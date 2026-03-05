Cristóbal del Solar anticipa su regreso al Chile Classic: “Mi meta principal es regresar al PGA”

Cristóbal del Solar regresó esta temporada al Korn Ferry tras su paso por el PGA Tour.

Cristóbal del Solar es la gran figura nacional en el Chile Classic, que comienza este jueves en las tradicional cancha del Prince of Wales Country Club en La Reina. El golfista de 32 años viene de un 2025 con sentimientos encontrados, ya que pudo debutar en el PGA Tour pero no logró mantener su tarjeta, por lo que regresó al Korn Ferry, circuito en el que vivió sus mejores momentos como jugador.

¿Cómo ha sido este regreso al Korn Ferry Tour y en particular al Chile Classic?

Bien, me hubiera gustado seguir en el PGA Tour, obviamente, pero como lo dije antes, es dar un paso más para subir al Tour y tratar de ser de los mejores del mundo. Sin embargo, estoy feliz de jugar en casa, al frente de mis amigos, de mi familia y dar lo mejor de mí.

¿Le motiva la idea de ser el primer chileno en ganar este torneo?

Obviamente, yo creo que hay que tratar de hacer lo mejor posible, mantenerse en el proceso y ojalá el resultado se dé.

Esta es la octava edición del Chile Classic, la cuarta consecutiva. ¿Qué le parece la evolución de este torneo?

Es bonito, me gusta el torneo mucho, especialmente porque yo soy de acá, así que Santiago en general me gusta mucho. Hay buenos hoteles, buena comida, el ambiente es lindo. Jugar un torneo acá siempre es bonito.

¿Es una presión adicional jugar en casa?

No necesariamente. Yo creo que tiene buenos recuerdos, más que presión. Como crecí acá, jugué muchos torneos cuando era niño, entonces eso trae muy buenos recuerdos de, obviamente, tratar de ganar el torneo como lo hacía cuando chico.

¿Cómo evalúa este inicio de temporada?

Más o menos. Como resultado más o menos, porque el juego está muy bien. He jugado muy bien, he fallado el corte por uno los primeros dos o tres torneos, que obviamente fallar el corte no es bueno, pero por lo menos el juego está ahí. Y ya en el último par de torneos he jugado muy bien, así que yo creo que la clave es la consistencia, entonces hay que tratar de seguir adelante y mantenerse consistente.

¿Cómo valora la experiencia del año pasado en el PGA Tour?

Muy grande. Por más que no mantuve la tarjeta, es un aprendizaje muy grande. Nuevos campos, nuevo ambiente, nuevas ciudades. Así que la próxima vez que esté ahí, obviamente voy a haber aprendido mucho de toda esa experiencia.

¿Qué faltó para haberse mantenido en el PGA Tour?

Buena pregunta. No lo sé. Obviamente jugar un poco mejor. Sentí que el año pasado estaba un poco con cambios de swing y no agarré el ritmo. Pero yo creo que, mantenerse con lo que uno hace, siempre al fin y al cabo da frutos.

No es fácil mantenerse en el PGA Tour como rookie, ¿no?

No, es difícil. Uno ya parte con desventaja. No estando en los Signature Events, básicamente uno está jugando por 30 tarjetas, no por las 100 del PGA Tour.

Además, jugó en campos nuevos...

Sí, exacto. Así que la próxima vez vamos a hacerlo mucho mejor.

Cambiando un poquito de tema, ¿le sorprendió el retiro de Mito Pereira?

Sí y no. Somos buenos amigos, así que tenemos buenas conversaciones y estoy feliz de que esté encontrando lo que a él le gusta.

¿Cree que podía haber dado más tomando en cuenta que todavía es joven?

Uno nunca sabe. Nunca se sabe. Él es un muy buen jugador. Así que el nivel que tenía era para hacer eso.

¿Cuánto siente que ha evolucionado el golf chileno desde que usted comenzó?

Mucho. O sea, ya con Joaco, con Mito, ya conmigo, yo creo que lo estamos dejando en buenas manos. Hay niños que son muy buenos, que están evolucionando y pienso que va a seguir subiendo.

¿Cuáles son los objetivos para esta temporada?

Obviamente subir al PGA Tour. Esa es la clave principal y meta principal. Yo creo que consistencia, tratar de encontrar el ritmo, encontrar la consistencia con las pegadas, con el putt, con todo.