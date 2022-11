Dirigirá en la Copa Libertadores: Ñublense logra retener a Jaime García para la próxima temporada

La gran campaña de Ñublense en este 2022 se coronó con un inédito subcampeonato y la clasificación por primera vez a la Copa Libertadores, logros más que suficientes como para que el DT Jaime García comenzara a sonar en otros clubes. Sin embargo y tras días de incertidumbre, el oriundo de Cartagena renovó su vínculo con los chillanejos y estará al frente del equipo en la desafiante temporada 2023.

Hace unos días, el técnico había puesto en duda su continuidad. “Hasta ayer era director técnico de Ñublense y hoy estoy libre. En dos o tres días nos sentaremos a conversar, pero yo sentía que no era válido para mirar otros horizontes, pues trabajo sin representante. Ahora tengo que ver qué me ofrecen”, comentó en radio Cooperativa.

Sin embargo, todas esas dudas quedaron disipadas, aunque no sin un poco de suspenso. De hecho, la cuenta oficial de Twitter de los Diablos Rojos publicó un video en el que el club agradecía el trabajo del entrenador, lo que dio pie para sentidos mensajes de despedida. No obstante, minutos después, otro posteo llevó la alegría y la tranquilidad a la Región del Ñuble.

“¡MENTIRA SEGUIMOS! Jaime García continuará al mando de los Diablos Rojos durante la próxima temporada. El ‘Búfalo’ acompañará a Ñublense de Chillán en los desafíos del 2023″, fue el mensaje que llenó de alegría a la sufrida hinchada del cuadro de las longanizas.

De todas maneras, el técnico había dicho en aquella entrevista que el objetivo no era ser comparsa a nivel internacional. “Cuando me siente con los dirigentes de Ñublense debemos dejar bien claro si vamos a participar o a competir en la Libertadores. Hay que ver si está el presupuesto y los jugadores. A mí me gustaría competir, pero hay que ver si podemos dar ese saltito con un equipo de provincia, para que no se centralice más el fútbol. Me gusta la idea de que los equipos de provincia sean competitivos”, manifestó el estratega, quien asumió en 2019, cuando el equipo estaba en la Primera B.