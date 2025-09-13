Con referencia al triunfo sobre Chile: la emotiva arenga de Carlos Lampe previo a la clasificación al repechaje de Bolivia

Bolivia aún celebra. El equipo dirigido por Óscar Villegas venció el martes por la cuenta mínima a Brasil por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas y, gracias a la derrota de Venezuela de local ante Colombia, aseguró el cupo de repechaje de Conmebol. Con esto, tiene la chance de volver a una Copa del Mundo después de 32 años.

El fútbol boliviano ha reaccionado ha este momento histórico y en las últimas horas se conoció un video captado en los camarines del estadio El Alto, minutos antes del comienzo del encuentro contra el Scratch. En el registro se aprecia al capitán Carlos Lampe, en la arenga previa antes de salir a la cancha.

Una referencia al partido con Chile

Rodeado de sus compañeros, en el centro del vestuario, el arquero de 38 con voz firme: “Tenemos la posibilidad más linda de este país después de 31 años. Mañana se cumple un año que yo me rompí el tendón (de Aquiles), pero mañana cumple un año donde sembramos esa alegría, esa fe y esa esperanza, porque volvimos a ganar también después de 31 años“, comenzó diciendo el exmeta de Huachipato, en referencia al encuentro con Chile, en donde vencieron en condición de visitante después de más de tres décadas por 2-1 al equipo que en ese entonces dirigía Ricardo Gareca, el 10 de septiembre de 2024.

Foto: Pepe Alvujar/Photosport PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

“Eso nos lo hemos ganado nosotros. Nadie creía en nosotros. Todo el mundo pensaba que estábamos muertos, que estábamos eliminados. Y nos rebelamos y empezamos a ganar y empezamos a jugar mejor y empezamos a conseguir resultados y llegamos a la última fecha con vida, más vivos que nadie", agregó el capitán. El registro se viralizó rápidamente.

Esta fue la arenga de Carlitos Lampe antes del partido vs Brasil que le dio el repechaje a Bolivia.



Sin vender humo, puras verdades y palabras de ánimo. Qué grande Carlitosss 😮‍💨



pic.twitter.com/0WBXZogUoR — Juez Central (@Juezcentral) September 11, 2025

La felicidad de Villegas

En tanto, después de los festejos, Óscar Villegas, el entrenador de esta selección boliviana, recalcó que se sobrepusieron a un inicio difícil en las Eliminatorias: “Para nosotros es un logro importante, tomando en cuenta que nos encontramos cuando asumimos este reto en el último lugar en la séptima fecha con 3 puntos, y hoy tenemos el repechaje. Es de mucha alegría y satisfacción y tenemos el deseo de seguir adelante y lograr el paso al Mundial”.

Además, no escondió que el hecho de jugar en El alto fue un factor importante para meterse en el repechaje: “Efectivamente, se habla de la altura. A nosotros también nos cuesta, es como Ecuador que nos lleve a una ciudad caliente y a las otras selecciones las lleva a Quito, son posibilidades que cada país tiene para encontrar su mejor rendimiento. Nosotros, de hecho, estamos con un plantel joven de Sudamérica, es el de mejor promedio de edad y hemos iniciado el cambio generacional que nos ha dado la posibilidad de repechaje. Tenemos que aprovechar las fechas FIFA, tenemos hasta marzo para llegar muy bien a nuestra fecha de repechaje”.