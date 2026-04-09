Desde la mitad de la cancha: revisa el insólito autogol del Porto ante el Nottingham Forest por la Europa League. Foto: @fcporto

Martim Fernandes protagonizó una insólita secuencia en el empate entre del Porto y el Nottingham Forest, en el partido de ida de los cuartos de final de la Europa League.

El conjunto local había logrado abrir el marcador a los 11 minutos del primer tiempo gracias a un tanto de William Gomes. Sin embargo, la ventaja duró poco. Apenas dos minutos más tarde, un error defensivo derivó en el empate del equipo inglés.

Fernandes, casi desde la mitad de la cancha, buscó darle un pase al arquero Diogo Costa. Sin embargo, el guardameta se encontraba adelantado y el lateral no advirtió su posición, por lo que el balón terminó ingresando directamente en el arco a los 13 minutos, decretando el 1-1. Resultado que se mantuvo hasta el cierre del encuentro.

La situación del defensor no terminó ahí. A los 19′, Fernandes debió abandonar el terreno de juego tras sufrir una lesión.