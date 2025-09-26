Fernando Ortiz le manda otra señal a Arturo Vidal: Vicente Pizarro es el capitán de Colo Colo pese a titularidad del Rey

Una señal más que potente es la que le envió el nuevo entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz, a Arturo Vidal y, de paso, a los jugadores jóvenes del club popular. Esto, porque en su primera formación en la Liga de Primera (antes solo había disputado la Supercopa) el capitán del equipo es Vicente Pizarro y no el Rey, pese a que ambos son titulares.

Una verdadera sorpresa para los seguidores de los campeones vigentes del torneo nacional, ya que cuando se ausenta el dueño de la jineta, Esteban Pavez, quien está suspendido por amarillas, siempre fue el nacido en San Joaquín el líder dentro de la cancha, mientras que Pizarro solo ocupaba la tricota cuando ninguno de los dos se encontraba dentro del campo de juego.

La única excepción a esta regla fue cuando Vidal intentó entregarle el mando a Pavez en la derrota con Audax Italiano y éste se la rechazó por las críticas al bajo nivel de juego que venía mostrando. “Fue un momento incómodo y de calentura. Le dije a Arturo que le pasara la jineta a Vicente Pizarro o a cualquiera, porque era lo que menos me importaba en ese momento, lo único que quería era ganar el partido. Con o sin jineta, yo voy a ser el mismo, aportando y dándolo todo”, explicó días más tarde.

Pero en esta oportunidad no existe dicho conflicto y demuestra que lo que señaló Ortiz durante la semana no fueron palabras de buena crianza. “Arturo es un jugador de mucha experiencia y le ha dado mucho al fútbol chileno, pero dentro de la competencia es uno más. El nombre no predomina en lo que yo quiero dentro del campo”, señaló.

Luego agregó que “soy de ir a ver el fútbol joven y darle posibilidades a los futuros jugadores del club... los jóvenes son el producto y el valor de la institución. Hay jóvenes que están considerados. No lo he decidido, pero están dentro de mi cabeza para este partido y para lo que viene más adelante.. Tratamos de darle un seguimiento para que el día de mañana tengan la posibilidad de jugar. Yo no tengo dudas, si el joven está mejor que el profesional, va a jugar el joven”.

Mira la formación de Colo Colo: