Cristián Leiva: “Que estén Colo Colo y la U en la pelea por el descenso cambia el foco del campeonato”

Dice Cristián Leiva (44) que después del épico triunfo de Iquique sobre La Calera el teléfono no le ha parado de sonar. “Es raro, porque antes me llamaban mucho menos, pero uno lo termina asumiendo. Fue un gran triunfo, que nos sirve mucho en esta etapa decisiva del Campeonato”, valora el estratega, quien asumió la banca de los Dragones Celestes después de la salida de Jaime Vera, con el objetivo de evitar el descenso, una meta para la que la angustiosa victoria sobre los cementeros puede resultar clave. Y que, por lo pronto, le inyecta una dosis de confianza vital antes de otro partido decisivo: el que sostendrán hoy frente a Coquimbo Unido, con el que lucha por eludir el último puesto.

El final ante La Calera fue digno de una definición de Campeonato, ¿era el aliciente que necesitaban?

Lo primero de lo que nos dimos cuenta, cuando terminó el partido, es de que, si bien habíamos jugado bien, el triunfo genera un plus importante de confianza. Y de que se puede jugar bien y concretar, que era lo que nos había faltado. Lo otro era rebelarse ante todo lo que no manejamos, como el VAR, una expulsión, situaciones anexas que duelen. En ningún momento reclamamos en exceso. Cambiamos el sistema de juego y el equipo mostró una cultura táctica, de adaptación. Hemos matizado. El equipo está preparado y lo demostró.

Con 10 jugadores, a última hora, contra uno de los mejores equipos del torneo, todos elementos que fortalecen…

Es muy parecido al partido con la Católica, pero, claro, esa vez perdimos. A la misma altura del partido nos echan a un jugador. Ahora fuimos concretos y esa fue la diferencia. Mantuvimos esa tensión. Tuvimos el gol dos veces antes. El que anularon y uno de Mainero. Jamás usamos el repliegue defensivo de inicio. Siempre tratamos de protagonizar, de presionar. Eso, con el resultado puesto, te da más confianza.

Ahora, justo después de esa victoria revitalizadora, el club pide que se suspendan los descensos por secretaría, ¿comparte esa postura?

Yo, como entrenador y líder, me aboco exclusivamente a los que me compete en la cancha. Lo que se maneja afuera ya son temas dirigenciales. Tenemos que respetarlos. No hay opinión al respecto.

Volvieron a ganar, pero antes de eso hubo cuatro derrotas y dos empates ¿qué le pasaba a Iquique?

Es cosa de ver los partidos, las situaciones que nos hemos creado. Tengo una lista. Contra Unión, ocho. Contra la U de Conce, cinco y metimos cuatro. Con Palestino no metimos ninguna y con la Católica fue increíble, sacamos a Dituro de figura del partido.

¿El partido ante Coquimbo es la final para ustedes?

Claramente, nuestra suerte se determinará en ese partido. Es el rival directo. Nos quedan cuatro partidos y estos tres puntos son los fundamentales. Lo vamos a encarar como siempre, de la misma forma.

Frente a a la U no habían jugado mal, pero carecieron de efectividad cuando pudieron definirlo y terminando resignando el triunfo a último minuto. ¿Es el resumen de la campaña de Iquique?

Ha sido nuestro talón de Aquiles, pero lo que pasó ya está. Ahora trabajamos en lo que se puede hacer. Que no se vuelva una sicosis, porque el gol va a venir igual. Tenemos jugadores de experiencia, jóvenes, delanteros de categoría. Más que una competencia, es un beneficio. Lo hemos podido manejar bien. Hemos tenido variantes. El equipo estaba preparado para eso. Zenteno vuelve y es la figura de la cancha. Nosotros tratamos de que el colectivo sea la fortaleza.

De ese partido con la U quedaron, también, las disputas con Dudamel, ¿qué pasó?

Son cosas que quedan ahí, en la cancha. Nosotros que jugamos el fútbol y que vivimos las situaciones con intensidad sabemos cómo son las cosas. Al final, con un apretón de manos, quedó todo resuelto.

Antes, el partido frente a Antofagasta estuvo marcado por la polémica, ¿vio dobles intenciones?

No. De verdad que no. Uno siempre va a creer en las personas y respetar el trabajo de los demás. No perdimos por eso, sino porque tuvimos las situaciones y no las concretamos. Es evidente lo que estamos jugando. Estamos alertas y expuestos, pero uno confía en el trabajo de la gente, en que lo están haciendo bien. Claramente hay equivocaciones, como las de los técnicos, las de los jugadores. Todos nos podemos equivocar.

Ese día, Lucas Aveldaño se lanzó duramente contra el VAR, después de ese duelo. ¿coincide en sus quejas?

Lo que pasa es que es el momento que estamos viviendo. Desde que llegamos estamos conviviendo con el descenso. Eso provoca un desgaste y Lucas lo evidenció. En caliente uno puede decir cualquier cosa. Nosotros tenemos que poner la calma y ser criteriosos.

“Disimulen un poco”, lanzó en las redes sociales ¿está instalada la idea de salvar, por ejemplo, a Colo Colo?

Yo siempre voy a hablar por mí y como cabeza del equipo y nosotros estamos en esta situación porque no hemos convertido lo que hemos creado. La responsabilidad es nuestra. Queremos que esto termine bien y tenemos que poner de nuestra parte. Estar por sobre estas cosas. Si el medio especula, es parte del juego. El fútbol tiene folclor, cada uno se tiene que hacer responsable de lo que dice. Yo lo hago. Está muy apretado, en las dos tablas. Para nosotros ha sido una lucha constante, pero no vamos a bajar los brazos

Que en la pelea por no descender estén involucrados los equipos grandes, ¿altera esa definición?

Que estén Colo Colo y la U en la pelea por el descenso cambia el foco del Campeonato. Antes estaba puesto arriba. Ahora toda la gente está metida abajo. Lo que quiere ver la gente es como esos equipos se pueden salvar o no. Claramente la atención cambia.

Usted le da mucho valor a la idea futbolística, ¿llegó el momento de sacrificarla en virtud de los resultados?

Nunca. Porque es lo más importante y quedó en evidencia ante La Calera. Es lo que te va a solventar en el tiempo y por eso la gente se entusiasma. Vine acá con un momento que estaba. Claramente nos va tocar instaurar y representar esa idea con tablas en cero, con planteles distintos. Siempre será importante la idea. Nosotros nos hemos defendido por momento. Si tenemos que replegarnos, usamos la transición, pero nuestro equipo busca primero el arco rival, protagonizar. Es lo que hemos hecho. Lo saben los que nos siguen. El diagnóstico es claro: hay que corregir la última acción.

¿Le alcanzará el tiempo para revertir esta situación?

Para mí, sí. Dependemos de embocar en el momento justo y tener la tranquilidad para defender esa ventaja. Lo vamos a pelear hasta el final. Se puede trabajar en esos aspectos y hay que generar confianza. Tratamos de darles tranquilidad a los jugadores. Es cosa de rachas. A veces se abre el arco y no paras más. Y de darles oportunidades.

¿Teme por el futuro de su carrera?

No. Para nada. La gente del fútbol sabe cómo trabajo. Asumí el riesgo de venir en esta situación. Yo lo elegí. Soy un técnico joven. No temo por esas cosas. Tengo la convicción de que todo volverá a la normalidad.

¿Seguirá si descienden?

Por supuesto. Vine a hacer un trabajo. Potenciar a los jóvenes, conseguir una identidad. El resultado a corto plazo es una cosa y otra es el resultado a largo plazo. Hoy tenemos muchos jugadores de casa en el equipo e iremos por más. Eso es súper importante también y lo estamos logrando.

Usted trabajó en la Selección, ¿a quien le gustaría ver en la Roja?

Me gustaría ver un chileno, porque siento que en el momento hay Eliminatorias en marzo y el que está en el medio tiene un conocimiento de la situación actual. Hay varios que pueden. Yo trabajé con tres técnicos extranjeros, pero por el momento se necesita

¿A quienes ve capacitados?

Hay varios. Admiro lo que hacen Ramírez, Basay, Sierra. Son técnicos de muy buen nivel. Tienen muy buenos equipos de trabajo. Conozco sus trabajos y sé que lo harían bien.

¿Tiene que ser un técnico de un juego más vertical, que reencante a la gente?

Para mí, Chile ganó algo en el tiempo que estuvimos ahí. Se creó el ADN del jugador chileno. Eso no lo inventamos nosotros, lo dicen otros. Es la idiosincrasia que no se tiene que perder, porque se ganó. Fueron más de 13 años así. A la hora de la elección, se debe buscar esa característica.

¿Cuál fue el principal pecado de Rueda, con quien usted trabajó en la Roja?

Para mí no hay pecado en lo que hizo. El término de su ciclo me generó tristeza. La persona que conocí es un técnico de categoría mundial. Nos farreamos a Rueda. El tiempo da la razón en ese tipo de cosas. Lo que pasa es que el resultado define muchas cosas. Hicimos una muy buena Copa América, pero el partido con Perú determin