte del nuevo proyecto

    El jugador clave que recupera la UC de Daniel Garnero de cara a su visita a O’Higgins en Rancagua

    La radiografía de Entel al consumo de Internet en Chile: TikTok destrona a Instagram en un ecosistema dominado por las redes sociales
    Tecnología

    La radiografía de Entel al consumo de Internet en Chile: TikTok destrona a Instagram en un ecosistema dominado por las redes sociales

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple da el salto a la generación M5: nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, un MacBook Air renovado y el regreso de los monitores Studio

    Ahora sí: Asskha Sumathra se presentará en el Gran Arena Monticello con “Lo que no se vio en Viña”
    Cultura y entretención

    Ahora sí: Asskha Sumathra se presentará en el Gran Arena Monticello con “Lo que no se vio en Viña”

    Los pueblos Rapa Nui y Lickanantay protagonizan nuevas temporadas de la serie Huellas y Memorias

    Revelan primer tráiler de Linternas, la nueva serie de Linterna Verde que traerá más misterio y menos explosiones al Universo DC

    Campaña antiinmigrantes: Trump destituye a Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional
    Mundo

    Campaña antiinmigrantes: Trump destituye a Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional

    China anuncia plan que busca reducir la dependencia de su ejército e industria de la tecnología occidental

    Almacenes subterráneos de misiles en Irán, el blanco prioritario de Estados Unidos e Israel

    Amar sin depender: la promesa que nos está dejando solos
    Paula

    Amar sin depender: la promesa que nos está dejando solos

    Paris Fashion Week: Estos son los desfiles a los que debes prestar atención esta semana

    Empanadas de lavanda