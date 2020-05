De Apache a The Last Dance: deportistas desvelan las series y películas que los inspiran

La vida de los deportistas ha cambiado completamente desde marzo. Qué duda cabe. A las rutinas de entrenamientos en casa y quehaceres domésticos, se suma la búsqueda de entretención frente a la pantalla. Así es como las series, películas y documentales deportivos se han transformado en una muy buena opción para satisfacer esa necesidad.

Historias de esfuerzo, de superación personal y de grandes trabajos en equipo son las tramas preferidas de los deportistas chilenos durante estos días. Acá recomiendan sus favoritas.

Resurfacing, una motivación para Marco Grimalt

El documental estrenado el año pasado y que muestra los oscuros momentos por los que tuvo que pasar Andy Murray es el favorito del voleibolista Marco Grimalt. El ganador de la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 junto a su primo Esteban Grimalt, admira el esfuerzo del tenista británico para salir adelante después de una lesión que lo tuvo dos años afuera del circuito. “Lo vi no hace mucho y me llamó harto la atención. Es muy motivador. Es no perder la esperanza para algún día volver a jugar. Uno como deportista siempre tiene un miedo a no caer en esa posición y él lo lleva de muy buena forma”, reconoce el medallista.

Apache, un ejemplo de vida para Mauricio Zenteno

“A pesar de todos sus problemas y el lugar en donde se crió, él salió adelante y nos representa a muchos futbolistas, a lo mejor no en un caso tan extremo como el de él, pero sí con muchas necesidades que sufrimos cuando niños. Así que esa serie me marcó mucho", dice Mauricio Zenteno, quien actualmente defiende los colores de Deportes Iquique. La serie, también estrenada el año pasado y que consta de ocho episodios, trata sobre la vida y ascenso del destacado futbolista argentino Carlos Tévez, y todas las dificultades por las que pasó. Otro que también dijo ser fan de esta serie disponible en Netflix es Cristian Canio, delantero y referente de Deportes Temuco.

Drive to Survive y la adicción tuerca de Thomas Briceño

“Lo que más veo son series de autos”, advierte el judoca Thomas Briceño ante la consulta sobre su preferencia. El medallista de oro en los Panamericanos de Lima 2019 estudió mecánica automotriz y le encantan los materiales audiovisuales relacionados con estas temáticas, pero al momento de elegir su favorito no duda: Drive to Survive. “Creo que a la gente le ayudaría a entender un poco más el mundo de la Fórmula Uno. Explica lo que pasó el año 2018 y ahora con los problemas internos que han ocurrido, los pilotos y sus cambios de escudería”, dice. Como agregado, recomienda otra serie turca para los que comparten sus gustos: “Otra que me gusta mucho es De Cacharras a Carrazos, los tipos van comprando autos y los van modificando para poder llegar a un coche de seis cifras”. Ambas se encuentran disponibles en Netflix.

The Last Dance (El Último Baile), la serie de moda entre los futbolistas

Diego El Mono Sánchez, Hugo Droguett y Felipe Flores confiesan estar viendo esta serie documental dirigida por Jason Hehir, que trata sobre la temporada 1997 y 1998 de los Chicago Bulls. Así es, nada tiene que ver con fútbol, pero ha sido un fenómeno. Se estrenó el 19 de abril y fue tendencia en Netflix durante toda semana. Diego Sánchez, portero y capitán de Unión Española, admite ser uno de sus espectadores: “Es que más que nada la veo porque me interesa mucho ver cómo Michael Jordan se transformó en el mejor basquetbolista de la historia”.

La historia de Gabby Douglas, la película favorita de Paola Muñoz y su hija

La película estrenada en 2014 y dirigida por Gregg Champion trata sobre la vida de Gabrielle Douglas, gimnasta artística estadounidense que obtuvo medalla de oro en Londres 2012. La destacada ciclista chilena Paola Muñoz reconoce que no solo ella la disfruta, sino que también su hija. Considera que el ejemplo de Douglas es importante. “Nos gusta mucho con mi hija porque es una historia de la vida real. Tuvo que irse de su casa muy pequeña y llegó a ser campeona olímpica. Es muy linda, en torno a la familia y potencia a los hijos con sus sueños”, declara.

Yasmani Acosta recomienda Dangal para entender mejor los valores de la lucha

“Es una película de lucha, mi deporte. Habla del proceso que pasa un luchador y sobre la inclusión de la mujer y el respeto. Trae muchas enseñanzas. Es una buena película”, dice el luchador Yasmani Acosta, ya clasificado para los JJ.OO de Tokio. La película de 2016 muestra la preparación y el esfuerzo que pone un exluchador para entrenar a sus hijas y llevarlas a lo más alto de este deporte. Está disponible en Netflix.

Lucha: Jugando con lo Imposible, un documental inspirador para Camila Caram

La película documental dirigida por Ana Quiroga relata la historia de la mejor jugadora de hockey sobre césped femenino, la argentina Luciana Aymar. Por lo mismo, Camila Caram, capitana de la selección chilena de hockey césped, ve en ella a una referente: “Es la historia de la máxima crack del hockey. Y a veces una cree que el talento es suficiente para ser bueno, pero se requiere mucho más. Es mucho trabajo detrás”, puntualiza.