Erick Pulgar, con el trofeo de la Copa Libertadores, junto al colombiano Jorge Carrascal.

Flamengo vive días felices. Primero. consiguió el triunfo que más anhela cualquier equipo sudamericano. La escuadra de Río de Janeiro venció al Palmeiras y se quedó con la Copa Libertadores, el máximo trofeo de clubes a nivel continental. También se quedó con el Brasileirao.

En ambos casos, no se trata de victorias inéditas, pero la celebración fue tan intensa como si se tratara de la primera vez. De hecho, por estas horas, en Brasil se habla profusamente de la controvertida celebración de los integrantes del plantel carioca.

Con enanos y travestis: la alocada fiesta del Flamengo en la que Erick Pulgar aparece como organizador

Erick Pulgar no solo participó del festejo. Junto al colombiano Jorge Carrascal fue uno de los encargados de su organización. "Los centrocampistas Jorge Carrascal y Erick Pulgar encabezaron la organización del evento, que tuvo lugar en Brasil, aunque no se especificó la ubicación exacta”, publicó Infobae.

No solo asistieron los jugadores. El mismo medio consigna la particular compañía que tuvieron los deportistas. “Chicas escort, además de reconocidas influencers y travestis“, detalla el sitio. La prensa brasileña agrega que también hubo enanos.

Pulgar durante los festejos del Flamengo.

El singular festejo metió en líos a varios de los participantes, quienes tuvieron que extremar explicaciones para intentar convencer a sus respectivas parejas.

Pulgar fue parte de uno de los ‘highlights’ en medio del desenfreno. “De los incidentes más comentados fue una disputa entre dos mujeres por la atención de Erick Pulgar. Los detalles se viralizaron en redes sociales y convirtieron al mediocampista chileno en uno de los protagonistas inesperados de la noche”, consigna Infobae.