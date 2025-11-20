¿Cuál fue el menú? ¿Estuvo Elon Musk? Los detalles de la visita de Cristiano Ronaldo a Donald Trump en la Casa Blanca

La cena que ofreció Donald Trump en la Casa Blanca tenía como objetivo agasajar al príncipe heredero saudita, Mohammed ben Salman. La recepción incluía a varias personalidades del más alto nivel. Elon Musk, por ejemplo, volvía al palacio presidencial estadounidense. También estaban Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, miembros de la familia real saudita y ejecutivos de los sectores financiero, energético y tecnológico, como Tim Cook, el CEO de Apple. La lista consideraba a 120 invitados. Cada uno con méritos y notoriedad suficientes como para estar ahí.

Sin embargo, quien se robó la atención fue un futbolista. No cualquiera, claro. La definición (y probablemente la justificación de su presencia) la entregó el anfitrión. “Tuvo la oportunidad de conocerlo y creo que ahora me respeta un poco más, solo por habérselo presentado. Gracias por estar aquí, es un honor”, dijo en alusión al gusto que le había dado a su hijo Barron quien, con 19 años, es un furibundo de quien se transformó en la principal atracción de la velada: Cristiano Ronaldo.

¿A qué fue? ¿Qué comieron?: los detalles de la visita de Cristiano Ronaldo a la Casa Blanca invitado por Donald Trump

La presencia de CR7 no fue casual. Al margen de su peso específico a nivel individual, y de la predilección del heredero de Trump, el delantero del Al-Nassr es la principal figura de la liga saudí, la piedra angular de un proyecto que rompió todos los moldes en el fútbol mundial. Ha respondido a la altura de las expectativas: en 122 partidos, suma 109 y 21 asistencias. Tiene contrato por dos temporadas más. Gana US$ 244 millones.

Su arribo, después del Mundial de Qatar, se transformó, por un lado, en un imán para que más figuras creyeran en un proyecto millonario en un país de escasa tradición futbolística. Por otro, en un aval de que la realización cumpliría con todas las expectativas. Dinero, por cierto, no faltaría. Y proyección tampoco: el país asiático ya se aseguró la sede del Mundial de 2034.

Cristiano, como si estuviera en plena área rival, se sintió a sus anchas. De hecho, se dio un gustito: se tomó una selfie junto a su mujer, Musk, Infantino y el secretario de Comercio estadounidense Howard Lutnick, entre otros.

Cristiano Ronaldo drops White House selfie with some familiar faces 🤳 pic.twitter.com/5Izs2UUTWZ — DAZN Football (@DAZNFootball) November 19, 2025

Con los invitados ubicados en tres largas y lujosas mesas, el seleccionado portugués y su mujer quedaron ubicados muy cerca del mandatario norteamericano, su esposa Melania y el príncipe agasajado. Otra muestra de la relevancia que se le atribuyó a su presencia.

CR7 y Georgina Rodríguez se permitieron, incluso, una salida de protocolo: llegaron a la cita ligeramente atrasados. Sin embargo, pudieron escuchar los respectivos discursos.

El menú y los anuncios

El menú de la noche estuvo a la altura de los comensales: una sopa de calabaza con salsa de arándanos, avellanas especiadas y crema de manteca tostada, seguida de costillas de cordero con costra de pistacho, puré de boniato, brócoli, y limonada de granada. El postre: mousse de pera con helado de vainilla.

Lo crucial, de todas formas, fueron los anuncios de los acuerdos a los que habían arribado Trump y Ben Salman. El principal es que Arabia Saudita pasará a ser considerado como un aliado mayor extra OTAN, una consideración que solo tienen 19 países. “Estamos llevando nuestra cooperación militar a niveles aún mayores al designar formalmente a Arabia Saudita como un aliado mayor extra OTAN”, valoró Trump.

Arabia Saudita había sido segregado después del asesinato del columnista de The Washington Post Jamal Khashoggi por agentes saudíes, en 2018, en el consulado en Estambul. Trump respondió al respecto en una conferencia de prensa relativa a la vista. “No sabía nada al respecto”, dijo respecto de Ben Salman. “Mencionas a alguien que fue extremadamente polémico. A mucha gente no le caía bien ese señor del que hablas. Te guste o no, son cosas que pasan”, afirmó en relación al profesional de las comunicaciones abatido.

Al príncipe, de hecho, le asignó un decidor título. “Un verdadero socio para la paz y prosperidad”, lo definió.