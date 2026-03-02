Millonario premio: el Astara Chile Classic 2026 sorprende con el pozo a repartir más grande en la historia del golf nacional

Se acabó la espera para los amantes del golf. Esta semana, particularmente entre el 3 y 8 de marzo, el Prince of Wales Country Club será el escenario que albergará la edición 2026 del Astara Chile Classic, certamen que forma parte Korn Ferry Tour, el circuito de desarrollo oficial del PGA Tour.

Tras la coronación del estadounidense Logan McAllister en 2025, esta versión del torneo se prepara para recibir a diversos deportistas del ámbito nacional e internacional. En el plano local, de hecho, ya se ha confirmado la presencia de cinco talentos chilenos que accedieron mediante invitaciones de auspiciadores y mecanismos clasificatorios. Estos son Gabriel Morgan, Cristóbal del Solar, Gustavo Silva, Christian Espinoza y Martín Sandoval.

Sin embargo, más allá de todos los condimentos deportivos que se esperan durante este año, la organización sorprendió al revelar los premios que se entregarán al vencedor del título. Como un hecho sin precedentes en el deporte nacional, el Chile Classic pondrá a disposición una cuantiosa bolsa de US$ 1 millón para el golfista que finalice en el primer lugar. Será el mayor de toda la historia, en cualquier edición que se haya desarrollado en la comuna de La Reina. En esa misma línea, se otorgarán valiosos puntos oficiales para el ranking mundial que servirán como plataforma para acceder al codiciado PGA Tour.

Revisa la programación del Astara Chile Classic:

Martes 3 de marzo

Meet The Players: 19:00 – 20:30 hrs.

La semana inicia con un encuentro entre jugadores, medios y representantes del torneo, generando las primeras impresiones y expectativas de cara a la competición oficial. (Exclusivo socios)

Miércoles 4 de marzo

Pro-Am oficial: 08:00 – 18:00 hrs.

Ceremonia Pro-Am oficial: 18:30 – 22:00 hrs.

El tradicional Pro-Am reunirá a profesionales del Korn Ferry Tour con amateurs y socios en un ambiente competitivo y social.

Jueves 5 de marzo

Ronda 1: 07:45 – 20:00 hrs.

Brunch & Bienestar Femenino: 11:00 – 12:30 hrs.

Comienza la acción oficial. La primera ronda suele dar los primeros indicios de quiénes estarán en la pelea por el título durante el fin de semana.

Viernes 6 de marzo

Ronda 2: 07:45 – 20:00

La segunda jornada reforzará la tabla de posiciones y definirá el corte hacia el fin de semana en un campo que exige precisión desde el tee hasta el último putt.

Sábado 7 de marzo

Ronda 3: 07:45 – 18:30

Domingo 8 de marzo

Ronda 4: 07:45 – 18:30 hrs.

Ceremonia de premiación: 18:30 – 18:45 hrs.

Sunset tribuna Astara: 19:00 – 21:00 hrs.