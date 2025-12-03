Con la base del Benfica: Portugal proyecta la era post Cristiano Ronaldo con el título del Mundial Sub 17. . Por @fifaworldcup

Portugal cerró una campaña histórica en Qatar. La selección lusa Sub 17 levantó por primera vez el Mundial de la categoría tras vencer por 1-0 a Austria, en un torneo donde combinó solidez, una estructura de años y una base construida mayoritariamente en el Benfica.

La trayectoria del equipo dirigido por Bino Maçães fue en ascenso. En la fase de grupos, Portugal inició con goleadas sobre Nueva Caledonia (6-1) y Marruecos (6-0), pero cerró la zona con una caída ante Japón (2-1), que sembró dudas momentáneas. Pese a ello, avanzó segundo y reenfocó su rendimiento en las rondas eliminatorias. En dieciseisavos superó 2-1 a Bélgica, con un doblete de Anísio Cabral, mientras que en octavos goleó por 5-0 sobre México. Luego dejó atrás a Suiza (2-0) y en semifinales necesitó de los penales para eliminar a Brasil tras empatar sin goles.

El acceso a la final ya representaba un logro mayor. Portugal solo había jugado tres Mundiales Sub 17 (1989, 1995 y 2003) y su mejor actuación había sido el tercer puesto en 1989, donde el propio Maçães compartió plantel con Luís Figo. La victoria sobre Austria, por mínima diferencia, marcó la coronación de un proceso que venía de conseguir la Eurocopa Sub 17 meses antes.

La defensa sostuvo la campaña

La definición en Rayán fue un duelo entre los dos equipos más consistentes del certamen. Portugal llegó como el elenco más goleador y Austria como el de mejor registro defensivo, con solo un gol en contra. En el estadio Internacional Khalifa, con la presencia del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el cuadro luso impuso su plan desde el inicio.

El único gol llegó a los 32 minutos, tras una jugada colectiva entre Mateus Mide y Duarte Cunha que terminó con un centro raso para Cabral, quien empujó la pelota en el área chica. Fue el séptimo gol del delantero, superado únicamente por el austríaco Johannes Moser en la tabla de artilleros.

Austria respondió en la segunda parte con presión en campo rival. Sin embargo, la zaga portuguesa, liderada por Mauro Furtado, elegido jugador del partido, resistió con firmeza. En los minutos finales, el arquero Romario Cunha evitó el empate en dos acciones clave y el palo detuvo un remate de Daniel Frauscher. La resistencia defensiva terminó siendo decisiva. Portugal cerró el torneo con solo cuatro goles recibidos en siete encuentros.

La influencia del Benfica

El título tiene un punto estructural. Casi la mitad del plantel proviene de la cantera del Benfica. De los 21 futbolistas convocados, nueve fueron formados en el club. Su impacto fue directo. Participaron en 18 de los 22 goles del equipo, con 15 anotaciones y nueve asistencias entre ellos.

El capitán Rafael Quintas, el goleador Cabral y el lateral José Neto fueron parte del núcleo que ya se conocía de años en las divisiones formativas. “Jugamos juntos casi todos los días; tenemos mucha química”, explicó Quintas. La influencia se extendió a todas las zonas del campo. De los nueve, seis convirtieron al menos un gol, y en octavos de final ante Bélgica llegaron a ser siete los jugadores del club en el once inicial.

El cuerpo técnico reconoce ese peso, pero también subraya la adaptación al modelo. “Aprovechamos algunas rutinas que ellos traen, pero aquí las exigencias son distintas. Cuando entran a la selección, deben cambiar el chip”, señaló Maçães. “Nos entendemos sin hablar. Eso hace mejor al equipo”, dijo el lateral Neto, una de las figuras del torneo.

Los nombres del ciclo

El proyecto portugués no se explica sin sus individualidades. Mateus Mide fue elegido Balón de Oro del Mundial Sub 17 por su incidencia en todas las fases del juego. Cabral, con siete tantos, obtuvo la Bota de Plata. Mauro Furtado se quedó con el Balón de Bronce, mientras que el arquero Romario Cunha recibió el Guante de Oro tras una actuación decisiva en la final y en la definición por penales ante Brasil.

El triunfo amplifica las expectativas de cara al futuro. Portugal ya había sido bicampeón Sub 20 (1989 y 1991), pero su salto a la élite absoluta nunca ha alcanzado la estatura de sus generaciones juveniles. Ahora, con el retiro de Cristiano Ronaldo cada vez más cerca, esta camada aparece como la más prometedora del último tiempo.

En la interna del plantel, el mensaje ha sido claro. “Somos una generación con mucha calidad, incluso más allá de los que están aquí”, dijo el defensor Chelmik. El técnico Maçães, por su parte, remarcó la madurez del grupo: “Ha sido un camino difícil, pero con mucho crecimiento. Ganar la Eurocopa y la Copa del Mundo en el mismo año es fantástico”.

Incluso CR7 envió un mensaje de apoyo antes de la final, gesto que refleja el peso simbólico de este triunfo para el país.