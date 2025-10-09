Chile presenta su mayor delegación histórica rumbo al Mundial de Ciclismo de Pista Tissot UCI 2025

En el Velódromo de Peñalolén y junto con la recepción de estudiantes del Colegio Unión Árabe, se presentó oficialmente el Team Chile de Ciclismo en Pista, que representará al país en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista Tissot UCI Santiago 2025, a realizarse entre el 22 y el 26 de octubre.

El equipo está compuesto por 18 ciclistas (16 titulares y dos reservas), y será la mayor delegación chilena en la historia de este certamen. La actividad contó con la participación del ministro del Deporte, Jaime Pizarro; el alcalde de Peñalolén, Miguel Concha; el presidente del Comité Olímpico de Chile (COCh), Miguel Ángel Mujica, y el presidente de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Chile (Fedenacich), Jorge Espinoza, junto a escolares y clubes deportivos de la comuna.

El ministro del Deporte, Jaime Pizarro, destacó que “esta delegación es reflejo de un proceso sostenido de preparación, con deportistas que se han formado en diferentes regiones del país. La realización de este Mundial en Peñalolén representa un orgullo y también un compromiso con las comunidades que viven el deporte a diario. Queremos que niñas, niños y familias puedan sentirse parte de esta fiesta del ciclismo”.

Por su parte, el alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, subrayó el valor de que la comuna sea epicentro del deporte nacional: “Chile es el país anfitrión de este Mundial, pero Peñalolén es la casa y eso nos llena de orgullo. Somos el epicentro del ciclismo y lo recibimos con un velódromo modernizado que prueba que aquí hay gestión, inversión y trabajo mancomunado serio. No hay mejor escenario para demostrar que somos una comuna que cree en el deporte y en la importancia de crear comunidad. Ese es nuestro legado”.

El presidente del COCh, Miguel Ángel Mujica, enfatizó en la madurez del ciclismo nacional, señalando que “tenemos un equipo con ciclistas consolidados y con nuevas promesas que llegan bien preparadas, después de un año intenso de entrenamientos y competencias. Este Mundial será una gran vitrina para mostrar el nivel que ha alcanzado el ciclismo chileno”.

En tanto, Jorge Espinoza, presidente de la Fedenacich, relevó la importancia de que niñas y niños se acerquen al ciclismo de pista. “Es un deporte apasionante y técnico, y hoy pueden vivirlo en un velódromo en condiciones espectaculares, recién mantenido y con toda la selección entrenando. Tenemos grandes proyecciones, especialmente con las cuartetas masculina y femenina, e invitamos a todos a venir al velódromo para acompañar a nuestros deportistas en este Mundial”, dijo.

Una nómina de élite

El Team Chile de ciclismo de pista estará compuesto por 18 deportistas (16 titulares y dos reservas) que competirán en todas las pruebas del campeonato: velocidad individual y por equipos, keirin, persecución individual y por equipos, ómnium, madison, scratch, eliminación, carrera por puntos y contrarreloj de 1 kilómetro.

En el equipo femenino, el bloque de medio fondo está integrado por Marlén Rojas, Scarlet Cortés, Aranza Villalón, Javiera Garrido, Maite Ibarra y Paula Villalón (reserva); mientras que en velocidad competirán Paola Muñoz, Paula Molina y Daniela Colilef.

En el equipo masculino, el medio fondo estará conformado por Jacob Decar, Diego Rojas, Martín Mancilla, Cristián Arriagada, Josafat Cárdenas y Raimundo Carvajal (reserva), y el bloque de velocidad por Camilo Palacios, Roberto Castillo y Nicolás Vergara.

El Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista Tissot UCI Santiago 2025 reunirá a 359 ciclistas provenientes de más de 35 delegaciones internacionales, acompañados por más de 250 técnicos, mecánicos y equipos de apoyo, totalizando cerca de 600 personas operando en la pelouse y zonas técnicas del recinto.

A ello se suman los 45 contenedores de equipamiento que arribaron al país y una flota estimada de 700 bicicletas de competencia, equivalentes a dos por deportista, todas con un peso mínimo de 6,8 kilos, el estándar oficial exigido por la Unión Ciclista Internacional (UCI).

La cita planetaria se transmitirá en exclusiva por TVN, con cinco jornadas que incluirán 22 pruebas oficiales (11 femeninas y 11 masculinas) y finales todos los días. Con esta histórica participación y una infraestructura homologada de nivel mundial, Chile consolida su posición como sede de grandes eventos deportivos internacionales.