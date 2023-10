Claudio Caniggia es procesado por abuso sexual y podría enfrentar una condena de 15 años de cárcel

Claudio Caniggia vuelve a la polémica. El exfutbolista pasa por su peor momento. Una vez más es noticia por una situación extradeportiva. Esta vez, concretamente, es por algo judicial. En detalle, el otrora seleccionado argentino fue procesado por un presunto delito de abuso sexual hacia Mariana Nannis, su antigua esposa.

La situación habría ocurrido en 2018. Específicamente en el Hotel Faena, recinto ubicado en el exclusivo barrio de Puerto Madero, en Buenos Aires. La mujer acusa al exatacante de forzarla a tener relaciones sexuales.

El pasado mes de junio se compartió la resolución del juez sobre el caso. En esta se declaró un “procesamiento sin prisión preventiva de Claudio Paul Caniggia”, a pesar de ser encontrado “autor penalmente responsable del delito de abuso sexual agravado”. Además, le prohibieron salir de Argentina y se vio obligado a pagar cinco millones de pesos argentinos (poco más de 13 millones de pesos chilenos).

No obstante, ahora sufrió un revés en los juzgados. Los magistrados de la Sala Penal de la Corte de Apelaciones de las Naciones de Argentina rechazaron los argumentos de sus abogados, quienes apelaban a que los “delitos contra la integridad sexual deben ser reconstruidos a partir de la prueba indiciaria con que se cuente”, por lo que tendrá que ir a juicio.

“Ante la evidencia de que el hecho investigado no contó con testigos presenciales ni otra probanza directa, los sucesos que configuran delitos contra la integridad sexual deben ser reconstruidos a partir de la prueba indiciaria con que se cuente”. Deberá ser juzgado por “abuso sexual agravado”, lo que implica que se enfrentará a una pena que puede alcanzar hasta los 15 años de prisión. En tanto, el Hijo del Viento continúa negando haber cometido los hechos expuestos.

Claudio Caniggia vistiendo la camiseta de la selección argentina.

Complejas acusaciones

Nannis y Caniggia se conocieron en los inicios de la carrera de este último. Formaron una pareja que duraría tres décadas y tuvieron tres hijos, que también son reconocidas figuras públicas en argentina.

La mujer realizó duras acusaciones contra su exesposo, con quien finalizaría la relación un año y medio después de que supuestamente ocurrieran los hechos. Aseguró que el otrora jugador profesional la forzó después de que ella lo rechazase en sus insinuaciones a mantener relaciones sexuales. Además, afirmó que la golpeó y amenazó con matarla si es que entregaba detalles de lo sucedido.

“Intentó mantener relaciones sexuales con quien era entonces su exesposa, de modo que ante la negativa de la misma le dijo: ‘Te voy a matar, hija de p**a’ y, tras ello, le propinó golpes con el puño en el rostro que no llegaron a impactarla, ya que se cubría con las manos, hasta que finalmente la golpeó en los brazos. Después de que Nannis Silles le dijese que lo iba a denunciar, el acusado se rió y le dijo que era ‘amigo del capo de la policía’, y que ‘si haces la denuncia tu cabeza va a rodar... si sales por esa puerta te voy a mandar matar, hija de p**a, tú a mí no me dejas aquí solo’”, señala el auto judicial.