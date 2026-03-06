SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Cristóbal del Solar brilla en la segunda jornada del Chile Classic, pasa el corte y se ubica en el top 20

    Además, en una dramática definición, el chileno Gustavo Silva también supera el corte y estará en la definición del fin de semana.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: PGA Tour.

    Un intenso segundo día se vivió en el Chile Classic, que se disputa en el Prince of Wales Country Club en La Reina y que forma parte del Korn Ferry Tour. Este viernes, los golfistas nacionales Cristóbal del Solar y Gustavo Silva pasaron el corte y estarán en la definición del fin de semana, aunque el rendimiento de ambos fue muy diferente.

    Del Solar, que la primera ronda la finalizó en par con 71 golpes, este viernes tuvo una brillante actuación y firmó una tarjeta de -5, lo que lo ubica en T17, a solo cuatro impactos de los líderes en la tabla general.

    Tuvo una racha de tres birdies seguidos en los hoyos 2, 3 y 4. Luego continuó descontando golpes en las banderas 8 y 9. Tuvo dos fallos en los que hizo bogey en el 10 y el 15, pero un birdie en el 18 le ayudó a acabar en -5.

    Gustavo Silva y un viernes dramático

    Silva fue la gran figura de Chile en la primera ronda del torneo este jueves, cuando terminó la ronda con 66 golpes (-5), en T7. Sin embargo, las buenas sensaciones que dejó en el día inicial se desvanecieron por buena parte de este viernes, pero alcanzó a reaccionar en el momento justo.

    Un birdie en la tercera bandera hacía parecer que iba a ser una jornada sin sobresaltos, pero aparecieron las dificultades: bogey en el hoyo 6, doble bogey en el 7 y luego bogeys en el 11 y 14. A esas alturas, Silva firmaba una tarjeta de -1 y se quedaba afuera del corte.

    A falta de cuatro hoyos, necesitaba descontar un impacto para seguir en el torneo. Hasta que llegó la bandera 17. En ese penúltimo hoyo del día, Silva hizo el birdie que necesitaba para terminar una segunda ronda compleja con 74 golpes, pero con -2 en la general, en T59.

    Por último, otros chilenos que no corrieron la misma suerte y que quedaron al margen fueron Gabriel Morgan-Birke (+1), Martín Sandoval (+4) y Christian Espinoza (+5).

    Los líderes

    Ya finalizada las dos primeras jornadas, los líderes en la tabla general son los estadounidenses Doc Redman y Davis Shore, junto con el argentino Augusto Núñez, todos con un tarjeta de 9 golpes bajo par.

    Lee también:

    Más sobre:GolfChile ClassicCristóbal del Solar

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Trump afirma que solo espera la “rendición incondicional” de Irán y que no le preocupa si hay un gobierno democrático en ese país

    “Boric tiene que darle una respuesta a Chile”: Kast afirma que el gobierno arriesgó la Visa Waiver con manejo del cable chino

    Libertarios celebran su primer aniversario con llamados a la unidad, respaldo a Kast e inesperada intervención de Claudio Crespo

    Último cónclave oficialista: Vallejo y Elizalde desdramatizan ausencia de partidos y critican proyecto de conmutación de penas

    Grupo Hartree se convierte en el controlador de Empresas Iansa

    Bice reporta su ejercicio del 2025 marcado por el efecto de la absorción del Grupo Security

    Lo más leído

    1.
    “Es Dios, pero debe irse”: en España defienden la gestión de Pellegrini en el Betis y le sugieren partir

    “Es Dios, pero debe irse”: en España defienden la gestión de Pellegrini en el Betis y le sugieren partir

    2.
    Mazazo para Unión La Calera: Tribunal de Disciplina acoge denuncias de Everton y Cobresal y le resta seis puntos

    Mazazo para Unión La Calera: Tribunal de Disciplina acoge denuncias de Everton y Cobresal y le resta seis puntos

    3.
    De una gran inversión a lesiones, sobrepeso y expulsiones: el frustrado mercado de fichajes de la U de Paqui Meneghini

    De una gran inversión a lesiones, sobrepeso y expulsiones: el frustrado mercado de fichajes de la U de Paqui Meneghini

    4.
    El recado del padre de Paulo Díaz a Coudet en River Plate: “Siempre estuvo a disposición; Gallardo hizo algo y no resultó”

    El recado del padre de Paulo Díaz a Coudet en River Plate: “Siempre estuvo a disposición; Gallardo hizo algo y no resultó”

    5.
    Histórica jornada: Senado aprueba por amplia mayoría la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas

    Histórica jornada: Senado aprueba por amplia mayoría la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Wolves vs. Liverpool por la FA Cup

    Dónde y a qué hora ver a Wolves vs. Liverpool por la FA Cup

    Dónde y a qué hora ver a Celta Vigo vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Celta Vigo vs. Real Madrid en TV y streaming

    Rating del jueves 5 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 5 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    “Boric tiene que darle una respuesta a Chile”: Kast afirma que el gobierno arriesgó la Visa Waiver con manejo del cable chino
    Chile

    “Boric tiene que darle una respuesta a Chile”: Kast afirma que el gobierno arriesgó la Visa Waiver con manejo del cable chino

    Libertarios celebran su primer aniversario con llamados a la unidad, respaldo a Kast e inesperada intervención de Claudio Crespo

    Último cónclave oficialista: Vallejo y Elizalde desdramatizan ausencia de partidos y critican proyecto de conmutación de penas

    Grupo Hartree se convierte en el controlador de Empresas Iansa
    Negocios

    Grupo Hartree se convierte en el controlador de Empresas Iansa

    Bice reporta su ejercicio del 2025 marcado por el efecto de la absorción del Grupo Security

    Presidente de Banco de Chile por crecimiento: “Existen razones que justifican una preocupación estructural”

    Adiós a los videos con volumen: esta aerolínea podrá bajar pasajeros que no usen audífonos
    Tendencias

    Adiós a los videos con volumen: esta aerolínea podrá bajar pasajeros que no usen audífonos

    La clave para resistir en las carreras de alta montaña, según los atletas internacionales de Merrell Skyrace 2026

    Qué decía el polémico vestido de Lily Allen con el que expuso las infidelidades de su expareja

    Cristóbal del Solar brilla en la segunda jornada del Chile Classic, pasa el corte y se ubica en el top 20
    El Deportivo

    Cristóbal del Solar brilla en la segunda jornada del Chile Classic, pasa el corte y se ubica en el top 20

    Mazazo para Unión La Calera: Tribunal de Disciplina acoge denuncias de Everton y Cobresal y le resta seis puntos

    Fernando Ortiz aborda su futuro tras perder el Superclásico ante Universidad de Chile en el Monumental

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026
    Tecnología

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Por qué el Galaxy S26 Ultra fue elegido el mejor teléfono del MWC 2026

    La radiografía de Entel al consumo de Internet en Chile: TikTok destrona a Instagram en un ecosistema dominado por las redes sociales

    Julio César Rodríguez renuncia a todas sus funciones en Chilevisión y se va del canal
    Cultura y entretención

    Julio César Rodríguez renuncia a todas sus funciones en Chilevisión y se va del canal

    El final de Tommy Shelby con la película Peaky Blinders: El Hombre Inmortal

    El pop de raíz de Aticoy se renueva con “Inconsciente”

    Trump afirma que solo espera la “rendición incondicional” de Irán y que no le preocupa si hay un gobierno democrático en ese país
    Mundo

    Trump afirma que solo espera la “rendición incondicional” de Irán y que no le preocupa si hay un gobierno democrático en ese país

    Escalada en Líbano pone a Hezbolá en un punto crítico

    Irán reivindica un ataque con “drones destructivos” contra “bases estadounidenses” en Kuwait

    El potencial médico oculto detrás de la sangre menstrual
    Paula

    El potencial médico oculto detrás de la sangre menstrual

    Amar sin depender: la promesa que nos está dejando solos

    Paris Fashion Week: Estos son los desfiles a los que debes prestar atención esta semana