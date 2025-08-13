Colo Colo suma un nuevo lío: el duro castigo que recibe Daniel Morón por parte del Tribunal de Disciplina

Colo Colo suma un nuevo lío, justo en la antesala del clásico frente a Universidad Católica. El gerente deportivo Daniel Morón fue sancionado con la inhabilitación por un mes, lo que le impedirá ejercer plenamente sus funciones durante el clásico frente a Universidad Católica y en todos los encuentros que contempla el período. Eso sí, el histórico arquero del Cacique no estará impedido de asistir al estadio Monumental ni a los reductos que visite el equipo de Macul, aunque no podrá transitar por los espacios oficiales.

El castigo obedece a su participación en los incidentes que se produjeron después de la caída alba frente a O’Higgins, en San Fernando, cuando insultó fuertemente al cuerpo arbitral encabezado por Nicolás Gamboa.

Colo Colo suma un nuevo lío: inhabilitan a Daniel Morón

El juez Gamboa consignó la situación en su informe. “Sin motivo alguno, nos comienza a insultar a viva voz de forma airada diciendo textual ‘qué se creen los conchadesumadre, si me tienen que expulsar háganlo, porque se preocupan tanto de la gente de afuera y no de arbitrar’”, indica el escrito del juez", planteó en el escrito que hizo llegar a la Primera Sala del Tribunal de Disciplina.

La sentencia es categórica. “Aplícase al director deportivo de Colo Colo, señor José Daniel Morón, la sanción de inhabilitación por el lapso de treinta días corridos para el ejercicio de su cargo, en lo que se refiere a las relaciones con la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, clubes y todos los partícipes de la actividad”, consigna.

Daniel Morón, gerente deportivo de Colo Colo. (Foto: Photosport)

El fallo es suscrito, como sucede habitualmente, por la unanimidad de los integrantes de la primera instancia de la justicia del fútbol nacional, en función de lo dispuesto por los artículos 1º y 61º del Código de Procedimiento y Penalidades de la ANFP.

“No nos queda otra que empezar a ganar”

En el Monumental admiten inquietud por la situación deportiva que atraviesan. Hoy, por nivel y por puntaje, la defensa del título que obtuvo en 2024 se aleja cada vez más. “Lo del año pasado pasó. El fútbol se vive en el hoy”, establece Vicente Pizarro, quien asume la vocería en la antesala del clásico frente a Universidad Católica.

“La relación sigue siendo la misma. Tenemos un muy buen grupo. El momento es el complicado. Hay que saber llevarlo. Nosotros nos preparamos para competir. Al pasado no podemos volver. Sabemos que tenemos que empezar a ganar”, sostiene el volante, en relación al nulo margen de error que tiene el equipo popular.

El mediocampista asume el alcance que tiene la actual campaña, en la que no se ha cumplido ninguno de los objetivos. Incluso, separa esa situación del choque ante la escuadra de Daniel Garnero y hasta del nivel de juego del equipo de Almirón. “La dimensión la tenemos estando acá, más allá del partido que sea. La responsabilidad es competir. Hoy en día hay que ganar. El juego irá subiendo, pero hoy solo sirve ganar”, establece.

Se fía, por cierto, en el nivel que han mostrado en los últimos días. “Han sido situaciones puntuales. Lo hemos ido trabajando durante la semana, pero creo que vamos a llegar de buena forma al partido. Cada vez nos estamos sintiendo mejor. Necesitamos ganar, vamos a buscar eso. El objetivo está ahí. Después, habrá que pensar en lo que viene”, puntualiza.

“Nos enfocamos en el día del partido. Más allá no podemos pensar. Es un partido importante, somos locales, tenemos que salir a ganar. El equipo está trabajando bien. Va a llegar en buena forma.Estamos en Colo Colo, este club exige ganar. Tenemos un plantel amplio, todos trabajamos de la mejor forma, estamos preparados y siempre hemos intentado ganar los partidos. A medida que pasa el tiempo, no nos queda otra que empezar a ganar”, enfatiza.