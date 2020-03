Daniel Pineda: “Estoy temeroso por lo que pueda pasar con Tokio”

Daniel Pineda (34), récord nacional de salto largo (7,98 metros), está ante el año más importante de su carrera. Para clasificar a los Juegos necesita una marca de 8,22 metros o estar entre los 32 atletas con mejor ranking del año. Pero la sombra del coronavirus tiene en el aire ahora su sueño.

¿La ya catalogada pandemia altera su preparación?

No solo a mí, sino que a todos. En el tema psicológico. Yo sigo entrenando de forma normal, pero hay competiciones que se han suspendido y eso nos hace planificar de una manera distinta.

¿Está asustado con lo que suceda con los Juegos?

Sí, estoy súper temeroso por lo que pueda suceder con los Juegos. Pero no significa que baje la guardia. Hay que seguir adelante y ahí veremos qué sucede. No hay que estar pensando si se va a suspender o no. Eso nos mata la parte psicológica de seguir a tope en los entrenamientos.

¿Qué cree que suceda?

Depende del punto de vista de cada uno. Desde lo humanitario debería suspenderse, pero desde lo televisivo es complicado. Hay muchos dólares en juego y la planificación de unos atletas que no van a tener opciones de ir a otros Juegos. Yo estoy entre la espada y la pared. No sé qué pensar. Estoy expectante.

Usted no ha ido a ninguna cita olímpica. ¿Una espina?

Sí, es una espina. Estuve a dos centímetros para Londres 2012 y en 2016 estuve con lesiones que no me dejaron prepararme bien. Ahora estoy enfrentando Tokio con los mismos parámetros de velocidad, fuerza y saltabilidad que hace unos años. Considero que puedo compararme con cualquier atleta del mundo.

¿Eso dice su trayectoria?

En general considero buena mi trayectoria. Aunque sin cumplir todos mis objetivos aún. He tenido buenos resultados, medallas sudamericanas, medallas iberoamericanas y medallas en Panamericanos. Las medallas olímpicas son otro parámetro.

¿Cómo se está preparando para Tokio?

Al principio fue netamente mucha carga y mucha acumulación para aguantar buenas competencias. Después empecé a soltar las cargas para empezar a competir. Y ahora haré todo un circuito sudamericano y después me iré a Europa. Se viene un proceso súper difícil. Es el proceso más difícil que voy a enfrentar en mi carrera, pero es el que me da más ilusión. Estoy con ganas, me siento bien y tomé la decisión de ser un profesional.

¿Qué siente al tener el récord de salto largo en Chile?

Absolutamente nada. Para clasificar a unos Juegos no basta solamente con tener el récord de Chile. Hay que saltar mucho más.

¿Piensa llegar a los Panamericanos 2023?

Aún no lo defino. Déjeme ver cómo me va este año y lo definiré. En una de esas hago otro tipo de labor para esos Panamericanos.

¿Cuál fue su mejor resultado?

Los Panamericanos de Guadalajara 2011, donde obtuve medalla de oro. En esa edición solo hubo tres medallas para Chile.

¿Cómo ve a Chile para sus Panamericanos?

Bien. Chile ha demostrado que tiene mucho poder de organización. Sin embargo, falta mucho en cuanto a recursos humanos. Esperemos que se logren hacer cosas buenas para esa edición.

¿Es muy difícil mantenerse a tope tantos años?

Es difícil, pero aquí estamos. He demostrado que se puede. Mi idea es dejar un legado a las personas que se inclinan por objetivos duros y decirles que sí se puede. Uno lo pasa mal, pero cuando llegan los éxitos, todo ese daño se revierte.

¿Cuáles cree que son sus características como deportista?

Yo creo que la saltabilidad, la velocidad y la potencia.

¿Y sus debilidades?

La técnica. Técnicamente noi carrera, pero es el que me da más ilusión. Estoy con ganas, me siento bien y tomé la decisión de ser un profesional.

¿Es muy difícil mejorar la técnina?

Sí, muy difícil. Son errores que uno tiene instaurado desde pequeño. Yo perdí muchos años siendo terco. Siempre saltaba por la razón o por la fuerza. Es difícil pero lo bueno es que tengo mucho margen de error también. Tengo capacidad para seguir saltando lejos, tengo velocidad y potencia. El otro día me reía cuando salió una noticia de un salto de Cristiano Ronaldo. Decía que saltaba no sé cuánto y yo ahora cansado, me haces saltar arriba junto a él y le saco una cabeza. Así de simple. Lo mismo con Haaland, que hace poco corrió 60 metros en 6,64 segundos. Eso es velocidad lanzada. Yo en velocidad lanzada con esa distancia debo hacer cinco algo. Le saco un segundo.

¿Qué le parecen que se hagan comparaciones entre futbolistas y atletas?

Mal. Hay un mal enfoque en lo que es comparar. En este caso es una falta de respeto hacia nosotros. No digo que el fútbol sea fácil, al contrario, es muy difícil. Pero que no hagan comparaciones hueonas con otro deporte. Cualquier atleta le saca la chucha al mejor futbolista en lo físico. Yo ni si quiera estoy entre los mejores 100 atletas del mundo y le debo ganar al 90% de los futbolistas en velocidad.