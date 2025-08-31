Con un golazo de tiro libre: el Liverpool vence al Arsenal para sellar un inicio perfecto en la Premier League

Dominik Szoboszlai celebra tras marcar un golazo de tiro libre en la victoria sobre el Arsenal. Foto: @LFC (X).

El Liverpool está encendido. El elenco dirigido por Arne Slot se impuso sobre el Arsenal por la mínima y se encumbró en el inicio de la Premier League. Canasta perfecta en sus primeros tres partidos.

Los Reds consiguieron una marca histórica tras un golazo de tiro libre de Dominik Szoboszlai (83′). Batieron el récord de Jürgen Klopp al alcanzar 37 partidos consecutivos marcando en el certamen inglés (el anterior era de 36).

La victoria los puso de camino a la racha absoluta de la Premier League en dicha materia. El Arsenal, entre 2001 y 2002, enlazó 55 duelos anotando al menos un tanto.

Con este triunfo, el Liverpool se ubicó en la primera posición del campeonato inglés, con nueve puntos. El Chelsea es el escolta con siete; mientras que el Arsenal, Tottenham, Everton, Sunderland y Bournemouth se quedaron con seis.