Compañero de lujo para Neymar: el Al Hilal no para y ahora suma al portero Bono

Arabia Saudita ha remecido el mercado de fichajes. Con su interminable posición privilegiada en lo económico, ha llevado a su campeonato de liga a una serie de estrellas para revitalizar el fútbol en el reino. En ese sentido, el Al Hilal lleva la batuta si de inversión se trata. Hace días, confirmó el arribo del brasileño Neymar, quien firmó por dos temporadas por el elenco azul, dejando el París Saint-Germain. Este jueves, sumó otro nombre de peso.

Se concretó la incorporación del portero marroquí Yassine Bounou, más conocido como Bono, una de las figuras de su seleccionado, la gran sorpresa del Mundial de Qatar, alcanzando las semifinales. Apenas ayer, el portero disputó la definición de la Supercopa de Europa con el Sevilla, ante el Manchester City en Atenas. Tras empatar en el tiempo regular, el club inglés se impuso en lanzamientos penales.

El equipo andaluz oficializó la operación. “El Sevilla FC y el Al-Hilal de Arabia Saudí han alcanzado un acuerdo para el traspaso del guardameta Bono al conjunto asiático. Bono se marcha del Sevilla FC tras haber disputado 142 (partidos) oficiales con la camiseta nervionense, haber logrado dos UEFA Europa League, un Trofeo Zamora, 58 porterías a cero y nominado como mejor portero del mundo en la gala The Best, donde finalizó en tercera posición”, manifestó el vigente campeón de la Europa League.

Además, agregó que “Bono tendrá un acto oficial de despedida en las próximas fechas, cuando así sea posible. El Sevilla FC agradece a Bono su trabajo y desempeño en esta etapa que cierra y le desea la mejor de las suertes en este nuevo futuro que se le abre. ¡Gracias, Bono!”. El meta africano firmó por tres temporadas con Al Hilal, hasta 2026.

El elenco saudí, que dirige el brasileño Jorge Jesús, ha sumado a una serie de figuras para armar un elenco de peso. Los primeros en sumarse al proyecto fueron el volante portugués Rúben Neves (ex Wolverhampton), el zaguero senegalés Kalidou Koulibaly (ex Chelsea), el mediocampista serbio Sergej Milinkovic-Savic (ex Lazio) y el delantero brasileño Malcom (ex Zenit).

Bounou es uno más en el listado de los ilustres nombres que arribaron al emergente campeonato saudí. El Al Nassr de Cristiano Ronaldo sumó a Marcelo Brozovic y Sadio Mané. El Al Ittihad fichó a Karim Benzema, N’Golo Kanté y Fabinho. Por su parte, Al Ahli reclutó a Roberto Firmino, Edouard Mendy, Riyad Mahrez y Franck Kessié.