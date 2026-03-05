SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Cristóbal del Solar anticipa su regreso al Chile Classic: “Mi meta principal es regresar al PGA”

    El golfista, que el año pasado estuvo en el máximo circuito, vuelve al país para intentar convertirse en el primer nacional que gana el certamen.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Cristóbal del Solar regresó esta temporada al Korn Ferry tras su paso por el PGA Tour. Raul BRAVO

    Cristóbal del Solar es la gran figura nacional en el Chile Classic, que comienza este jueves en las tradicional cancha del Prince of Wales Country Club en La Reina. El golfista de 32 años viene de un 2025 con sentimientos encontrados, ya que pudo debutar en el PGA Tour pero no logró mantener su tarjeta, por lo que regresó al Korn Ferry, circuito en el que vivió sus mejores momentos como jugador.

    ¿Cómo ha sido este regreso al Korn Ferry Tour y en particular al Chile Classic?

    Bien, me hubiera gustado seguir en el PGA Tour, obviamente, pero como lo dije antes, es dar un paso más para subir al Tour y tratar de ser de los mejores del mundo. Sin embargo, estoy feliz de jugar en casa, al frente de mis amigos, de mi familia y dar lo mejor de mí.

    ¿Le motiva la idea de ser el primer chileno en ganar este torneo?

    Obviamente, yo creo que hay que tratar de hacer lo mejor posible, mantenerse en el proceso y ojalá el resultado se dé.

    Esta es la octava edición del Chile Classic, la cuarta consecutiva. ¿Qué le parece la evolución de este torneo?

    Es bonito, me gusta el torneo mucho, especialmente porque yo soy de acá, así que Santiago en general me gusta mucho. Hay buenos hoteles, buena comida, el ambiente es lindo. Jugar un torneo acá siempre es bonito.

    ¿Es una presión adicional jugar en casa?

    No necesariamente. Yo creo que tiene buenos recuerdos, más que presión. Como crecí acá, jugué muchos torneos cuando era niño, entonces eso trae muy buenos recuerdos de, obviamente, tratar de ganar el torneo como lo hacía cuando chico.

    ¿Cómo evalúa este inicio de temporada?

    Más o menos. Como resultado más o menos, porque el juego está muy bien. He jugado muy bien, he fallado el corte por uno los primeros dos o tres torneos, que obviamente fallar el corte no es bueno, pero por lo menos el juego está ahí. Y ya en el último par de torneos he jugado muy bien, así que yo creo que la clave es la consistencia, entonces hay que tratar de seguir adelante y mantenerse consistente.

    ¿Cómo valora la experiencia del año pasado en el PGA Tour?

    Muy grande. Por más que no mantuve la tarjeta, es un aprendizaje muy grande. Nuevos campos, nuevo ambiente, nuevas ciudades. Así que la próxima vez que esté ahí, obviamente voy a haber aprendido mucho de toda esa experiencia.

    ¿Qué faltó para haberse mantenido en el PGA Tour?

    Buena pregunta. No lo sé. Obviamente jugar un poco mejor. Sentí que el año pasado estaba un poco con cambios de swing y no agarré el ritmo. Pero yo creo que, mantenerse con lo que uno hace, siempre al fin y al cabo da frutos.

    No es fácil mantenerse en el PGA Tour como rookie, ¿no?

    No, es difícil. Uno ya parte con desventaja. No estando en los Signature Events, básicamente uno está jugando por 30 tarjetas, no por las 100 del PGA Tour.

    Además, jugó en campos nuevos...

    Sí, exacto. Así que la próxima vez vamos a hacerlo mucho mejor.

    Cambiando un poquito de tema, ¿le sorprendió el retiro de Mito Pereira?

    Sí y no. Somos buenos amigos, así que tenemos buenas conversaciones y estoy feliz de que esté encontrando lo que a él le gusta.

    ¿Cree que podía haber dado más tomando en cuenta que todavía es joven?

    Uno nunca sabe. Nunca se sabe. Él es un muy buen jugador. Así que el nivel que tenía era para hacer eso.

    ¿Cuánto siente que ha evolucionado el golf chileno desde que usted comenzó?

    Mucho. O sea, ya con Joaco, con Mito, ya conmigo, yo creo que lo estamos dejando en buenas manos. Hay niños que son muy buenos, que están evolucionando y pienso que va a seguir subiendo.

    ¿Cuáles son los objetivos para esta temporada?

    Obviamente subir al PGA Tour. Esa es la clave principal y meta principal. Yo creo que consistencia, tratar de encontrar el ritmo, encontrar la consistencia con las pegadas, con el putt, con todo.

    Más sobre:GolfChile ClassicCristóbal del SolarPGA TourKorn Ferry TourMito Pereira

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Hanseatic Global Terminals nombra a Rodrigo Galleguillos como nuevo CEO regional para Latinoamérica

    Detienen a presunto autor del homicidio de futbolista amateur en San Antonio

    El presidente israelí asegura que “no dicta nada” a Trump y que “no arrastra” a Estados Unidos a una guerra con Irán

    Irán amenaza con atacar el reactor nuclear israelí de Dimona si Estados Unidos e Israel buscan un “cambio de régimen”

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo

    Lo más leído

    1.
    Histórica jornada: Senado aprueba por amplia mayoría la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas

    Histórica jornada: Senado aprueba por amplia mayoría la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas

    2.
    “Nadie daba un peso por nosotros”: el descargo de Ben Brereton en su mejor momento con el Derby County

    “Nadie daba un peso por nosotros”: el descargo de Ben Brereton en su mejor momento con el Derby County

    3.
    Las Diablas consiguen un triunfo épico ante Australia y se ilusionan con el Mundial

    Las Diablas consiguen un triunfo épico ante Australia y se ilusionan con el Mundial

    4.
    El Superclásico solo fue un espejismo: la U cae en la agonía ante Palestino y queda fuera de la Copa Sudamericana

    El Superclásico solo fue un espejismo: la U cae en la agonía ante Palestino y queda fuera de la Copa Sudamericana

    5.
    El picante ninguneo de comentarista español a Manuel Pellegrini tras empate del Betis en el derbi sevillano

    El picante ninguneo de comentarista español a Manuel Pellegrini tras empate del Betis en el derbi sevillano

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo

    Servicios

    Importante alza de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Importante alza de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Palestino por la Copa Sudamericana

    Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Palestino por la Copa Sudamericana

    Detienen a presunto autor del homicidio de futbolista amateur en San Antonio
    Chile

    Detienen a presunto autor del homicidio de futbolista amateur en San Antonio

    SAG confirma casos de influenza aviar H5N1 en aves silvestres de la Región de Valparaíso: fueron halladas en humedal El Yali

    Boric llama al Senado a “no retroceder” en materia de derechos humanos tras avance de proyecto que conmuta pena a criminales

    Hanseatic Global Terminals nombra a Rodrigo Galleguillos como nuevo CEO regional para Latinoamérica
    Negocios

    Hanseatic Global Terminals nombra a Rodrigo Galleguillos como nuevo CEO regional para Latinoamérica

    Mercados subieron tras garantías de EE.UU. al tránsito del petróleo por Ormuz, pero en Chile las bencinas subirán $20

    Licencias médicas de funcionarios públicos que viajaron al exterior sumaron US$28 millones y fueron de 18 días promedio

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo
    Tendencias

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Qué beneficios aportan los garbanzos a la salud, según expertos en nutrición

    Nuevo DT de Torino explica la suplencia de Guillermo Maripán mientras el defensa negocia extensión de su contrato
    El Deportivo

    Nuevo DT de Torino explica la suplencia de Guillermo Maripán mientras el defensa negocia extensión de su contrato

    Cristóbal del Solar anticipa su regreso al Chile Classic: “Mi meta principal es regresar al PGA”

    El picante ninguneo de comentarista español a Manuel Pellegrini tras empate del Betis en el derbi sevillano

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone
    Tecnología

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple da el salto a la generación M5: nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, un MacBook Air renovado y el regreso de los monitores Studio

    Más IA y un nuevo diseño: la apuesta de Samsung con los nuevos Galaxy Buds4 y Buds4 Pro

    Bar de René celebra sus 30 años con evento en el Teatro Caupolicán y la reaparición en vivo de Angelo Pierattini
    Cultura y entretención

    Bar de René celebra sus 30 años con evento en el Teatro Caupolicán y la reaparición en vivo de Angelo Pierattini

    ACOTAR 6: Sarah J. Maas anuncia nuevo libro de su saga A Court of Thorns and Roses

    ¿Una Batalla Tras Otra tendrá una secuela? La actriz Teyana Taylor habla de su sueño

    El presidente israelí asegura que “no dicta nada” a Trump y que “no arrastra” a Estados Unidos a una guerra con Irán
    Mundo

    El presidente israelí asegura que “no dicta nada” a Trump y que “no arrastra” a Estados Unidos a una guerra con Irán

    Irán amenaza con atacar el reactor nuclear israelí de Dimona si Estados Unidos e Israel buscan un “cambio de régimen”

    Israel sostiene que la “cooperación” entre Netanyahu y Trump contra Irán “está cambiando la historia”

    Paris Fashion Week: Estos son los desfiles a los que debes prestar atención esta semana
    Paula

    Paris Fashion Week: Estos son los desfiles a los que debes prestar atención esta semana

    Empanadas de lavanda

    Hablemos de amor: mi abuela no era una villana