En vivo: Colo Colo no puede contra Temuco en su estreno en la Copa Chile

Colo Colo y Deportes Temuco se enfrentan por la ida de la tercera ronda de la Copa Chile. El Cacique, que es el campeón vigente, hace su estreno en el certamen mientras que el elenco de La Araucanía viene de dejar en el camino a Iberia de Los Ángeles.

¿Cuándo juegan Colo Colo vs. Deportes Temuco?

Colo Colo y Deportes Temuco juegan este sábado a las 18:00 horas

¿Dónde juega Colo Colo?

Colo Colo recibe a Deportes Temuco en el Estadio Monumental. Sigue los detalles de este partido a través de El Deportivo.

La Previa

Después de una intensa intertemporada en Argentina, Colo Colo retorna a los pastos nacionales para encarar la Copa Chile. De vuelta en nuestras canchas, el elenco de Gustavo Quinteros se mide ante Deportes Temuco, elenco de la Primera B que (en el papel) no debiera representar mayores complicaciones al Cacique, que es uno de los tres punteros de Primera División junto con Ñublense y Unión Española.

Además, Colo Colo es el campeón vigente de la Copa Chile pues en la edición 2021 derrotó en la final a Everton 2-0 en Talca.

Eso sí, el ánimo no es del todo positivo en Colo Colo ya que de los tres partidos amistosos que jugó en Buenos Aires solo empató uno (ante Tigre) y perdió los restantes (contra Platense y Atlanta). Además, tampoco se han sumado refuerzos, mientras que Pablo Solari se reincorporó tras un fallido fichaje en América de México. En tanto, Cristián Santos dejó la institución.

“Tuvimos una preparación sin algunos jugadores importantes, pero nos sirvió para ver a varios chicos jóvenes que nos han sorprendido. Para estos partidos que tendremos por delante los necesitamos a todos”, analizó Quinteros sobre la intertemporada.

Por el lado de Deportes Temuco, el entrenador Jorge Aravena manifestó durante la semana en TNT Sports que “vamos a jugar al máximo, intentaremos jugar bien al fútbol. No me gustan los equipos que toman la pelota y la tiran arriba para pivotear. Me gusta el ataque bien construido, con el que vamos sumando gente para hacerle daño al rival”.

Eso sí, el Mortero aseveró que la prioridad de su trabajo estará enfocada en el campeonato de la Primera B pues “el objetivo primario es el ascenso”.

Dónde ver el partido de Colo Colo

El partido de Colo Colo y Deportes Temuco lo puedes ver a través de la señal de TNT Sports HD, TNT Sports 2.

TNT Sports 2

Vtr: 165 (SD)

Dtv: 631 (SD)

Entel: 242 (SD)

Claro: 190 (SD)

Gtd/Telsur: 71 (SD)

Movistar: 486 (SD)

Tu Ves: 504 (SD)

Zapping: 104 (HD)

TNT SPORTS HD

Vtr: 855 (HD)

Dtv: 1631 (HD)

Entel: 243 (HD)

Claro: 490 (HD)

Gtd/Telsur: 845 (HD)

Movistar: 931 (HD)

Zapping: 99 (HD)

Colo Colo vs. Deportes Temuco por streaming

Por streaming, puedes seguir el partido entre Colo Colo y Deportes Temuco a través de Estadio TNT Sports y TNT Sports Go. Además, puedes sintonizar las diferentes radios que cubren a los albos y temuquenses.