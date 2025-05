“Con todo lo que me ha pasado”: Alejandro Tabilo repasa el drama familiar tras avanzar en Roland Garros

Alejandro Tabilo al fin pudo celebrar en el cuadro principal de Roland garros. El tenista chileno, 61° del ranking ATP, se impuso en cinco sets de 5-7, 6-3, 6-2, 1-6 y 6-3 al francés Arthur Cazaux (113°) después de tres horas y 46 minutos de competencia.

Un hito que se da justo después de que enfrentara una compleja lesión en la muñeca que lo obligó a ausentarse de torneos en los que defendía puntos, lo que le significó además ceder terreno en la clasificación de tenistas.

Por lo mismo, consultado sobre su actuación, Tabilo indicó que “Estoy mucho mejor. Con todo lo que ha pasado, estoy más despejado, como si me hubiera sacado un peso de encima”, sostuvo en la conferencia de prensa posterior al encuentro.

Además, abordó el quiebre familiar que repercutió tras una serie de comentarios en redes sociales. Por ello, también destacó el apoyo que le han entregado el entrenador Horacio Matta y su pareja.

“Sí, es difícil para todos. Siempre quieren lo mejor para mí. Si a mí no me va bien o no se ven resultados, a ellos también les afecta. Estoy feliz de haberles podido dar esta victoria. Ellos conocen todo el sacrificio, todo el trabajo interno, todo lo que he vivido. Están siempre ahí”, destacó

“Ahora trato de tomarlo partido a partido, estar con la gente cercana que siempre me apoya incondicionalmente. Feliz del círculo que tengo”, remarcó Tabilo.

Rápida recuperación

A su vez, en conversación con el medio especializado Clay, dio cuenta de su rápida recuperación que le permitió estar presente en el Grand Slam.

“Yo ya había dado casi por hecho volver al pasto, por como había salido al principio. Tomamos la resonancia, salió mucho mejor de lo que pensábamos. Y ahí era tomarlo con calma, tomarlo día a día, ver cómo iba avanzando la muñeca. Después de una o dos semanas hicimos chequeo con el médico y había visto que había avanzado sorpresivamente más de lo que pensaba, así que obviamente no era todavía confirmación, pero decidimos jugar y antes de salir de Chile dijo que estábamos perfectos, así que tomamos eso y salimos con confianza”, comentó.

Con respecto a sus expectativas en Francia, el tenista nacional cuenta que miró el cuadro del torneo. “El año pasado no lo vi y desde hace un par de torneos desde este año y el año pasado ya empecé a verlos. Empecé a decir que si al final queremos ganarles a todos, hay que ganarles a todos, así que empecé a ver los cuadros. Vi que me toca Popyrin y puede ser Ruud, creo que era. Pero sí, ahora tomarlo partido a partido y tomarlo con calma que gracias a Dios que estoy acá jugando”, destacó.

También recordó su relación con Marcelo Ríos. “Este año no hemos podido hablar tanto, pero teniendo estos jugadores como Nicolás Massú, Feña (González), Chino, todo eso ayuda muchísimo, así que siempre les agradezco mucho como me han ayudado, sobre todo a Feña con el que entrené un poco antes de venir acá a Roland Garros. Es muy buen amigo de Horacio (Matta), siempre están ahí pendientes y ayuda mucho eso”, expresó.