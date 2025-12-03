Los detalles de la alocada fiesta de Jorge Carrascal tras ganar la Copa Libertadores con el Flamengo

Los detalles de la polémica fiesta de Jorge Carrascal tras ganar la Copa Libertadores del Flamengo. . Por @carrascall

La obtención de la Copa Libertadores por parte de Flamengo, lograda el sábado en Lima tras vencer 1-0 a Palmeiras, ahora genera repercusiones fuera de la cancha. A 48 horas del regreso del plantel a Río de Janeiro, medios brasileños apuntan a una alocada celebración privada que fue organizada por el volante colombiano Jorge Carrascal y que involucró a varios jugadores del club.

El mediocampista convocó a un grupo de compañeros a una reunión en su residencia. El sitio El Canciller dio a conocer que a la fiesta habrían asistido mujeres contratadas para la ocasión, además de influencers, lo que posteriormente generó tensiones en la vida privada de algunos jugadores.

Las filtraciones comenzaron a circular durante la tarde del lunes, cuando medios de espectáculos difundieron imágenes.

Pulgar durante los festejos del Flamengo.

En paralelo a estos antecedentes, Infobae informó que durante la celebración se produjo un incidente entre dos mujeres por la atención del volante chileno Erick Pulgar. El episodio fue ampliamente replicado en redes sociales.

Los pormenores de la fiesta se conocen mientras el plantel se prepara para su próximo compromiso por el Brasileirao. Flamengo enfrenta este miércoles por la noche a Ceará en el Estadio Maracaná, en un duelo clave para la definición del torneo, en el que el equipo dirigido por Filipe Luís puede coronarse campeón con una fecha de anticipación. El cuadro rubronegro llega como líder, con cuatro puntos de ventaja sobre Palmeiras.

En contraste con las versiones extradeportivas, las celebraciones oficiales del club el domingo contaron con una masiva presencia de hinchas y con fuerte respaldo a varios jugadores, incluido Pulgar.

Videos difundidos por cadenas deportivas brasileñas mostraron al mediocampista chileno siendo ovacionado durante la fiesta callejera organizada por los aficionados en Río de Janeiro. TNT Sports Brasil y GeGlobo registraron el momento en que el jugador fue coreado, mientras el delantero Pedro conducía los cánticos desde un escenario improvisado.

Hasta ahora, ni Carrascal ni los otros futbolistas mencionados han respondido a las versiones difundidas por la prensa rosa carioca. Tampoco se ha confirmado si el club adoptará alguna medida interna respecto de la reunión.