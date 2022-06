Con Sao Paulo en el horizonte: Holan aterriza las expectativas de la UC en la Copa Sudamericana

Luego de una pobre participación en la Copa Libertadores, Universidad Católica tiene una buena opción de volver a empezar en el terreno internacional. Lo hará esta noche ante el São Paulo, a las 20.30, en San Carlos de Apoquindo. Un partido que, además, puede ser el último a nivel continental del recinto, antes de que sea cerrado para su remodelación.

Los cruzados vienen de eliminar a Unión San Felipe, en la Copa Chile, mostrando un alza en el juego, en comparación a lo exhibido previo a la llegada de Ariel Holan a la banca. Con Mauricio Isla y Daniel González como flamantes refuerzos, el tetracampeón se toma con calma e ilusión la dura llave ante los brasileños.

Así lo expresó el técnico argentino. Para el DT que logró el tricampeonato con los de la franja, en 2020, a la UC aún le queda mucho trabajo por delante para ser un equipo completo y totalmente competitivo. El adiestrador hizo hincapié en que recién tomó el mando del equipo en la primera quincena de mayo, por lo que lleva muy poco tiempo al mando como para que se vean un cambio radical que les permite tener expectativas altas en la Sudamericana.

“No podemos dejar de tener en cuenta que este equipo está en construcción. La base para los buenos resultados es el trabajo y nosotros recién empezamos este trabajo, pero el equipo va creciendo. Cuanto más trabajo llevemos, se transformará en un equipo cada vez más completo y competitivo. Desde el punto de vista internacional, aún nos falta trabajo para enfrentar a rivales de envergadura. En el fútbol hay que trabajar para conseguir resultados. Los entrenadores no son magos”, advirtió.

Vamos reconstruyendo la parte física y futbolística del equipo. Quiero medir al equipo contra un gigante de Brasil para ver cuán lejos estamos del equipo que soñamos. Nuestra realidad es que tenemos que ser un equipo competitivo, pero también nuestros números son muy flojos en el torneo local. Yo tomé al equipo a tres puntos del descenso y ahora estamos a siete. Nuestra prioridad es el campeonato. Queremos hacer un gran torneo para acercarnos a los que están en la punta del campeonato. Ese es nuestro gran objetivo.

Desde ese punto de vista, Holan quiso sacarle presión a su plantel y aterrizar las expectativas de los hinchas, insistiendo en que al tetracampeón le falta mucho para volver a lucir un nivel que le permite aspirar a eliminar un equipo poderoso como el elenco paulista, más allá de que hace años no logra destacar en Brasil.

Nuestro plantel puede competir de igual a igual en el ámbito local. A nivel internacional, las cosas son diferentes. No tenemos el tiempo de trabajo deseado, tampoco los refuerzos están en tiempo y forma, por distintas circunstancias que no vienen al caso, aunque hemos hecho un esfuerzo muy grande, dirigencia, futbolistas y cuerpo técnico para que esto se acelere lo más posible.

Y aquí apuntó a la tardanza en la llegada de los refuerzos, ya que aún no puede contar, por ejemplo, con César Pinares. Además, el Huaso recién se incorporó la semana pasada. “Nuestro plantel puede competir de igual a igual en el ámbito local. A nivel internacional, las cosas son diferentes. No tenemos el tiempo de trabajo deseado, tampoco los refuerzos están en tiempo y forma, por distintas circunstancias que no vienen al caso, aunque hemos hecho un esfuerzo muy grande, dirigencia, futbolistas y cuerpo técnico para que esto se acelere lo más posible”, agregó.

Holan espera retomar el nivel que mostró su equipo en 2020, cuando alcanzó los cuartos de final de la Sudamericana, después de una destacada participación en la Libertadores. “Cuando quisimos empezar el proceso de trabajo tuvimos contratiempos de jugadores en la Selección, que los refuerzos que no llegaran a tiempo y una coyuntura muy compleja. Además, nos tocó un equipo durísimo. Vamos a competir y vamos a hacer todo el esfuerzo posible para que esta llave nos dé un panorama claro de cuánto nos falta para volver a ser un equipo competitivo como el del 2020″, aseguró.

Por último, destacó las virtudes y el poderío del Sao Paulo. “Es un rival muy duro, que con Rogerio Ceni es muy sólido defensivamente. Son equipos muy trabajado en ciertas estrategias fijas del juego. Entonces vamos a tener que tener mucho cuidado con las pelotas paradas en los tiros de esquina y en los tiros libres. También en los laterales, porque los toman muchas veces como un córner. También tenemos que tener mucho cuidado con el juego directo, las segundas jugadas, y con los centros a Calleri o a Patrick”, apuntó.

Esta noche, el arquero titular será Sebastián Pérez. Matías Dituro quedó fuera de la citación, ya que aún no llega su tránsfer desde Europa, según explicó Holan. El resto de la oncena será prácticamente el mismo que venció el sábado pasado a los aconcagüinos.