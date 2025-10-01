SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Con una camiseta autografiada para el Presidente: Gabriel Boric recibe a los Cóndores en La Moneda

El mandatario invitó a la selección de rugby tras su brillante clasificación al Mundial de la disciplina.

Carlos González LucayPor 
Carlos González Lucay
El Presidente Gabriel Boric recibió una camiseta autografiada de los Cóndores en La Moneda. Aton

Después de la espectacular clasificación al Mundial de Rugby de Australia 2027, los Cóndores fueron recibidos por el Presidente de la República Gabriel Boric, quien les hizo un reconocimiento luego de su gran actuación ante Samoa, que les permitió acceder por segunda vez consecutiva a la máxima cita planetaria y llegar a un histórico decimoséptimo puesto en el ranking planetario.

Previamente el mandatario se había referido a la hazaña de la selección chilena y apuntó a seguir fortaleciendo su preparación. “Ellos entrenan en condiciones que yo creo que tienen que mejorar mucho y eso es un deber por parte del Estado, de los privados, de todos quienes apoyan el rugby porque lo que han hecho es a pura pachorra, le han puesto un corazón gigante”, recordó.

En esta ocasión, Boric compartió con los seleccionados y también estuvo acompañado por el ministro del Deporte Jaime Pizarro y por el titular de Interior Álvaro Elizalde, quienes compartieron una amena charla con el plantel, las autoridades de Chile Rugby y del Comité Olímpico. Además, el Presidente recibió como obsequio una camiseta autografiada por los Cóndores y un remo, que simboliza la convicción del plantel.

Precisamente, el mandatario comprometió un mayor apoyo económico, especialmente con el Centro de Alto Rendimiento del Rugby, que hoy necesita una serie de mejoras, tanto en los vestuarios, como oficina y la construcción de una sala médica, entre otras obras.

Posteriormente, los jugadores atendieron a los medios de comunicación en la Plaza de la Ciudadanía. “Todavía estamos en shock, la verdad es que las emociones y las sensaciones que sentimos estando acá, habiendo clasificado a Chile a un Mundial, son muy difíciles de procesar y las seguimos viviendo”, confesó Clemete Saavedra.

Sobre la cita con el Presidente, la figura detalló cómo fue la conversación con él. "Fue un momento muy icónico y le contamos cuáles son los proyectos de Chile Rugby, no solo de la clasificación... Tenemos que capitalizar este momento. Fue una conversación muy empática de su parte", destacó.

“Estamos sumamente agradecidos, pero como lo mencioné antes, necesitamos más apoyo del Estado... Todavía nos falta para realmente pensar en grande e ir a competir por ganar un partido al Mundial. Tenemos dos años en que debemos que subir la vara", confesó.

El sorteo ya tiene fecha

World Rugby anunció que el próximo 3 de diciembre los elencos clasificados conocerán a sus rivales para la fase de grupos del Mundial de Rugby.

Una de las novedades es que esta vez la ceremonia se realizará ya con todos los participantes determinados, pues la última instancia de clasificación se desarrollará entre el 8 y 18 de noviembre en Dubái.

Además, se definió el formato que tendrá la cita que se desarrollará en Australia en 2027 y que reunirá a 24 países en seis grupos, durante 43 días de competencia. Ahí avanzarán a octavos de final los dos primeros países de cada grupo y los cuatro mejores terceros.

En tanto, los primeros de los grupos A, B, C y D se medirán con los cuatro mejores terceros y los ganadores del E y F se enfrentarán con los segundos. Mientras que el partido inaugural lo protagonizará Australia, el 1 de octubre de 2027 en Perth.

Más sobre:RugbyCóndoresGabriel BoricLa MonedaMundial de Australia

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

La hora de pasar el sombrero: candidatos al Congreso arrancan convocatorias a comidas de recaudación y se disputan figuras

Tras denuncias de retrasos en pagos: ministro Montes confirma que se inició auditoría en Serviu Metropolitano

El Ejército de Israel intercepta la flotilla cerca de Gaza

Dos sindicatos de la minera del grupo Luksic aprobaron la huelga tras no llegar a acuerdo por negociación colectiva

¿Qué hizo Dorothy Pérez tras el bochorno de la casa de Allende? Los pasos de la contralora luego de haber visado el polémico decreto

“Ya no se puede creer en el Minsal”: 43% de avance de acuerdos de salud endurece tono de senadores ante el Presupuesto 2026

Lo más leído

1.
“No Presidente”: Kast le responde a Boric tras ser aludido en cadena nacional por Presupuesto 2026

“No Presidente”: Kast le responde a Boric tras ser aludido en cadena nacional por Presupuesto 2026

2.
Dos funcionarios del Mineduc quedan en prisión preventiva por emitir más de 5.500 certificados falsos para licencias de conducir

Dos funcionarios del Mineduc quedan en prisión preventiva por emitir más de 5.500 certificados falsos para licencias de conducir

3.
Detienen al exfutbolista Jean Paul Pineda y su pareja por agresiones mutuas

Detienen al exfutbolista Jean Paul Pineda y su pareja por agresiones mutuas

4.
Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

5.
Abogada de la familia de Julia Chuñil afirma que existe escucha telefónica en que sospechoso dice que la dirigente mapuche “fue quemada”

Abogada de la familia de Julia Chuñil afirma que existe escucha telefónica en que sospechoso dice que la dirigente mapuche “fue quemada”

Portada del dia

🎉 La Tercera celebra 75 años ✈️ Suscríbete y entra al sorteo por 2 pasajes a Buenos Aires.

Plan digital $990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Cómo fue la detención de “Pequeño J”, el narcotraficante acusado de un triple femicidio en Argentina

Cómo fue la detención de “Pequeño J”, el narcotraficante acusado de un triple femicidio en Argentina

“Desde la Patagonia hasta Coquimbo”: qué regiones recibirán lluvia este fin de semana

“Desde la Patagonia hasta Coquimbo”: qué regiones recibirán lluvia este fin de semana

Cuál es el fármaco “milagroso” y multimillonario que descubrieron en Isla de Pascua (y por qué carga una historia oscura)

Cuál es el fármaco “milagroso” y multimillonario que descubrieron en Isla de Pascua (y por qué carga una historia oscura)

Servicios

A qué hora y dónde ver a Brasil vs. Marruecos por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Brasil vs. Marruecos por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora Argentina vs. Australia por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Dónde y a qué hora Argentina vs. Australia por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Comienza en pocos días: confirman la fecha oficial del próximo Cyber Monday

Comienza en pocos días: confirman la fecha oficial del próximo Cyber Monday

La hora de pasar el sombrero: candidatos al Congreso arrancan convocatorias a comidas de recaudación y se disputan figuras
Chile

La hora de pasar el sombrero: candidatos al Congreso arrancan convocatorias a comidas de recaudación y se disputan figuras

Tras denuncias de retrasos en pagos: ministro Montes confirma que se inició auditoría en Serviu Metropolitano

“Ya no se puede creer en el Minsal”: 43% de avance de acuerdos de salud endurece tono de senadores ante el Presupuesto 2026

Dos sindicatos de la minera del grupo Luksic aprobaron la huelga tras no llegar a acuerdo por negociación colectiva
Negocios

Dos sindicatos de la minera del grupo Luksic aprobaron la huelga tras no llegar a acuerdo por negociación colectiva

Gremio forestal expresa preocupación por nuevos aranceles de Trump a la madera

Grupo Patio aumenta a 51% participación en operadora de outlets Rentas Patio X

La Casa Blanca difunde fotografías que muestran el momento en que Netanyahu pidió disculpas a Qatar
Tendencias

La Casa Blanca difunde fotografías que muestran el momento en que Netanyahu pidió disculpas a Qatar

Qué se sabe de la alerta de explosivos que llevó al cierre del Oktoberfest de Múnich

Cómo fue la detención de “Pequeño J”, el narcotraficante acusado de un triple femicidio en Argentina

¿Tarjeta verde, azul o morada? La confusión que genera la implementación del FVS en el Mundial Sub 20
El Deportivo

¿Tarjeta verde, azul o morada? La confusión que genera la implementación del FVS en el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. PSG por la Champions League

Dos chilenos entre los ocho mejores: Christian Garin y Tomás Barrios avanzan a cuartos de final en Antofagasta

Monster Jam en Chile: esto debes saber de las tres fechas del show de motorsport más impactante del mundo
Finde

Monster Jam en Chile: esto debes saber de las tres fechas del show de motorsport más impactante del mundo

Primavera del Libro 2025: editoriales, lanzamientos y música en vivo con entrada gratis

Con Claudio Narea, Los Viking’s 5 y más: lo detalles del Oktoberfest del Maipo 2025

Con Diego Luna y Jennifer Lopez: anuncian estreno de la nueva versión de El Beso de la Mujer Araña
Cultura y entretención

Con Diego Luna y Jennifer Lopez: anuncian estreno de la nueva versión de El Beso de la Mujer Araña

La macabra historia de Ed Gein, el asesino serial y necrófilo que inspiró clásicas películas (y ahora llega a Netflix)

Leo Soto, exdirector de La Sonora de Tommy Rey estrena grupo: “Hay que dejarlo descansar en paz y no manosear su nombre”

El Ejército de Israel intercepta la flotilla cerca de Gaza
Mundo

El Ejército de Israel intercepta la flotilla cerca de Gaza

Pérdida de relevancia y problemas de financiamiento: los desafíos que enfrenta Naciones Unidas

Muere a los 91 años Jane Goodall, experta mundial en chimpancés e icono de la ecología del siglo XX

¡Mercado Paula regresa con todo!: gastronomía, música, diseño y mucho más
Paula

¡Mercado Paula regresa con todo!: gastronomía, música, diseño y mucho más

Hablemos de amor: Nunca recibí flores amarillas, y tampoco me hicieron falta

Más que moda: Claudia Poblete y el poder de crear desde la cárcel