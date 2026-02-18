Club Brujas rescata un empate como local ante Atlético de Madrid en uno de los partidazos de la Champions

Club Brujas y Atlético de Madrid protagonizaron uno de los mejores partidos en esta versión de la Champions League. Un furioso 3-3, con un ritmo endemoniado y constantes ocasiones de gol. Empate en Bélgica que deja en mejor término a los españoles, que definirán la llave para acceder a octavos, el próximo martes 24, en casa.

Jornada que se mostraba tranquila para los colchoneros, quienes se veían tempranamente en ventaja. A los 6’, la mano en el área del local Joaquin Seys no fue advertida por el árbitro sueco Glenn Nyberg, mas sí por el VAR que oficializó el cobro. Julián Álvarez no falló desde el punto penal, a los 8’.

La conquista dio aire a los hispanos, pero los anfitriones eran más directos en su juego. A los 12’, el nigeriano Raphael Onyedika quedó solo ante el golero Jan Oblak, pero el esloveno no tuvo problemas para contener la pelota.

El equipo del Cholo no encontraba espacios y el volumen ofensivo de los locales agobiaba su juego. Lo tuvo Nicoló Tresoldi (18´) y también el francés Mamadou Diakhon (34’). Sin embargo, la más clara estuvo en los pies de Onyedika, quien obligó a una gran tapada de Oblak.

Cuando el duelo se iba en la primera parte, los madrileños encontraron el segundo. El tiro de esquina permitió que Antoine Griezmann peinara el balón en el primer palo y Ademola Lookman la empujó en la línea para el 2-0.

Pero era un resultado más que engañosa y Brujas se encargó de poner equilibrio a las cifras. A los 52’, dos cabezazos rivales en el área del Atlético hicieron llegar la pelota a Onyedika para el descuento.

El equipo del Cholo perdía todos los duelos en la mitad de la cancha y el equipo de azul con negro llegaba con mayor frecuencia. Justo en la hora de juego, después de una gran jugada combinada, Tresoldi aprovechó el centro de Diakhon para el 2-2.

Los visitantes intentaron reaccionar, pero el cabezazo del noruego Alexander Sorloth se fue al palo, a los 69’. El mismo atacante nórdico tuvo la ventaja en sus pies, pero perdió ante el achique del golero Simon Mignolet.

A los 79’, Atlético de Madrid se fue otra vez arriba en el marcador. Marcos Llorente se escapó por la derecha y su centro, que iba para Sorloth, fue convertido en autogol por el zaguero ecuatoriano Joel Ordóñez.

En el primer minuto descuento, el griego Christos Tzolis puso el definitivo 3-3 para desatar la locura en el estadio Jan Breydel y dejar todo abierto para la vuelta, en el Metropolitano.

Golean las Urracas

Newcastle United puso pie y medio en los octavos de final de la Champions League. El cuadro británico viajó más de 8 mil kilómetros para vencer por un expresivo 6-1 al Qarabag de Azerbaiyán, cuadro que llegó desde las fases preliminares para alcanzar los playoffs.

La gran figura de las Urracas inglesas fue el delantero Anthony Gordon, autor de cuatro de los goles del equipo isleño, dos de ellos de penal. Una marca que lo dejó a una conquista de los máximos anotadores de un solo partido en el torneo: Lionel Messi por Barcelona en 2012, el brasileño Luiz Adriano por Shakhtar Donetsk en 2014 y Erling Haaland con la camiseta de Manchester City en 2023. Malick Thiaw y Jacob Murphy completaron el marcador para los visitantes, mientras que Elvin Jafarguliyev descontó para los azeríes.

La gran sorpresa de la fecha la dio el Bodo/Glimt de Noruega, la misma escuadra que derrotó al City, dio cuenta como local del Inter de Milán por 3-1. Además, Bayer Leverkusen ganó 2-0 a Olympiacos, en Grecia.

Los duelos de vuelta de todas las series se jugarán la próxima semana. El martes 24 se disputarán las revanchas de los partidos de esta jornada, todos a las 17:00 de Chile, excepto el Atlético que jugará a las 14:45.

El miércoles 25 de febrero, Atalanta (0) recibe a Borussia Dortmund (2), a las 14:45. A las 17:00 horas, Real Madrid (1) juega en el Santiago Bernabéu ante Benfica (0), misma ahora para Paris Saint-Germain (3) vs. Monaco (2) y Juventus (2) vs. Galatasaray.