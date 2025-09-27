Después de la lluvia, sale el sol para Colo Colo: Ortiz se estrena en casa goleando a un Iquique cada vez más complicado

Después de la decepción que significó la Supercopa en Santa Laura (perdió y jugó mal ante la U), Colo Colo necesitaba mostrar otra cara de la mano de Fernando Ortiz, ya con más tiempo de trabajo. El Cacique cambió de entrenador, precisamente, tratando de impregnar algo nuevo en la plantilla más costosa del fútbol local. Este viernes, en el pendiente de la fecha 23, por fin el cuadro popular construyó una victoria maciza, en medio de un año convulso. Goleó 4-0 a Deportes Iquique.

Fue el estreno del entrenador argentino en el estadio Monumental, y por el torneo de Primera División. Los albos entraron a la cancha de Pedreros a 7 puntos de la zona de clasificación a las copas. Algo había en común con el rival: no había margen para tropezar, en pos de sus objetivos diferentes. En la lucha por la permanencia en la que está inmerso el elenco iquiqueño, Colo Colo contaba con el apoyo de Unión Española, Limache y La Serena.

Pese a las numerosas bajas (Alan Saldivia, Alexander Oroz, Óscar Opazo, Esteban Pavez, Sebastián Vegas y Javier Correa, más los convocados de la Sub 20), Colo Colo realizó el mejor primer periodo en mucho tiempo. Claro, cabe considerar que estaba ante el último de la tabla. Pero por cómo venía el elenco popular, se evidenció un avance respecto a lo mostrado con anterioridad.

Un Arturo Vidal más “contenido”, en el eje del mediocampo, permitió que se soltaran Méndez y Pizarro. Durante casi todos los 45′ iniciales, Colo Colo encerró a Iquique. Las incursiones ofensivas más profundas sucedieron por la derecha, entre Lucas Cepeda y Mauricio Isla. El Huaso tuvo la primera chance, en los 3′, con un cabezazo que rechazó el meta Castillo. Isla era buscado constantemente con pases filtrados y aparecía como puntero. Retomó un protagonismo extraviado.

Recién en los 20′ fue cuando Iquique logró salir del encierro y armar un contragolpe, entre Puch y Pino. Los Dragones Celestes defendían muy atrás y no les duraba el control de la pelota, cuando la capturaban. Las dos líneas de cuatro marcadas encontraban poco respiro ante la presión alba. El problema para el local, y lo que explicaba el cero, era la falta de precisión en la puntada final, a la hora de finalizar las jugadas.

Un tiro lejano de Vidal que rozó el travesaño, en los 29′, y otro tiro de Aquino que dio en un poste, en los 33′, eran avisos. Colo Colo estaba cerca. Le faltaba carburar en los metros finales. Cuando logró maniobrar con más espacio, dio con el marco. En los 38′, Marcos Bolados, uno de los más criticados por los hinchas, quien utilizó la demarcación del 9, anotó el 1-0. Arrancó en dirección al arco, tras pase de Pizarro, y sacó un remate que batió a Castillo.

El Cacique superó el 70% de posesión en la primera mitad. Para la parte complementaria, no se dio el mismo nivel de supremacía. El partido fue más abierto, porque Iquique se adelantó en la cancha. Estaba obligado a hacerlo, por la urgencia de salir del fondo.

El partido iba a ser especial para un inesperado protagonista: Eduardo Villanueva. El joven portero, quien se convirtió en el 2 de Colo Colo tras la salida de Brayan Cortés, hizo su estreno oficial en Primera. Fernando De Paul salió lesionado, tras exigirse ante una atajada. Cuando el partido estaba mucho más disputado, apareció el Huaso Isla para anotar el 2-0 en los 64′. Definió tras un potente zurdazo de Cepeda que dio en el palo.

El cotejo, que parecía con relativa comodidad para los colocolinos, entregó cierta incertidumbre luego de que Iquique se encontrara con un penal, por falta de Villagra a Puch. El propio 10 iquiqueño asumió la ejecución y pecó de canchero. Lanzó a lo Panenka y falló. El balón da en el travesaño y el propio Puch va al rebote y anota. Pero todo se anula ante la segunda intervención de ‘Comando’ (se cobró tiro libre indirecto).

Cualquier atisbo de incertidumbre se acabó con el 3-0 de Claudio Aquino en los 81′, mediante un tiro penal. Luego de una tardía llamada del VAR, el árbitro Juan Lara cobra la pena máxima por falta sobre Cepeda. Hasta Arturo Vidal llegó al gol. El King hizo el cuarto en los 86′.

Con este resultado, el Colo Colo de Ortiz alcanza los 34 puntos. Se mantiene en el octavo lugar, a 4 unidades de Cobresal, que marca el corte de los cupos para las copas de 2026 (en específico, para la Sudamericana, el objetivo realista del equipo). Mientras que Iquique se hunde. Se queda con 14 puntos, a 4 de la salvación.

Ficha de partido

Colo Colo: F. De Paul (61′, E. Villanueva); M. Isla (83′, B. Gutiérrez), J. Villagra, E. Amor, E. Wiemberg; V. Méndez (83′, T. Alarcón), A. Vidal, V. Pizarro; L. Cepeda, C. Aquino (83′, L. Hernández); y M. Bolados (88′, M. Clerveaux). DT: F. Ortiz.

Iquique: D. Castillo; M. Blázquez, L. Casanova, S. Sánchez, M. Jorquera (60′, A. Venezia); M. Moya (46′, C. González), C. Fuentes (60′, H. Salinas), M. Gómez (60′, B. Soto), M. Dávila; E. Puch y S. Pino (72′, A. Henríquez). DT: F. Díaz.

Goles: 1-0, 38′, Bolados, arranca en dirección al arco y define tras pase de Pizarro; 2-0, 64′, Isla, define tras un remate en un poste; 3-0, 81′, Aquino, de penal; 4-0, 86′, Vidal, saca un tiro en doble instancia.

Incidencia: 74′, Puch se perdió un penal.

Árbitro: Juan Lara. Amonestó a Villagra, Alarcón (CC); Salinas (IQ).

Estadio Monumental. Asistieron 19.994 personas.

En cursiva, jugadores juveniles.