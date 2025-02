Diego Valencia descarta un retroceso en su carrera tras dejar Europa para volver a la UC: “No es un paso atrás”

Diego Valencia fue presentado este miércoles como nuevo refuerzo de Universidad Católica. El delantero regresa al elenco cruzado después de su paso por la Salernitana, club en el que apenas disputó 18 partidos y en el que solo anotó un gol. Además, su falta de continuidad derivó en una cesión al Atromitos de Grecia, tampoco con buenos números.

Ahora, el ariete vuelve al equipo en el que brilló hace algunos años. En 132 duelos en el equipo que lo formó, el delantero marcó 31 goles y aportó 13 asistencias. De hecho, participó en la obtención del tetracampeonato estudiantil entre 2018 y 2021, además de las Supercopa de 2019, 2020 y 2021.

Hoy, con 25 años, regresa a Universidad Católica para enfrentar las nuevas metas, que incluyen la Copa Chile, el Torneo Nacional y la Copa Sudamericana. “Tenemos grandes desafíos este año en el club. Somos un club grande. Está siempre entre nuestros objetivos pelear el título. También tenemos la Copa Sudamericana y esperamos avanzar lo más posible en la competencia internacional”, comenzó señalando.

Sobre su experiencia jugando en Europa, indicó que “vivir la experiencia del fútbol europeo, es totalmente distinto. Me veo como un jugador que ganó mucho en experiencia. Tuve jugadores y técnicos de clase mundial de los que pude aprender mucho de ellos. Me veo más maduro, así que estoy feliz de volver a Católica y poner todo en cancha de lo que aprendí”.

Al mismo tiempo, dio cuenta que los problemas que tuvo en Italia quedaron atrás. “Para mí el tema de la Salernitana está cerrado. Me quedo con lo lindo de la experiencia de haber jugado en el fútbol italiano. Ahora estoy acá en Católica, enfocado en el club. Siempre estuve bien, entrenando perfecto, así que ahora estoy a disposición del cuerpo técnico”, apuntó.

“Hice una autocrítica que me la guardo. Me quedo tranquilo con lo que hice. Siempre me entregué al 100 por ciento”, añadió más adelante. Así mismo, dejó claro que volver a la UC “no es un paso para atrás. Es un paso más en mi carrera. Tuve opciones para seguir en Europa”.

La lucha por la titulardad

Valencia también dio pistas de la forma en la que enfrentará la batalla por ganarse un puesto de titular, aunque primero tendrá una conversación con Tiago Nunes para evaluar su situación. “Quedamos de tener pronto una reunión para hablar de lo que él quiere y espera de mí, de la función que espera que cumpla en el equipo. Yo estoy a disposición de jugar en el lugar que me necesiten. En las posiciones de ataque donde él crea que esté mejor”, indicó.

“Estoy preparado para enfrentar el desafío en la competencia que necesiten. Quiero jugar en la mayor cantidad posible de competencias y voy a luchar para ganarme la confianza y el puesto”, continuó.

“Hay muy buenos jugadores en todas las posiciones. Me pone contento pelear el puesto con grandes jugadores. Toca prepararme al 100 por ciento y dar lo mejor en la cancha para poder ganarme una camiseta de titular”, cerró Valencia.