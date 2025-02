“¿Cuántos balones hemos perdido?”: el enojo de Ancelotti en el camarín del Madrid durante la final de la Champions 2024

Carlo Ancelotti ha tenido un exitoso paso por el Real Madrid. Los merengues son los vigentes campeones de la Champions League. El entrenador italiano ha ganado tres Liga de Campeones al mando del cuadro español (2014, 2022 y 2024). Su exitoso método ahora está saliendo a la luz. El medio El Chiringuito, dio a conocer parte de la charla que el estratega le dio a sus dirigidos en la final de la última UCL. En ese momento, el elenco merengue igualaba 0-0 ante el Borussia Dortmund y por momentos se vio superado.

“Tenemos que ser pacientes. ¿Cuántos balones hemos perdido? No tenemos que arriesgar. Tenemos que tener... Dani (Carvajal), Fede (Valverde) se puede quedar, Rodrygo, Jude (Bellingham) y Vini. Y hacer así, así y así”, se ve en parte del metraje. El DT estaba preocupado por lo poco que les duraba la posesión. “La única cosa es ser paciente y no perder el balón. Cuando perdemos el balón nos vienen de contra. No es posible. Ahora bajamos un poco más el bloque, estamos un poco más compactos. A recuperar el balón y ser contundente en nuestro campo. Tener la confianza”, arengó.

Finalmente, las instrucciones dieron resultado. En el complemento, Carvajal y Vinícius Junior anotaron y le dieron la victoria por 2-0 al Real Madrid. “Hemos cambiado la estructura del mediocampo en la segunda parte. Era una idea que quería compartir, no imponer. El estrés era muy grande para ellos por jugar una final”, explicó Carletto después del encuentro.

Temporada compleja

El curso 2024-25 ha sido más difícil para el Real Madrid. Con el nuevo formato, se metió en la ronda de playoffs de la Champions League. No logró avanzar directamente a octavos de final. En la fase intermedia se medirán ante el Manchester City este martes a las 17 horas. “Guardiola siempre ha intentado meter algo nuevo en sus equipos, ha aportado mucho al fútbol en el sentido de juego de ataque, de la posesión, de la presión, de la salida desde atrás… Ha sido y sigue siendo un innovador del fútbol, le tengo muchísimo respeto”, dijo Ancelotti en la antesala del compromiso.

“Es uno de los mejores, si no el mejor. Todas las veces que nos enfrentamos es una pesadilla preparar el partido porque tiene siempre ideas que te hacen pensar”, añadió. “La realidad es esta: el año que pasó el City, ganó la Champions, y el año que pasamos nosotros la ganamos. Estoy convencido de que el equipo que pase esta eliminatoria va a llegar lejos en esta competición”, complementó.

En la misma línea que el español, el DT merengue ve una especie de clásico moderno en el enfrentamiento. “Va a ser un partido entretenido e igualado. Es muy difícil prever lo que va a pasar en este partido, porque va a depender mucho de la actitud, de la calidad, de la confianza, de la personalidad… Son partidos de un nivel tan alto que tienes que sacar la mejor versión en todos los aspectos, no en uno solo”, dijo.

Ancelotti no se fía de la mala campaña de los ciudadanos. “Yo sigo pensando que el City es uno de los mejores equipos de Europa, que tiene el mejor entrenador que hay en este momento y en esta competición. Sigo pensando que es el partido más complicado que podíamos tener. En este tipo de partidos, si uno no está al 100%, va a sacar el 100%. Somos competitivos a pesar de la emergencia que tenemos”, cerró.