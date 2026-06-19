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    El Deportivo

    Con Colombia como protagonista: el ranking de público durante la primera fecha del Mundial 2026

    Este miércoles se completó la primera fecha de la fase de grupos de la competencia. Uno de los anfitriones aparece en el tope de la lista.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Foto: Xinhua News Agency. Francisco Canedo

    El jueves 11 de junio de 2026 estuvo marcado en el calendario por varios meses de anticipación entre los fanáticos del fútbol. Ese día se realizó el partido inaugural del Mundial de Norteamérica en el que se enfrentaron México y Sudáfrica.

    A partir de ahí se han desarrollado intensas jornadas de fútbol que han abarcado también Canadá y Estados Unidos.

    Una de las principales preocupaciones que se tenía en la antesala del evento era la respuesta que podían tener los hinchas en los recintos deportivos, en especial por las estrictas medidas migratorias estadounidenses. En especial después de las imágenes que dejó el Mundial de Clubes que se desarrolló en dicho país en 2025.

    A pesar de esto, los estadios se han visto al tope de su capacidad, algo que también se ve reflejado en las estadísticas.

    El sitio Histoporte elaboró un listado con los partidos que más asistentes han tenido en la primera fecha de la fase de grupos del Mundial. Aquí brilla México que logró reunir en el estadio Azteca a 80.824 personas en los duelos del combinado mexicano contra Sudáfrica y del choque entre Colombia y Uzbekistán.

    Cabe remarcar que este es el recinto deportivo que tiene la mayor capacidad de los 16 estadios que se han puesto a disposición.

    A estos dos le sigue el encuentro entre Brasil y Marruecos con un total de 80.663 hinchas. Este encuentro se desarrolló en el MetLife Stadium de Nueva York, el segundo con mayor capacidad que, por cierto, es el que albergará la gran final el 19 de julio.

    Más abajo en el listado aparece Francia vs. Senegal (80.545 espectadores), Estados Unidos vs. Paraguay (70.492), Inglaterra vs. Croacia (70.389) e Irán contra Nueva Zelanda (70.108).

    El Top 10 lo cierran Países Bajos vs. Japón (69.285), el duelo entre Argentina y Argelia que se desarrolló en Kansas City con un total de 69.045 personas y Portugal contra República Democrática del Congo con 68.777.

    Cabe mencionar, además, que el partido entre Australia y Turquía es el que más público ha llevado en Canadá, país que tiene los estadios con menor capacidad de la competencia. 52.497 personas llegaron a presenciar el triunfo de los Socceroos por 2-0 contra los euroasiáticos.

    Foto: Xinhua News Agency. Lucio Tavora

    Ranking de asistencia de público* en el Mundial de Norteamérica 2026

    1. México vs. Sudáfrica: 80.824 espectadores.
    2. Colombia vs. Uzbekistán: 80.824 espectadores.
    3. Brasil vs. Marruecos: 80.663 espectadores.
    4. Francia vs. Senegal: 80.545 espectadores.
    5. Estados Unidos vs. Paraguay: 70.492 espectadores.
    6. Inglaterra vs. Croacia: 70.389 espectadores.
    7. Irán vs. Nueva Zelanda: 70.108 espectadores.
    8. Países Bajos vs. Japón: 69.285 espectadores.
    9. Argentina vs. Argelia: 69.045 espectadores.
    10. Portugal vs. RD Congo: 68.777 espectadores.
    11. Austria vs. Jordania: 68.527 espectadores.
    12. Costa de Marfil vs. Ecuador: 68.274 espectadores.
    13. Alemania vs. Curazao: 68.021 espectadores.
    14. Qatar vs. Suiza: 67.966 espectadores.
    15. España vs. Cabo Verde: 67.640 espectadores.
    16. Bélgica vs. Egipto: 66.775 espectadores.
    17. Haití vs. Escocia: 64.146 espectadores.
    18. Noruega vs. Irak: 63.106 espectadores.
    19. Uruguay vs. Arabia Saudita: 62.764 espectadores.
    20. Australia vs. Turquía: 52.497 espectadores.
    21. Suecia vs. Túnez: 50.987 espectadores.
    22. Corea del Sur vs. República Checa: 44.985 espectadores.
    23. Canadá vs. Bosnia y Herzegovina: 43.002 espectadores.
    24. Ghana vs. Panamá: 42.942 espectadores.

    (*Partidos de la primera fecha de la fase de grupos)

    Lee también:

    Más sobre:FútbolMundial 2026Norteamérica 2026

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