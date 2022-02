Christian Garin se baja de la Copa Davis para la serie contra Eslovenia

Christian Garin no estará presente en la próxima participación de Chile en la Copa Davis por la lesión que le afecta el hombro derecho. Así lo informó la primera raqueta nacional, por lo que queda fuera del choque contra Eslovenia que se llevará a cabo en Viña del Mar por los playoffs del Grupo Mundial I.

La Federación de Tenis de Chile entregó un comunicado en el que señalan que “Nicolás Massú, capitán del equipo chileno de Copa Davis, ha liberado de la convocatoria al jugador Christian Garin hoy lunes por la mañana”.

Más adelante detallaron que “Garin presenta una lesión crónica reagudizada en su hombro derecho que requiere de reposo deportivo y tratamiento médico. Por este motivo, Garin no podrá disputar la serie de Copa Davis ni tampoco el ATP Masters 1000 de Indian Wells”.

Además, remarcaron que “el capitán Nicolás Massú convocará a los tenistas Diego Fernández y Daniel Núñez, como jugadores cuatro y cinco, respectivamente, en el equipo chileno de Copa Davis que enfrentará a Eslovenia el 4 y 5 de marzo en el Club de Tenis Unión de Viña del Mar”, cerraron.

Cabe recordar que Alejandro Tabilo, Nicolás Jarry y a Tomás Barrios son los otros convocados por Massú.

Esta situación viene a reflejar el complejo momento que vive el tenista nacional en su carrera con unos últimos meses más que complicados, en especial por el físico y lo anímico. De hecho la temporada 2022 la comenzó con dos caídas en la ATP Cup. En la ronda de grupos cayó contra el español Roberto Bautista Agut y el noruego Casper Ruud. La única victoria de esta parte la consiguió después de que el serbio Dusan Lajovic se retirara por lesión cuando el chileno se imponía por 4-6, 6-4 y 3-0.

Luego vino el desafío del primer Grand Slam de la temporada. Allí venció en las primeras dos rondas al argentino Facundo Bagnis y el español Pedro Martínez, cayendo en la tercera contra el francés Gael Monfils por 7-6(4), 6-1 y 6-3.

De hecho, tras el duelo con el jugador galo llegó una de las primeras muestras de estar viviendo un mal momento psicológico al acusar a través de sus redes sociales “insultos y amenazas” en su contra tras los partidos.

“Increíble la cantidad de insultos y amenazas que hay que leer hoy en día después de cada partido. No puedo creer la locura de la gente. Buenas noches”, escribió en la oportunidad.

Luego compartió una serie de imágenes que acompaño con un texto: “Con ganas de seguir para lo que viene”. Con ello recibió una serie de respuestas dándole ánimo y apoyo.

Después de Australia, Garin se concentró para la gira sudamericana, disputando el ATP 250 de córdoba, el ATP 500 de Río de Janeiro y el ATP 250 de Santiago, cayendo en todos ellos en la primera ronda.

Garin: “Quiero ser un aporte, no una preocupación”

De hecho, tras perder contra Alejandro Tabilo en los octavos de final en San Carlos de Apoquindo, reflejó con sus palabras el momento complicado que atraviesa.

“Se me ha hecho horrible jugar el tenis, he puesto muchas ganas y no se da. Mañana tomaré una decisión en cuanto a mi futuro, ahí veré lo que haré. No vale la pena seguir jugando así. Hoy ni siquiera pude dar lo que siento que puedo dar y me da mucha pena. Emocionalmente, es muy duro en todo sentido. He puesto muchas ganas. Me encanta jugar en casa y me da pena no estar al ciento por ciento. Jugar de esta manera me preocupa bastante”, comentó en dicha ocasión.

En ello también influyeron las lesiones que terminó acumulando. “Lo único que quiero es jugar sin preocupación del hombro. Paso por muchos altibajos, siempre estoy esperando que llegue algún dolor, termina siendo molesto. Pasé por muchas cosas, en esta pretemporada no hice una buena parte física”.

“Después de Australia me rompí la uña y tuve una cirugía en Miami. No me he podido recuperar bien. Han sido meses difíciles. Doy mi ciento por ciento, me esfuerzo, aunque la gente cree que no. Amo el tenis y me encanta. A veces hay meses malos y hay que seguir”, complementó.

Al mismo tiempo, ya ponía en duda su aparición en la Copa Davis. “Quiero estar, es una fecha del año que es sagrada. Pero es difícil, quiero ser un aporte y no una preocupación”, cerró.