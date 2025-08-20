SUSCRÍBETE
El Deportivo

Conmebol abre un nuevo expediente disciplinario contra la U

El organismo continental acusa una serie de infracciones ocurridas durante el duelo contra Independiente en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Pablo Retamal V.Por 
Pablo Retamal V.
Foto: Photosport. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Una mala noticia recibió Universidad de Chile en la previa del duelo de revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana en la que los azules se medirán contra Independiente.

La Conmebol abrió un nuevo expediente disciplinario contra los azules después de detectar una serie de irregularidades en el duelo que se llevó a cabo la semana pasada en el Estadio Nacional.

Según la publicación compartida en la página oficial del organismo, la U no cumplió con una serie de exigencias. Además, incluyeron una referencia al artículo 27 del Código Disciplinario de la Conmebol, lo que implica reincidencia.

Dentro de las infracciones al Manual de Clubes, se encuentran precisadas situaciones que infringen el artículo 4.2.4 que hace referencia a los valores lumínicos con los que debe contar el estadio para no afectar a la transmisión televisiva, además de los tiempos mínimos en los que deben funcionar después del pitazo final.

También acusan incumplimientos con los artículos 4.2.13 y 4.3.3.1, los que apuntan a deficiencias en el área de hospitalidad para los patrocinadores y los requerimientos mínimos que se exigen para los vestuarios de los equipos.

Reincidencia

El expediente también contempla infracciones al reglamento de seguridad por el uso de “gestos, palabras, cánticos, objetos u otro medio para transmitir cualquier mensaje no apropiado en un evento deportivo, particularmente si es de naturaleza política, ofensiva o provocativa“.

También lo hace por el comportamiento de los hinchas al “escalar estructuras e instalaciones no destinadas para su uso como barreras, rejas, muros, cornisas, postes de luz, plataformas de cámaras, árboles, mástiles de cualquier tipo”.

Por último, se afectó el artículo 7.3.4.1 relacionado con las entrevistas en la cancha a los protagonistas del partido una vez finalizado el encuentro.

Claro que el aspecto más preocupante para la directiva de Azul Azul tiene que ver con la mención al artículo 27 del Código Disciplinario, pues este se refiere a la reincidencia en el caso de ya haber sido castigado por hechos iguales o similares en su gravedad, situación que puede acarrear sanciones más severas.

