Hace algunos años, una escena se transformó en viral. Un niño daba muestras de su habilidad con el balón protagonizando un challenge. La escena la compartían connotados personajes: los jugadores del Real Madrid. El pequeño había llegado ahí por una razón específica: acompañaba a Marcelo, su padre y una de las figuras de la escuadra merengue en ese momento.

Hoy, Enzo tiene 16 años y está escribiendo su propia historia en la Casa Blanca. De hecho, en las últimas horas, tomó un lápiz para realizar un trámite fundamental: firmó su primer contrato profesional con el club más importante del mundo.

De protagonizar un viral a estar a las puertas del cielo: el hijo de Marcelo firma su primer contrato con el Real Madrid

A diferencia de Marcelo, quien brilló como lateral izquierdo, Enzo es delantero. Sus condiciones ya lo han puesto sobre sus compañeros de generación. Una muestra es que integra la selección Sub 17 de España, aunque en el futuro perfectamente puede decidirse a defender a Brasil.

En el acto protocolar, Enzo fue acompañado por su círculo más íntimo: su padre, su madre y Liam, su hermano menor.

"¡Feliz de firmar mi primer contrato profesional! ¡Hala Madrid!“, publicó Enzo en su cuenta de Instagram. Marcelo no escondió su alegría: ”Muy orgulloso de ti, mi hijo. ¡Te mereces todo esto! ¡Felicidades! Te amo, mi amor. Seguimos firmes y fuertes“.

El fichaje no pasó inadvertido para quienes conocieron al incipiente talento cuando era un niño. Vinícius Júnior, Rodrygo, Lucas Vázquez, Keylor Navas, Jesé Rodríguez y el exguardameta internacional brasileño Júlio César le dejaron saludos en la plataforma.