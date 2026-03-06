Cristóbal del Solar brilla en la segunda jornada del Chile Classic, pasa el corte y se ubica en el top 20

Un intenso segundo día se vivió en el Chile Classic, que se disputa en el Prince of Wales Country Club en La Reina y que forma parte del Korn Ferry Tour. Este viernes, los golfistas nacionales Cristóbal del Solar y Gustavo Silva pasaron el corte y estarán en la definición del fin de semana, aunque el rendimiento de ambos fue muy diferente.

Del Solar, que la primera ronda la finalizó en par con 71 golpes, este viernes tuvo una brillante actuación y firmó una tarjeta de -5, lo que lo ubica en T17, a solo cuatro impactos de los líderes en la tabla general.

Tuvo una racha de tres birdies seguidos en los hoyos 2, 3 y 4. Luego continuó descontando golpes en las banderas 8 y 9. Tuvo dos fallos en los que hizo bogey en el 10 y el 15, pero un birdie en el 18 le ayudó a acabar en -5.

Gustavo Silva y un viernes dramático

Silva fue la gran figura de Chile en la primera ronda del torneo este jueves, cuando terminó la ronda con 66 golpes (-5), en T7. Sin embargo, las buenas sensaciones que dejó en el día inicial se desvanecieron por buena parte de este viernes, pero alcanzó a reaccionar en el momento justo.

Un birdie en la tercera bandera hacía parecer que iba a ser una jornada sin sobresaltos, pero aparecieron las dificultades: bogey en el hoyo 6, doble bogey en el 7 y luego bogeys en el 11 y 14. A esas alturas, Silva firmaba una tarjeta de -1 y se quedaba afuera del corte.

A falta de cuatro hoyos, necesitaba descontar un impacto para seguir en el torneo. Hasta que llegó la bandera 17. En ese penúltimo hoyo del día, Silva hizo el birdie que necesitaba para terminar una segunda ronda compleja con 74 golpes, pero con -2 en la general, en T59.

Por último, otros chilenos que no corrieron la misma suerte y que quedaron al margen fueron Gabriel Morgan-Birke (+1), Martín Sandoval (+4) y Christian Espinoza (+5).

Los líderes

Ya finalizada las dos primeras jornadas, los líderes en la tabla general son los estadounidenses Doc Redman y Davis Shore, junto con el argentino Augusto Núñez, todos con un tarjeta de 9 golpes bajo par.