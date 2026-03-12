¿De qué equipo es hincha el Presidente José Antonio Kast?

José Antonio Kast asumió oficialmente como Presidente de la Chile tras el cambio de mando realizado en el Congreso Nacional. En el mundo del deporte, una de las preguntas que suele aparecer en torno a la política tiene relación con el fútbol y sus preferencias.

El nuevo Mandatario ha reconocido en distintas ocasiones su cercanía con Universidad Católica. Según ha comentado, comenzó a seguir al equipo durante su juventud.

En una de esas referencias, Kast recordó que asistía a partidos acompañado por un familiar. “Mi cuñado me llevaba a los clásicos cuando todavía se podía hacer, con actividades y esas cosas y yo veía cómo jugaba el Chuleta Prieto”, señaló en una entrevista en 2021, en el marco de su segunda candidatura a La Moneda.

Si bien son pocas las veces que el Presidente ha mostrado ser un seguidor del fútbol, en su cuenta de X ha exhibido escuetamente su fanatismo. Por ejemplo, ahí celebró el título de la UC de Primera División en 2010. “Vamos cruzados”, manifestó.

Goooooool !!!! Vamos cruzados — José Antonio Kast Rist 🖐️🇨🇱 (@joseantoniokast) December 5, 2010

La relación también quedó reflejada tras las elecciones presidenciales de 2025. En ese momento, la UC publicó un mensaje en redes sociales para felicitarlo por su victoria en los comicios, destacando su condición de hincha del club.

“Felicitamos al Presidente electo Jose Antonio Kast, declarado hincha de Universidad Católica y le deseamos éxito en su gestión. Seguiremos siendo el equipo del Presidente de la República por cuatro años más”, escribieron en esa oportunidad.

Felicitamos al Presidente electo @joseantoniokast, declarado hincha de Universidad Católica y le deseamos éxito en su gestión. Seguiremos siendo el equipo del Presidente de la República por 4 años más. pic.twitter.com/FxbhqfYLpq — Universidad Católica (@Cruzados) December 15, 2025

Con su llegada al gobierno, la presencia de simpatizantes de Universidad Católica se mantiene en la primera línea de la política nacional. Gabriel Boric es un declaradado fanático de la UC.

Más atrás, el expresidente Sebastián Piñera también era seguidor del cuadro precordillerano. Aunque el fallecido exmandatario fue controlador de Blanco y Negro, la concesionaria que maneja Colo Colo, nunca ocultó su simpatía por el equipo franjeado.

De hecho, en su segundo período presidencial, cuando ya estaba alejado del Cacique, asistió al Clásico Universitario de la temporada 2019 en San Carlos de Apoquindo, donde la UC entonces dirigida por Gustavo Quinteros se impuso por 4-0.