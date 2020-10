Colo Colo se juega la vida

Colo Colo enfrenta un partido crucial para su futuro. Esta noche recibe en el Estadio Monumental al Jorge Wilstermann de Bolivia, en un partido en el que los albos transitarán por tres opciones: avanzar a octavos de final de la Copa Libertadores, caer a la Copa Sudamericana o quedar eliminado de cualquier escenario internacional en 2020.

Para clasificar, necesita una victoria y que Peñarol no pase del empate en su duelo con Athletico Paranaense en Montevideo. Frente a los altiplánicos, el técnico Gustavo Quinteros buscará su primer triunfo en la banca alba, tras el 2-2 ante Coquimbo Unido y el duro 3-5 contra Unión Española. Ganar significaría un importante impulso anímico y una fuerte inyección económica, pues los albos recibirán US$ 1.050.000 por avanzar de fase.

La millonaria suma, eso sí, irá en un 60% para los jugadores y un 40% para el club. De todos modos, el entrenador albo prefiere la cautela. “Yo creo que pensar en el dinero antes de jugar mejor es una manera equivocada de pensar. Nosotros estamos en una situación muy difícil, pero que estamos saliendo de a poco. Hay compromiso y ganas para tratar de mejorar. Si nosotros nos distraemos antes del juego que tenemos que realizar para superar al rival, es como pensar en el techo antes de hacer el cimiento. Después todo lo que venga es mucho mejor, pero tenemos que pensar en lo que tenemos que hacer bien”, indicó.

Asimismo, el DT se mostró mucho más tranquilo en relación a lo manifestado tras la derrota frente a los hispanos, ya que recuperó a varios de los 11 jugadores lesionados. “Pudimos recuperar a Campos, Valencia, Parraguez... Blandi está un poco mejor que lo que estaba para el partido anterior. Cada uno vuelve de una lesión, todavía no están al cien para jugar los 90 minutos. Pero sí nos pueden dar muchas cosas. Estamos recuperando de a poco a los jugadores y vamos a estar con más variantes”, manifestó.

Quienes no alcanzaron a recuperarse fueron Pablo Mouche y Julio Barroso. Si bien por la mañana ambos estaban en duda, finalmente no fueron considerados en la lista de citados que se entregó ayer por la tarde. El lugar de Barroso será ocupado por Felipe Campos. De todos modos, el ex seleccionador boliviano se mostró celoso de dar mayores detalles. “No me gusta hablar de los jugadores que no van a jugar, porque no quiero dar información a los rivales”, dijo.

Mientras los albos preparan el encuentro frente a Wilstermann, la gerencia deportiva avanza en amarrar a las incorporaciones para enfrentar la parte final del año. En ese sentido, Quinteros reconoció que el defensa uruguayo Maximiliano Falcón es una de las opciones que el club maneja para reemplazar al lesionado Matías Zaldivia. El zaguero de 23 años viene de ser campeón con el modesto Rentistas.

Fuera de la cancha, los albos recibieron la buena noticia de un fallo favorable en el caso del suspendido encuentro frente a Antofagasta. Una buena antes del partido más importante del Cacique.