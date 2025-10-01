Con una camiseta autografiada para el Presidente: Gabriel Boric recibe a los Cóndores en La Moneda

Después de la espectacular clasificación al Mundial de Rugby de Australia 2027, los Cóndores fueron recibidos por el Presidente de la República Gabriel Boric, quien les hizo un reconocimiento luego de su gran actuación ante Samoa, que les permitió acceder por segunda vez consecutiva a la máxima cita planetaria y llegar a un histórico decimoséptimo puesto en el ranking planetario.

Previamente el mandatario se había referido a la hazaña de la selección chilena y apuntó a seguir fortaleciendo su preparación. “Ellos entrenan en condiciones que yo creo que tienen que mejorar mucho y eso es un deber por parte del Estado, de los privados, de todos quienes apoyan el rugby porque lo que han hecho es a pura pachorra, le han puesto un corazón gigante”, recordó.

En esta ocasión, Boric compartió con los seleccionados y también estuvo acompañado por el ministro del Deporte Jaime Pizarro y por el titular de Interior Álvaro Elizalde, quienes compartieron una amena charla con el plantel, las autoridades de Chile Rugby y del Comité Olímpico. Además, el Presidente recibió como obsequio una camiseta autografiada por los Cóndores y un remo, que simboliza la convicción del plantel.

Precisamente, el mandatario comprometió un mayor apoyo económico, especialmente con el Centro de Alto Rendimiento del Rugby, que hoy necesita una serie de mejoras, tanto en los vestuarios, como oficina y la construcción de una sala médica, entre otras obras.

Posteriormente, los jugadores atendieron a los medios de comunicación en la Plaza de la Ciudadanía. “Todavía estamos en shock, la verdad es que las emociones y las sensaciones que sentimos estando acá, habiendo clasificado a Chile a un Mundial, son muy difíciles de procesar y las seguimos viviendo”, confesó Clemete Saavedra.

Sobre la cita con el Presidente, la figura detalló cómo fue la conversación con él. "Fue un momento muy icónico y le contamos cuáles son los proyectos de Chile Rugby, no solo de la clasificación... Tenemos que capitalizar este momento. Fue una conversación muy empática de su parte", destacó.

“Estamos sumamente agradecidos, pero como lo mencioné antes, necesitamos más apoyo del Estado... Todavía nos falta para realmente pensar en grande e ir a competir por ganar un partido al Mundial. Tenemos dos años en que debemos que subir la vara", confesó.

El sorteo ya tiene fecha

World Rugby anunció que el próximo 3 de diciembre los elencos clasificados conocerán a sus rivales para la fase de grupos del Mundial de Rugby.

Una de las novedades es que esta vez la ceremonia se realizará ya con todos los participantes determinados, pues la última instancia de clasificación se desarrollará entre el 8 y 18 de noviembre en Dubái.

Además, se definió el formato que tendrá la cita que se desarrollará en Australia en 2027 y que reunirá a 24 países en seis grupos, durante 43 días de competencia. Ahí avanzarán a octavos de final los dos primeros países de cada grupo y los cuatro mejores terceros.

En tanto, los primeros de los grupos A, B, C y D se medirán con los cuatro mejores terceros y los ganadores del E y F se enfrentarán con los segundos. Mientras que el partido inaugural lo protagonizará Australia, el 1 de octubre de 2027 en Perth.