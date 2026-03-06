Los Cóndores dan una dura pelea para caer ante Italia XV rumbo a la Copa del Mundo

La selección chilena de rugby dio otro paso en su preparación para la Copa del Mundo. Los Cóndores viajaron hasta Europa para caer 33-26 ante Italia XV en un apretado test match en L’Aquila, región de los Abruzos.

En los primeros minutos, la presión de Chile puso contra las cuerdas a los locales. De esa manera, cuando se disputaba 10 minutos de la primera mitad, los visitantes se pusieron en ventaja con un try del forward Iñaki Gurruchaga después de un buen line y un correcto empuje de maul para dejar el marcador 5-0.

Una jugada preparada por el coach Pablo Lemoine, lineout controlado en la segunda torre en el que se generaron buenos apoyos para permitir la llegada del chileno al in-goal. Matías Garafulic no falló en la conversión y el marcador quedó 7-0 para la visita.

Los peninsulares reaccionaron rápido frente a la desventaja. Cerca del cuarto de hora, tras el scrum, el centro Marco Scalabrin se liberó de los tackles chilenos y la cedió a Damiano Mazza para quedar 7-5 abajo. Simone Brisighella no falló en la conversión y el marcador quedó igualado a 7.

La tarjeta amarilla del local Giacomo Ferrari, a los 23’, permitió a los sudamericanos jugar con uno más por 10 minutos. Sin embargo, los dirigidos de Lemoine no supieron aprovechar esa diferencia.

Es más, a los 36 minutos, un try del apertura Brisighella superó la resistencia chilena, después de apurar la ovalada con el pie y colocar las cifras 12-7 para los anfitriones. La conversión del mismo jugador permitió el 14-7.

Los Cóndores reaccionaron a segundos del final. El apertura Rodrigo Yoyo Fernández aprovechó un buen movimiento del balón y llegó sin resistencia a la zona de ingoal para aumentar las cifras del quince nacional, que ahora caía por 14-12.

Entonces, la igualdad de los sudamericanos estaba en los pies de Garafulic. Sin embargo, la patada del chileno se fue ancha en la última jugada antes del tiempo de descanso.

Parejo en el final

En la segunda parte, los europeos intentaron controlar las acciones desde temprano. A los 5, el maul que propuso el local fue aprovechado por el hooker Nicholas Gasperini, quien mostró toda su potencia para llegar a la zona de anotación y aumentar las cifras para los azzurri que en esta jornada jugaron de blanco. Brisighella no falló en la patada y los europeos se pusieron 21-12, cuando el reloj llegaba a los 6 minutos de la segunda fracción.

Todo se ponía cuesta arriba cuando Augusto Bohme recibió la amarilla, a los 11’, y los Cóndores se quedaron con uno menos por 10 minutos. Sin embargo, una buena presión de los chilenos permitió el try de Gurruchaga. Esta vez Garafulic no falló y ahora Chile caía solo 21-19.

Reaccionó Italia XV. Cerca de la media hora, el kick cruzado a la izquierda de Giovanni Montemauri encontró solo en la punta a François Carlo Mey quien logró la ventaja de 26-19. El mismo Montemauri no pudo concretar la conversión.

El local fue por más y, tras una rápida jugada de Montemauri, el toque hacia atrás benefició a Mirko Belloni para que anotara el try que daba una ventaja de 31-19, a los 32 del segundo tiempo. Esta vez Montemauri y los italianos se pusieron 33-19.

En los minutos agregados, el chileno Federico Kennedy consiguió el try que puso un poco más de justicia el marcador de 33-24. Juan Cruz Reyes anotó el kick y selló la derrota de 33-26.