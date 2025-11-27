Inédito castigo tras agresión: la FIFA perdona a Cristiano Ronaldo para que dispute el debut de Portugal en el Mundial

La irresponsable agresión que desencadenó en la expulsión de Cristiano Ronaldo en la derrota ante Irlanda puso en riesgo su presencia en el debut de Portugal en el Mundial de Norteamérica 2026. Sin embargo, la FIFA dio a conocer un inédito castigo, que permitirá que el delantero esté presente.

Se esperaba que el castigo para el máximo goleador en la historia del fútbol fuera, como mínimo, de dos fechas. ¿El motivo? Un grosero codazo sobre el defensor Dara O’Shea. Sin embargo, el comité disciplinario del ente rector determinó una penalización menor.

De esta forma, la FIFA aplicó una inédita sanción condicional. Fue suspendido con un solo partido, el que ya cumplió ante Armenia, y dos encuentros adicionales que quedaron condicionados por su comportamiento. Es decir, en caso de reincidir en una acción violenta o mostrar una conducta andideportiva, el ariete luso deberá cumplir con esos otros dos cotejos.

“De conformidad con el artículo 27 del Código Disciplinario de la FIFA, el servicio de los dos partidos restantes ha sido suspendido bajo un período de prueba de un año. Si Cristiano Ronaldo comete otra infracción de similar naturaleza y gravedad durante el período de prueba, la suspensión establecida en la decisión disciplinaria se considerará automáticamente revocada y los dos partidos restantes deberán cumplirse inmediatamente en el siguiente partido oficial de la selección portuguesa. Esto se entiende sin perjuicio de las sanciones adicionales que se impongan por la nueva infracción”, explicó la FIFA en un comunicado.

Marca un precedente

Cristiano Ronaldo estará a prueba durante 12 meses. De no incurrir en alguna acción de esa naturaleza, el delantero podrá disputar sin problemas el estreno de Portugal en el Mundial de 2026. La determinación, además de ser una sanción inédita, marca un precedente.

De hecho, según informó el medio Doble Amarilla, desde la AFA están avanzando con la FIFA para revocar el castigo de Nicolás Otamendi, quien se encuentra suspendido para el debut de la Albiceleste tras ser expulsado ante Ecuador, en la última jornada de Eliminatorias.

Por otra parte, el veredicto del ente rector también generó cuestionamientos tras la reunión de Ronaldo junto a Donald Trump. En el evento en la Casa Blanca también estuvieron Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y Mohammed bin Salman, príncipe heredero de Arabia Saudita.

La reunión se realizó apenas seis días antes de que se diera a conocer el castigo. Ahí, el presidente de Estados Unidos agradeció la presencia del máximo goleador en la historia del fútbol: “Barron (su hijo) lo conoció. Y creo que respeta un poco más a su padre ahora, sólo por el hecho de que te presenté”, indicó.

En tanto, el portugués también envió un mensaje tras conocer a Trump: “Gracias, señor Presidente, por su invitación y por la cálida bienvenida que usted y la Primera Dama nos brindaron a mí y a mi futura esposa, @georginagio. Cada uno de nosotros tiene algo valioso que aportar, y estoy listo para contribuir a inspirar a las nuevas generaciones a construir un futuro definido por el coraje, la responsabilidad y una paz duradera”, escribió en sus redes sociales.