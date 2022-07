La Roja femenina se redime en la Copa América con triunfo sobre Ecuador

Cuando una caída duele, lo importante es levantarse con rapidez y enmendar los errores. La derrota con Paraguay, en el estreno de la Copa América, encendió todas las alarmas en la selección chilena femenina. Por lo tanto, la misión era mejorar y derrotar a Ecuador. Las Rojas cumplieron con el cometido y obtuvieron un 2-1 que sirve para levantar el espíritu.

El equipo de José Letelier había dejado muchas dudas ante la Albirroja, con un primer tiempo para el olvido. Ni siquiera Christiane Endler, la mejor portera del mundo, logró erigirse como un bastión en aquella presentación. Ante eso, el técnico decidió mover el tablero ante La Tri, que llegaba tras golear a Bolivia. Retornaron a la titularidad Rosario Balmaceda, Carla Guerrero y Yessenia López, mientras que en la delantera se optó por Javiera Grez en el centro del ataque.

Respecto al debut, el cambio de actitud fue notorio. Las Rojas salieron con una disposición distinta, con presión alta sobre el campo rival. Pasaron cinco minutos y Chile generó su primera aproximación, con un tiro libre de Francisca Lara. El buen remate de Pancha es una herramienta ofensiva a favor del cuadro nacional. Así se dio para la apertura de la cuenta, por cierto.

Las ecuatorianas, en un principio, apostaron a ceder iniciativa y salir rápido. Llegaron poco en ese lapso a la portería de Tiane Endler. En los 37′, un remate de Bolaños fue despejado por la ganadora del The Best, quien tuvo una actuación notoriamente superior. Irradió seguridad. Al cierre del primer tiempo, llegó el punto de quiebre a favor de las nacionales. Lara ejecuta un tiro de esquina fuerte y muy cerrado, en dirección al arco, la arquera Andrea Morán no logra intervenir y Camila Sáez conecta en la línea de meta para el 1-0.

Durante gran parte del compromiso, la escuadra de Letelier fue superior al contingente liderado por la brasileña Emily Lima. Si bien no presionó tan alto en el segundo lapso, tuvo el control del balón y generó peligro en el área de La Tri. Un punto para el vilipendiado seleccionador chileno fue que acertó con los cambios.

Nayadet López ingresó por Daniela Pardo, ocupando la zaga, y respondió de manera correcta ante cada ataque. Y el caso de Yenny Acuña se hace aún más patente, debido a que volvió a convertir. En los 76′, la delantera de Santiago Morning, que reemplazó a Valentina Navarrete, conectó en el área chica un envío por bajo de Daniela Zamora, que estaba de puntera por la derecha.

Acuña es la goleadora de Las Rojas, con dos anotaciones en dos partidos. Ante la escasez de gol que ha mostrado el equipo, se erige como una carta que pide camiseta con más regularidad.

Con un 2-0 en el bolsillo, el panorama se hacía tranquilizador para Chile. Sin embargo, Ecuador encontró rápidamente un descuento, cortesía de Marthina Aguirre, que en su primer contacto con el balón metió un tiro que dejó sin reacción a Endler. En la recta final del duelo, tocaba sufrir. Se aguantó en el epílogo y se selló una victoria merecida y necesaria, para seguir con chances.

En el primer turno, Paraguay superó por 2-0 a Bolivia (goles de Ramona Martínez y Rebeca Fernández), resultado que trastoca los intereses nacionales. De esta manera, Chile queda en la tercera posición de la tabla del grupo A. Con tres puntos, tiene los mismos que Ecuador, pero con diferencia de gol cero, mientras que las del Guayas tienen +4. Sin embargo, prima el enfrentamiento directo y ahí se impone el cuadro nacional.

La próxima presentación de la escuadra chilena será el domingo, ante las bolivianas, que asoman como el combinado más débil de la zona.

Ficha del partido

Chile 2: C. Endler; R. Balmaceda, C. Guerrero (83′, J. Toro), D. Pardo (54′, N. López), C. Sáez; Y. López, K. Araya, F. Lara; D. Zamora, J. Grez (82′, Y. Jiménez) y V. Navarrete (72′, Y. Acuña). DT: J. Letelier.

Ecuador 1: A. Morán; K. Real, S. Fajardo (77′, E. Arias), L. Moreira, E. Gracia, D. Pesántez; N. Charcopa (90′+5′, J. Zambrano), J. Espinales (46′, S. Cedeño), A. Torres (78′, M. Aguirre), K. Flores (90′, G. Trujillo); y N. Bolaños. DT: Emily Lima.

Goles: 1-0, 40′, Sáez, conecta tras un córner de Lara; 2-0, 76′, Acuña, conecta un centro de Zamora; 2-1, 78′, Aguirre, con un remate a un palo.

Árbitra: E. Alves (BRA). Amonestó a Araya (CHI); Moreira, Cedeño (ECU).

Estadio Pascual Guerrero, Cali.