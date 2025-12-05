Normalmente, los billetes de cualquier país homenajean a algún personaje histórico relevante. La generalidad es que se trate de algún héroe, aunque también los hay de dignatarios, académicos y representantes del mundo de las artes y la cultura.

La creatividad y, probablemente, el deseo de agradecer su legado deportivo han llevado a los fanáticos de Cristiano Ronaldo a lanzar una singular propuesta: uno de siete euros con la cara del astro de la selección de Portugal y del Al-Nassr, de Arabia Saudita

¿De alto valor? La controversia que desató en Portugal un billete con la cara de Cristiano Ronaldo

La creación tardó poco en viralizarse a través de las redes sociales. Se apuntó como su emisor al Banco de Portugal. La factura del diseño sugería que se trataba de un ejemplar válido, a poco de salir. La proximidad de la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá se transformaba, además, en un indicio de una posible salida próxima al mercado.

La denominación de siete euros tampoco es casual: el número es el que ha acompañado la consagración del delantero de 40 años, quien se formó en el Sporting de Lisboa y brilló en el Manchester United y el Real Madrid y también destacó en la Juventus.

Cristiano Ronaldo

Se derrumba la ilusión

El revuelo fue tanto que el Banco de Portugal tuvo que salir a aclarar la situación. “El Banco de Portugal ha tenido conocimiento de publicaciones falsas, difundidas en las redes sociales, relativas a la emisión, por parte del Banco de Portugal, de un billete, por valor de 7 euros, en honor del futbolista Cristiano Ronaldo”, introduce el emisor.

Después, termina con la ilusión de hinchas y, sobre todo, de los coleccionistas. “El Banco de Portugal aclara que no ha emitido ni puesto en circulación, ni tiene previsto emitir ni poner en circulación, ningún billete alusivo a la personalidad en cuestión”, añade el comunicado oficial.

“También se aclara que la emisión de billetes en euros por parte del Banco de Portugal se realiza en el marco del Eurosistema”, concluye el instrumento.