SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Los Cóndores dan una dura pelea para caer ante Italia XV rumbo a la Copa del Mundo

    El quince chileno hizo un partido parejo primera mitad, pero la rapidez de los europeos mató las pretensiones de los dirigidos de Pablo Lemoine, quienes cayeron 33-26 frente al equipo de proyección de los azzurri.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Los Cóndores cayeron estrechamente ante Italia XV en L'Aquila. FOTO: Chile Rugby. Chile Rugby

    La selección chilena de rugby dio otro paso en su preparación para la Copa del Mundo. Los Cóndores viajaron hasta Europa para caer 33-26 ante Italia XV en un apretado test match en L’Aquila, región de los Abruzos.

    En los primeros minutos, la presión de Chile puso contra las cuerdas a los locales. De esa manera, cuando se disputaba 10 minutos de la primera mitad, los visitantes se pusieron en ventaja con un try del forward Iñaki Gurruchaga después de un buen line y un correcto empuje de maul para dejar el marcador 5-0.

    Una jugada preparada por el coach Pablo Lemoine, lineout controlado en la segunda torre en el que se generaron buenos apoyos para permitir la llegada del chileno al in-goal. Matías Garafulic no falló en la conversión y el marcador quedó 7-0 para la visita.

    Los peninsulares reaccionaron rápido frente a la desventaja. Cerca del cuarto de hora, tras el scrum, el centro Marco Scalabrin se liberó de los tackles chilenos y la cedió a Damiano Mazza para quedar 7-5 abajo. Simone Brisighella no falló en la conversión y el marcador quedó igualado a 7.

    La tarjeta amarilla del local Giacomo Ferrari, a los 23’, permitió a los sudamericanos jugar con uno más por 10 minutos. Sin embargo, los dirigidos de Lemoine no supieron aprovechar esa diferencia.

    Es más, a los 36 minutos, un try del apertura Brisighella superó la resistencia chilena, después de apurar la ovalada con el pie y colocar las cifras 12-7 para los anfitriones. La conversión del mismo jugador permitió el 14-7.

    Los Cóndores reaccionaron a segundos del final. El apertura Rodrigo Yoyo Fernández aprovechó un buen movimiento del balón y llegó sin resistencia a la zona de ingoal para aumentar las cifras del quince nacional, que ahora caía por 14-12.

    Entonces, la igualdad de los sudamericanos estaba en los pies de Garafulic. Sin embargo, la patada del chileno se fue ancha en la última jugada antes del tiempo de descanso.

    Parejo en el final

    En la segunda parte, los europeos intentaron controlar las acciones desde temprano. A los 5, el maul que propuso el local fue aprovechado por el hooker Nicholas Gasperini, quien mostró toda su potencia para llegar a la zona de anotación y aumentar las cifras para los azzurri que en esta jornada jugaron de blanco. Brisighella no falló en la patada y los europeos se pusieron 21-12, cuando el reloj llegaba a los 6 minutos de la segunda fracción.

    Todo se ponía cuesta arriba cuando Augusto Bohme recibió la amarilla, a los 11’, y los Cóndores se quedaron con uno menos por 10 minutos. Sin embargo, una buena presión de los chilenos permitió el try de Gurruchaga. Esta vez Garafulic no falló y ahora Chile caía solo 21-19.

    Reaccionó Italia XV. Cerca de la media hora, el kick cruzado a la izquierda de Giovanni Montemauri encontró solo en la punta a François Carlo Mey quien logró la ventaja de 26-19. El mismo Montemauri no pudo concretar la conversión.

    El local fue por más y, tras una rápida jugada de Montemauri, el toque hacia atrás benefició a Mirko Belloni para que anotara el try que daba una ventaja de 31-19, a los 32 del segundo tiempo. Esta vez Montemauri y los italianos se pusieron 33-19.

    En los minutos agregados, el chileno Federico Kennedy consiguió el try que puso un poco más de justicia el marcador de 33-24. Juan Cruz Reyes anotó el kick y selló la derrota de 33-26.

    Más sobre:RugbyLos CóndoresSelección Chilena de RugbyItalia XVPablo Lemoine

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Existe mucho entusiasmo y metas ambiciosas”: Ripamonti se reúne con Poduje y abordan reconstrucción por el megaincendio

    Oro Blanco vuelve a comprar acciones de SQM

    Jeannette Jara y reflexión sobre su militancia en el Partido Comunista: “Ya estoy más decidida”

    Adiós a los videos con volumen: esta aerolínea podrá bajar pasajeros que no usen audífonos

    Casa de torturas: cae líder operativo de la banda y suman 12 los detenidos por los crímenes en San Vicente de Tagua Tagua

    Más autoridades internacionales confirman su asistencia al cambio de mando del 11 de marzo

    Lo más leído

    1.
    “Es Dios, pero debe irse”: en España defienden la gestión de Pellegrini en el Betis y le sugieren partir

    “Es Dios, pero debe irse”: en España defienden la gestión de Pellegrini en el Betis y le sugieren partir

    2.
    Histórica jornada: Senado aprueba por amplia mayoría la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas

    Histórica jornada: Senado aprueba por amplia mayoría la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas

    3.
    De una gran inversión a lesiones, sobrepeso y expulsiones: el frustrado mercado de fichajes de la U de Paqui Meneghini

    De una gran inversión a lesiones, sobrepeso y expulsiones: el frustrado mercado de fichajes de la U de Paqui Meneghini

    4.
    El recado del padre de Paulo Díaz a Coudet en River Plate: “Siempre estuvo a disposición; Gallardo hizo algo y no resultó”

    El recado del padre de Paulo Díaz a Coudet en River Plate: “Siempre estuvo a disposición; Gallardo hizo algo y no resultó”

    5.
    Voltereta sevillana: prensa andaluza ahora destaca dos récords de Alexis Sánchez en medio de críticas por su momento

    Voltereta sevillana: prensa andaluza ahora destaca dos récords de Alexis Sánchez en medio de críticas por su momento

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Wolves vs. Liverpool por la FA Cup

    Dónde y a qué hora ver a Wolves vs. Liverpool por la FA Cup

    Dónde y a qué hora ver a Celta Vigo vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Celta Vigo vs. Real Madrid en TV y streaming

    Rating del jueves 5 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 5 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    “Existe mucho entusiasmo y metas ambiciosas”: Ripamonti se reúne con Poduje y abordan reconstrucción por el megaincendio
    Chile

    “Existe mucho entusiasmo y metas ambiciosas”: Ripamonti se reúne con Poduje y abordan reconstrucción por el megaincendio

    Jeannette Jara y reflexión sobre su militancia en el Partido Comunista: “Ya estoy más decidida”

    Casa de torturas: cae líder operativo de la banda y suman 12 los detenidos por los crímenes en San Vicente de Tagua Tagua

    Oro Blanco vuelve a comprar acciones de SQM
    Negocios

    Oro Blanco vuelve a comprar acciones de SQM

    Las AFP concretan postulación de Carolina Schmidt para el directorio de Falabella

    Economía de Estados Unidos perdió 92.000 empleos en febrero y la desocupación subió a 4,4%

    Adiós a los videos con volumen: esta aerolínea podrá bajar pasajeros que no usen audífonos
    Tendencias

    Adiós a los videos con volumen: esta aerolínea podrá bajar pasajeros que no usen audífonos

    La clave para resistir en las carreras de alta montaña, según los atletas internacionales de Merrell Skyrace 2026

    Qué decía el polémico vestido de Lily Allen con el que expuso las infidelidades de su expareja

    Los detalles del plan del Midtjylland para transformar a Darío Osorio en el traspaso más caro de la historia del fútbol danés
    El Deportivo

    Los detalles del plan del Midtjylland para transformar a Darío Osorio en el traspaso más caro de la historia del fútbol danés

    Los Cóndores dan una dura pelea para caer ante Italia XV rumbo a la Copa del Mundo

    La dura autocrítica de la U: “Fue un fracaso lo de la Sudamericana; desde el arquero a los delanteros tenemos que jugar mejor”

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026
    Tecnología

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Por qué el Galaxy S26 Ultra fue elegido el mejor teléfono del MWC 2026

    La radiografía de Entel al consumo de Internet en Chile: TikTok destrona a Instagram en un ecosistema dominado por las redes sociales

    El final de Tommy Shelby con la película Peaky Blinders: El Hombre Inmortal
    Cultura y entretención

    El final de Tommy Shelby con la película Peaky Blinders: El Hombre Inmortal

    El pop de raíz de Aticoy se renueva con “Inconsciente”

    Los ejes de ¡La Novia!, la audaz reinvención del clásico monstruo del cine que divide a la crítica

    Escalada en Líbano pone a Hezbolá en un punto crítico
    Mundo

    Escalada en Líbano pone a Hezbolá en un punto crítico

    Irán reivindica un ataque con “drones destructivos” contra “bases estadounidenses” en Kuwait

    ¿Nueva estrategia de Israel? Atacar las fuerzas policiales iraníes para facilitar una revuelta ciudadana

    El potencial médico oculto detrás de la sangre menstrual
    Paula

    El potencial médico oculto detrás de la sangre menstrual

    Amar sin depender: la promesa que nos está dejando solos

    Paris Fashion Week: Estos son los desfiles a los que debes prestar atención esta semana