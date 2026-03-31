Copa de la Liga: Ñublense derriba a El Campanil y arrebata el liderato a Universidad Católica

Universidad Católica había asaltado tempranamente el liderato del Grupo de la Copa de la Liga, después de vencer sin contratiempos a Cobresal, en el norte. Sin embargo, su primer puesto duró solo un par de horas, después de que Ñublense lograra una nueva victoria en el cierre de la tercera fecha del torneo.

El equipo chillanejo viajó hasta la capital de la Región del Biobío para medirse la Universidad de Concepción en el estadio Ester Roa Rebolledo. Un partido en el que se generó las mejores ocasiones.

Recién a los 2 minutos de partido, Giovanny Ávalos se perdió el primero para los rojos en inmejorable posición, después de que fallara su remate solo frente al arco.

Pero los Diablos Rojos no demoraron en abrir el marcador. A los 28 minutos, la presión alta de Jovany Campusano en el mediocampo visitante permitió el control de la pelota para que Gabriel Graciani habilitara a Ignacio Jeraldino, quien marcó el 1-0.

A siete del final, el elenco de Chillán consiguió aumentar su ventaja, cuando el equipo del Campanil ya estaba con diez hombres, tras la doble amarilla de Leonel González. Graciani obligó al error de Osvaldo González y la pelota quedó en los pies de Roberto Ovelar para el 2-0.

Triunfo importante que permite a los dirigidos de Juan José Ribera a sumar 7 puntos, como líderes del Grupo B, con una unidad más que los cruzados, después de tres fechas.

Por la zona C de la misma competición, O’Higgins se mantuvo en el primer puesto después de ganar por 3-1 a Palestino, en el estadio Municipal de La Cisterna.