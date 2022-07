¿Cuándo juega Colo Colo por el Campeonato Nacional? ¿Cuál es el rival de los albos en la fecha 17°?

Colo Colo enfrenta a Deportes La Serena por la fecha 17° del Campeonato Nacional de Primera División. El elenco de Gustavo Quinteros viene de perder 4-1 frente a Internacional de Porto Alegre por la Copa Sudamericana, mientras que la escuadra del norte chico derrotó 1-0 a O’Higgins la fecha pasada.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo juega contra Deportes La Serena este domingo 10 de julio a partir de las 17:30 horas. El árbitro del encuentro será Piero Maza.

¿Dónde juega Colo Colo?

Colo Colo juega frente a la escuadra papayera en el Estadio Monumental. Sigue los detalles de este partido a través de El Deportivo.

La Previa

Colo Colo llegó a tener una ventaja global de 3-0 sobre Internacional de Porto Alegre en el momento en que Gabriel Costa anotó el parcial 1-0 colocolino en Brasil. Sin embargo, este score que parecía amplio fue revertido por los brasileños aunque con la ayuda y la falta de jerarquía internacional del plantel albo. Y ello, por supuesto, dejó un amargo sabor aunque también la consigna de ganar todo en el plano local. Esto es, Copa Chile y Campeonato Nacional.

Y este domingo Colo Colo encara su primer desafío por el torneo de Primera División tras la triste jornada de Porto Alegre. El rival es Deportes La Serena, cuadro que viene de vencer 1-0 a O’Higgins pero que se mantiene en la zona baja de la tabla, con serias posibilidades de descender.

Una de las dudas que tenía Gustavo Quinteros para el pleito ante los serenenses es la presencia de Leonardo Gil. “No sabremos si lo vamos a usar, porque tuvimos la mala experiencia de César Fuentes, que sentía una pequeña molestia y terminó con una lesión mayor. Cuando hay más bajas y hay que cambiar jugadores y posiciones es más complicado, pero confío en que vamos a hacer un buen partido y superar futbolísticamente a La Serena. Será un partido duro, cerrado”, expresó el argentino nacionalizado boliviano. Sin embargo, finalmente Gil estará fuera junto a Emiliano Amor, César Fuentes, Óscar Opazo (problemas físicos), Jeyson Rojas y Esteban Pavez (suspensiones).

Eso sí, el ánimo tampoco es el mejor para el técnico, pues prácticamente se debe resignar a que no tendrá más refuerzos para el resto de la temporada. “Vamos a analizar de acá hasta el fin del cierre del libro de pase si hay alguna opción posible para tener más variantes, pero lo veo difícil a esta altura. No pudimos incorporar a los jugadores que teníamos en carpeta y ya no están disponibles”, lamentó.

Unión Española vs. Colo Colo por streaming

Por streaming, puedes seguir el partido entre Colo Colo y Deportes La Serena a través de Estadio TNT Sports y TNT Sports Go. Además, puedes sintonizar las diferentes radios que cubren al Cacique y al elenco papayero.

