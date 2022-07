Christiane Endler celebra la victoria de las Rojas: “Demostramos lo que somos capaces de hacer”

Un nuevo brío adquirió la Roja femenina tras la victoria 2-1 sobre Ecuador. La presentación nacional fue mucho mejor que lo que venía mostrando, a pesar de los estrecho del marcador. La capitana Christiane Endler valoró el desempeño de la Selección.

“Cambió la actitud del equipo. Llegamos a enfrentar este partido de otra manera. En el primero nos costó entrar en ritmo, empezamos un poco dormidas. En el segundo tiempo lo hicimos mucho mejor, pero no nos alcanzó. Y este partido sabíamos que era una final; que teníamos que ganar sí o sí si pretendíamos tener una chance de clasificar a segunda ronda. Así que me quedo con el primer tiempo, sobre todo; la actitud del equipo, el juego... Creo que demostramos lo que somos capaces de hacer, cómo nos gusta jugar, también. Fue un partido muy interesante”, señaló.

“En el segundo tiempo nos costó jugar con el resultado a favor. Ecuador fue un gran rival y ahora enfrentaremos a Bolivia, otra final”, agregó la mejor arquera del mundo.

En relación a su actuación del debut, la portera del Olympique de Lyon explicó algunos factores que le habían impedido estar en su mejor forma. “A uno le duele mucho perder y si eres portero también recae mucho la responsabilidad en ti. Después vi las imágenes del partido y vi que no había sido tan terrible tampoco. Había hecho bastantes cosas buenas, también. El sentimiento con el que uno sale no es de conformidad; podría haber hecho más en el primer partido. Voy de menos a más, estaba con molestias físicas y hoy día me estoy sintiendo mejor. De a poco van desapareciendo y espero seguir progresando y mejorando”, complementó.

Por otra parte, Endler valoró las actuaciones de algunas de sus compañeras, llamadas a formar parte del recambio. “Nos estaba costando crearnos oportunidades de gol y hoy nos creamos bastantes. Javiera (Grez) te da control de balón simpleza y Valentina (Navarrete) te da velocidad, encara y tiene personalidad. Anduvimos mucho mejor, jugamos más cerca para no recorrer tanta distancia hacia la portería. Aportaron en todo sentido: en actitud, ganas, velocidad e intensidad, y eso era lo que nos estaba faltando”, remató.