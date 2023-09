Despiden a histórico entrenador campeón del mundo con las Marcianitas: “Recibí el pago de Chile”

El 29 de agosto, Rodrigo Quintanilla, el histórico head coach del hockey patín chileno y técnico de las Marcianitas campeonas del mundo en 2006, recibió una carta de ADO firmada por el presidente del Comité Olímpico, Miguel Ángel Mujica. En ella se le comunicó su despido por “necesidades de la empresa”, justificada en la “reestructuración” que está realizando la nueva Federación de Hockey y Patinaje, que reemplazó a la entidad desafiliada.

El histórico entrenador no oculta su pena por la situación. “Lo tomo como algo muy confuso. No logro entender muy bien el fondo, ya que la salida la pide la nueva federación con los nuevos directivos por hacer un borrón y cuenta nueva, según me dijo un director de la nueva federación. Me produce confusión, porque hemos cumplido, hemos estado en los grandes sitiales a nivel nacional e internacional, donde además teníamos múltiples convenios”, expresa a El Deportivo.

“Hay una confusión enorme de las nuevas autoridades que las transmiten al Comité Olímpico y la firma del presidente del COCh me hace no entender mucho la dinámica. Aquí tenemos que ser evaluados por nuestros logros y nuestro rendimiento. Siento que recibí el pago de Chile”, añade.

De todos modos, Quintanilla esperaba un desenlace de estas características. “No me sorprende porque en enero había recibido mensajes de que algo pasaba. Luego escuché al tesorero de la federación nueva, Sergio García, decir que ‘no queremos a Rodrigo Quintanilla’. Yo pregunté por qué y ahí me respondieron que la federación quiere hacer borrón y cuenta nueva, mandando al tacho de la basura muchos años de trabajo”, lamenta.

Como entrenador de selección, debutó en 2004 en Wuppertal, Alemania, donde el equipo finalizó en el top ten. Luego, en 2006, las Marcianitas alcanzaron la gloria al ganar un inédito título mundial en Chile. Mientras que en 2014 alcanzaron el bronce, logro que repetirían en Barcelona 2019, con él ya como head coach.

Apoyo de las históricas

Después de su salida, Quintanilla ha recibido el apoyo de las seleccionadas históricas, que incluso hicieron llegar una carta de descontento a Israel Castro, director del IND. “En general siempre ha habido un apoyo a las funciones que se han hecho. El 50% del equipo campeón del mundo y muchas que participaron en la preparación firmaron la carta y están muy de acuerdo con el sistema de trabajo que hemos implementado”, sostiene.

Como ejemplo destaca que los jugadores de hockey están en las mejores ligas del mundo, algo que no sucedía antes. “La cantidad de gente que se ha ido a Europa después de los procesos ha sido increíble. En los 80 teníamos al histórico Osvaldo Rodríguez siendo el único chileno jugando en Italia en Novara, y hoy ya tenemos a casi todo el equipo de las Marcianitas, todos los Escorpiones Rojos y juniors jugando en Europa, y eso es producto de un trabajo, de que afuera nos ven bien. Nadie es profeta en su propia tierra. Para las Marcianitas va a ser un impacto mi salida y, a raíz de esta decisión insólita, se ve como algo extraño que no esté, pero se agradece el apoyo de las chicas”, manifiesta.

Finalmente, el ahora ex head coach desea que el hockey patín chileno no vuelva a oscuras épocas: “Yo espero que las autoridades nuevas y quienes tienen que dirigir los trabajos se pongan las pilas. Esperemos que no retrocedamos ni tengamos que hacer bingos o rifas para que los deportistas vayan a participar. Habíamos logrado instalaciones de primera línea. Yo ruego que no tengamos un retroceso y espero que las Marcianitas y los Escorpiones no vayan a los clubes de los técnicos que designen. La Selección tiene que ser lo más neutral posible”.

En cuanto a su futuro laboral, Rodrigo Quintanilla no sabe qué ocurrirá, aunque no oculta su deseo de colaborar de alguna manera con la estructura deportiva nacional. “Ojalá se abran otras oportunidades. Me gustaría aportar dentro de las políticas deportivas. Creo que tengo experiencia como para ayudar, así como actualmente hoy lo hacen otros exdeportistas en el IND”.